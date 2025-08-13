idezojelek
Poszt-trauma

A túl tág keretek

Érdemes és hasznos vetnünk egy pillantást a fényességes Nyugatra.

„Jó reggelt, itt a rendőrség! A kommentje miatt jöttünk” – ez a címe annak a cikknek, amely a Telexen jelent meg, s amelyet egy bizonyos Flachner Balázs (érdektelen) jegyez.

A mű az internetes kommentelés szigorításával foglalkozik, vagyis azzal, hogy bekerült a Btk.-ba bizonyos internetes megnyilvánulások szankcionálása, például ha valaki egy beazonosítható személy megölését vagy egyéb agresszió elkövetését helyezi kilátásba, vagy ezzel fenyeget, az ezentúl büntetendő és büntethető. Flachner tálalásában:

 „A tényállás január 1-jével került be a Btk.-ba, miután az Országgyűlés tavaly decemberben elfogadta az erről benyújtott törvénymódosító indítványt. A köznyugalom elleni bűncselekmények közé került be, a lényege röviden annyi, hogy ha valaki az interneten, beazonosítható személlyel szemben erőszakos cselekedetre utaló szándékot vagy kívánságot fejez ki, akár úgy, hogy megosztja valaki másnak az ilyen jellegű hozzászólását, azt el lehet meszelni.”

Már az „elmeszelni” kifejezés is jelzi, a Telexnek nem tetszik a dolog, és ez kisvártatva egyértelművé válik, amikor előkerülnek az ilyenkor kötelező bullshitek, mindenekelőtt a legnagyobb bullshit, a TASZ:

 „Az már az elfogadásakor sem látszott, hogy a jogalkotó azon az általános és naiv felvetésen túl, hogy legyen szebb hely az internet, megvizsgálta volna az új szabály gyakorlati hatásait. Hegyi Szabolcs, a TASZ jogásza akkor a Telexnek azt mondta, a módosított törvény keretei nagyon tágak, ami a rendőrség és a bíróságok dolgát is megnehezítheti. Az azóta indult eljárások és megtett feljelentések alapján tényleg szinte mindenre rá lehet húzni, amit Budai is előszeretettel kihasznál, hiszen nemcsak a Facebookon kesereg az internetes közbeszéd lezüllesztéséről, hanem szorgosan fel is jelentget.”

Helyben vagyunk. Megérkeztünk. A libsik szerint nincs semmi látni- és tennivaló, ha a jelenlegi kormánytagok, közszereplők megölésére buzdít valaki, vagy a neten keres bérgyilkost a miniszterelnök meggyilkolására – ez mind a normális ügymenet része. (Bezzeg ha valaki, mondjuk jelen sorok írója csúnyán beszél valamelyik libsiről, az szörnyű, az megengedhetetlen, az az erőszak előszobája, hát persze…)

Szóval „tágak a keretek”, az a baj, s mivel ezt a legnagyobb bullshit, a TASZ nagyeszű jogásza mondja, hát akkor úgy kell legyen.

És akkor ezen a ponton érdemes és hasznos vetnünk egy pillantást a fényességes Nyugatra, hogy is mennek ott a dolgok, mert ugye, ott mindig minden sokkal jobb, sokkal okosabb, sokkal demokratikusabb és sokkal sokszínűbb, úgyhogy a fényességes Nyugat a mi zsinórmértékünk, hát persze, és dixi, és subidubidúúúú…

Nem túl tág keretek 1.:

„Feljelentett a balos német miniszter egy nyugdíjast, aki az interneten gúnyolta őt. A német politikus cenzúrázná a közösségi oldalakat.

Robert Habeck német gazdasági miniszter és alkancellár szabályozni – azaz cenzúrázni – akarja a közösségi médiát, hogy neki és pártjának ne kelljen negatív kommentekkel szembesülnie – írja a European Conservative. 

A múlt héten egy Stefan Niehoff nevű férfi otthonában házkutatást tartottak, mobiltelefonját és számítógépét pedig lefoglalták, miután Robert Habeck zöldpárti politikus büntetőfeljelentést tett. Niehoff «bűne» az volt, hogy az X-fiókján egy mémet tett közzé, amelyekben a minisztert «gyengeelméjűként» gúnyolta. 

Az ARD közszolgálati televíziónak nyilatkozva Habeck nem kért bocsánatot, hanem dühét fejezte ki a férfi ellen, aki szerinte antiszemita és rasszista tartalmakat posztolt a közösségi médiában, és a gúnyolódás csak a «kiváltó ok» volt, ami Habecket a feljelentés megtételére késztette.

Az Apollo News szerint azonban Habeck állítása hamis, ugyanis a házkutatást elrendelő ügyészség sajtóközleményben közölte, hogy a razziára kizárólag a minisztert gúnyoló poszt miatt került sor. 

Az ügyészek szerint a férfi célja az volt, hogy «rágalmazza Robert Habecket, és megnehezítse a szövetségi kormány tagjaként végzett munkáját.» (…)

Az Angela Merkel vezette előző német kormány által bevezetett törvény értelmében a politikusoknak joguk van büntetőfeljelentést tenni, ha úgy vélik, hogy hivatalos feladataikkal kapcsolatban rágalmazó megjegyzések célpontjai lettek. 

Akit ilyen bűncselekményben bűnösnek találnak, pénzbírsággal vagy akár három évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható.

A zöld politikusok gyakran éltek ezzel a jogszabállyal: Habeck és zöld párttársa, Annalena Baerbock külügyminiszter több mint 1300 büntetőfeljelentést tettek, többnyire vélt online sértegetések miatt. 

A német Zöldek még szigorúbbak lennének: a párt legutóbbi konferenciáján Habeck azt mondta, hogy «a véleménynyilvánítás szabadsága fontos érték, a demokrácia magja, szíve», de igazodnia kell «a tisztesség és a demokrácia szabályaihoz.»”

Mekkora buli, mi? Milyen szűk keretek! Habeck – ez az az idióta gazember, aki főművében így írt: 

„Soha nem tudtam mit kezdeni azzal, hogy Németország, és ma sem tudok. A hazaszeretettől mindig hányingerem van” – feljelent egy nyugdíjast, mert az lehülyézi, a rendőrség pedig kiszáll a lakásra és házkutatást tart. Amúgy a két zöld idióta, ez meg a Baerbock összesen 1300 feljelentést tettek ilyen „ügyek” miatt.

Jó lenne tudni, mit szól ezekhez a nem tág keretekhez a TASZ nagyeszű sündisznócskája, a Hegyi Szabolcska…

Nem túl tág keretek 2.:

Egy angol melós egy szép reggelen kinézett manchesteri lakása ablakán, majd a következő bejegyzést írta a Facebookjára:

„Unom, hogy nem látok mást magam körül, csak palesztin zászlókat, minden ablakban”.

Két óra sem telt el, és megjelent nála a rendőrség, megbilincselték és elvitték, a felesége rögzítette a páratlanul demokratikus és gusztusos jelenetet. A vád: „gyűlöletbeszéd.”

Na, Szabolcska? Ez aztán nem tág, mi, sőt, kifejezetten szűk?

Nem túl tág keretek 3.:

„A német ügyészek büszkén mesélték el, hogyan tesznek tönkre életeket internetes kommentek miatt

Rettenetesen mellényúltak a német ügyészek, bevállalták ugyanis a közelmúltban, hogy a CBS  ’60 Minutes’ című műsorában részt vesznek egy interjún, és elmondják, hogy Németországban igenis bűncselekménynek számít mások online sértegetése, és a hatóságok akár házkutatásokat is végeznek az elkövetők otthonaiban. (…) A műsorban felvételeket is mutattak arról, hogyan zaklatnak a német rendőrök idős embereket online felületekre posztolt viccek miatt, és hogyan büntetnek brutális összegekre családos embereket, akik emiatt nem tudják majd befizetni a számláikat. Ezen a német ügyészek nagyon jókat nevetnek.

Amúgy valóban nevetséges, de inkább szánalmas, legalábbis az a része, hogy miközben a bűnözés Németországban az egekben van, a migránsbandák azt csinálnak, amit akarnak, a német rohamosztagosok hatan mennek ki átlagemberek otthonaiba házkutatást tartani, majd visznek el bilincsben tisztességes polgárokat. (…) A német hatóságok védelmükbe vették ezeket a törvényeket, hangsúlyozva, hogy az online gyűlöletbeszéd valós károkat okozhat, és elriaszthatja a polgárokat a demokratikus részvételtől. Svenja Meininghaus ügyész szerint «az online gyűlölet néha átkerülhet a valós életbe, és árthat az embereknek».”

 Hahó! TASZ! Tág a szűk, és szűk a tág?

Nem túl tág keretek 4.:

„Rátört a rendőrség egy férfira, aki «rasszista céllal» hallgatott Bob Marley-t

Ha a kedves olvasó még nem tudná, mi az a «NCHI», akkor itt az ideje megismerkedni vele: ez az úgynevezett «non-crime hate incident», vagyis a «nem bűncselekményi gyűlölet-incidens», ami akkor történik, ha valaki valami csúnyát posztol a Facebookra, megkérdezi egy kövér embertől, hogy kér-e egy hamburgert, vagy Bob Marley-t hallgat, és a fekete szomszédja szerint ez azért van, hogy gúnyolja őt. Ilyenkor a brit rendőrség otthagyja a sokkal kevésbé fontos savas és késes támadások helyszíneit, és azonnal az igazság segítségére siet, és már kattintja is a bilincset egy egyetemista fiatal vagy egy idős nyugdíjas kezén. Hát igen, nem minden hős visel köpenyt, ugyebár.

De ez kicsit sem vicces, ez az eset tényleg megtörtént

Egy észak-walesi fekete lakó panaszkodott, hogy szomszédja Bob Marley dalait bömbölteti gyaníthatóan «gúnyolódási céllal». Az esetet a rendőrség «nem bűncselekményi gyűlölet-incidensként» (NCHI) regisztrálta, mert a panaszos szerint a reggae-ikon zenéje rasszista céllal szólt.

Értik, ugye? Bob Marley zenéje, rasszista céllal.

Az észak-walesi rendőrség egy év alatt 126 ilyen eseményt jegyzett fel, például nemrég nem bűncselekmé­nyi gyűlölet-eseményként (NCHI) rögzítettek esetet, amikor egy fiatal egy ház kertjén átfutott. Az eset 2024 augusztusában történt, és az érintett háztulajdonos azt állította, hogy a fiatal tettét zaklatásként és rasszista indíttatású cselekedetként érzékelte. A rendőrségi jegyzőkönyv szerint a tulajdonos a kertjén való áthaladást bullyingnek (zaklatásnak) és rasszizmusnak értelmezte.

Aztán ott van egy «híresebb» eset, Allison Pearson újságírót Essex rendőrsége vizsgálta egy olyan tweet miatt, amelyet állítólagosan faji gyűlöletkeltésként értelmeztek. Pearson szerint a rendőrség nem közölte vele a konkrét bejegyzést vagy a panaszos kilétét.

De van még egy ennél is sokkal jobb: Egy furcsa és bizarr eset történt az Egyesült Királyságban, ahol egy ember panaszt tett a rendőrségnél, mert a szomszédja rendszeresen rózsaszín flamingókat állított ki a kertjében. Az illető azt állította, hogy a flamingók sértik az identitását és a vallási meggyőződését, mivel a szín és a szobrok formája provokációnak hatott számára.

A rendőrség Non-Crime Hate Incident (NCHI) kategóriában rögzítette az esetet, amely így nem minősült bűncselekménynek, de a feljelentést a nyilvántartásban tartották.”

Hallgatjuk a Bob Marley-t, mi? A szomszéd meg feka? Mars a kóterbe, rasszista disznó! Van valami mondandó a tág keretekről, T(f)ASZ?

Nem túl tág keretek 5.:

„Döbbenet, miért ítélték el a fiatal jobboldali politikust 

Másodfokon is fellebbez a német képviselő.

Marie-Thérese Kaisert, az Alternatíva Németországért (AfD) jobboldali párt politikusát a napokban elítélték, mert csoportos nemi erőszakra vonatkozó statisztikákat tett közzé, válaszul arra a hírre, hogy afgán migránsokat költöztetnének a körzetébe – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A 27 éves politikust a héten az alsó-szászországi Verden tartományi bírósága bűnösnek találta gyűlöletkeltés miatt a helyi afgán munkavállalók ellen. Hatezer eurós pénzbüntetés megfizetésére kötelezték, ráadásul büntetőjogi aktája is lesz. Az interneten több karikatúra is megjelent az ügy kapcsán.

Az ügy egy 2021. augusztusi bejegyzésre vezethető vissza, az AfD politikusa a közösségi médiában közzétett egy posztot, amelyben bírálta a hamburgi városvezető szociáldemokratákat, amiért a bűnözési statisztikák ellenére a városba csalogatják a migránsokat. A megosztott statisztika szerint Németországban a 2015-ös migránshullám óta ugrásszerűen megnőtt a csoportos nemi erőszakok száma, ezért pedig jelentős mértékben az afgán migránsok a felelősek. Kaiser 2021-ben bírálta Peter Tschentscher hamburgi főpolgármester döntését, miután bejelentette, hogy kétszáz afgán munkavállaló érkezik Hamburgba. Marie-Thérese Kaiser a közösségi oldalán egy videóüzenetben leszögezte, hogy hiába ítélték el másodfokon is, ismét fellebbez majd a bíróságon a döntés ellen, hiszen ő csak hivatalos állami statisztikákat közölt.”

Sipirc Németországba Hegyi Szabi, meló van! Ja, nem…

Nem túl tág keretek 6.:

„Kalevalabűnözés Finnországban: a rendőrség már az eposzolvasást is üldözi. 1835. február 28-án Elias Lönnrot megjelentette a 32 rúnóból álló ún. Régi-Kalevalát, az eposz második változatát. A Régi-Kalevala világsikere kiemelte a finneket az ismeretlen népek sorából, hozzájárult a finn nyelv fejlődéséhez, a finn nemzeti öntudat erősödéséhez. 1860 óta február utolsó napja a Kalevala napja. A hazafias finn Kék-Fekete Mozgalom (Silimusta Liike) az eposz felolvasásával kívánt megemlékezni nemzeti kultúrájuk eme jelentős dátumáról. Az ország legtöbb könyvtárában hagyták a mozgalom tagjait kulturális tevékenységüket végezni, de Helsinkiben a rendőrség odáig ment, hogy megpróbálta megakadályozni a felolvasást. A Kék-Fekete Mozgalom kiadványa és a Kalevala A nap megünneplésére a finn etnonacionalista szervezet bejelentette, hogy az ország könyvtáraiban kívánják olvasni a Kalevalát. A Kék-Fekete Mozgalom olvasókörei korábban már a baloldali szélsőségesek, valamint a rendőrség ellenállásába ütköztek, és nagy port kavartak a médiában. Például tavaly a finn függetlenség napján könyvkört tartottak, amikor mintegy 300 hangos antifasiszta és antirasszista ellentüntető 20-30 olvasó nacionalistát vett körül a helsinki Oodi könyvtárban. Múlt pénteken összesen 17 könyvtárba látogattak el a mozgalom tagjai. A legtöbb könyvtárban békén hagyták a tagokat, és a felolvasásokat gond nélkül megtarthatták, ám Helsinkiben, Jyväskylä városában és a nagyrészt svéd ajkú Porvoo városában azonban a rendőrség és a könyvtári személyzet elnyomásával szembesültek. Porvoóban a könyvtár dolgozói megtiltották a Kalevala olvasását. Jyväskyläben az őrök kidobták a tagokat. Amikor Helsinkiben felolvasták a nemzeti eposzt, gyorsan megjelent több rendőrjárőr, hogy feloszlassák az általuk «jogosulatlan gyülekezésnek» nevezettet felolvasást az Oodi-könyvtárban. Ekkor úgy döntöttek, hogy kipróbálják a Richardsgatan könyvtárat. Néhány percig sikerült felolvasniuk a könyvből, mire megjelent a könyvtárigazgató ugyanazokkal a rendőrökkel, mint korábban, hogy értesítse a nacionalistákat, hogy a könyvtárban nem szabad olvasni. Kalevalabűnözők, veszélyes elemek Amikor megtudták, hogy nincs joguk az adóból finanszírozott könyvtárak használatára, egy Helsinki központjában található kávézóba mentek, ahová mind a baloldali szélsőségesek, mind a kék-feketéket üldöző rendőrök követték őket. Amint beléptek, legalább két álarcos és agresszív baloldali szélsőséges követte őket, és megpróbálták elmondani a pénztárosnak, hogy fasiszták, és ne szolgálja ki őket. A pénztárosnál a hazafiak felhívták a figyelmet arra, hogy nem érdemes álarcosokra hallgatni, és mivel a kék-feketék nem jelentenek problémát, és fizető vásárlók, a pénztáros nem hallgatott a baloldali szélsőségesekre. A bolsevikok «Nácimentes könyvtárat!» szlogeneket skandáltak. Ezek a protofinnek tüntettek a Kalevala felolvasása ellen. Amikor az antifák nem értek célt, akkor a rendőrök kis idő múlva bementek a kávézóba, és megkérdezték a pénztárost, hogy eltávolíthatják-e a nacionalistákat. A pénztárosnő ugyanazt a választ adta a kövér és szakállas rendőrnek – aki civilben elmehetne Rubeus Hagrid-imitátornak is –, mint partnereiknek, a baloldali szélsőségeseknek: «fizető vásárlók és nem zavarnak senkit.»”

 Na most mond! Most szóljatok hozzá, Hegyi meg Flachner!

 „Játszott Vejnemöjnen ujja,
harsogott a hárfa húrja,
hegy, völgy rengett, szikla zengett,
mind a szirtek mennydörögtek.

(…)

Föld alól a férgek, nyűvek

Mind a rög fölébe gyűlnek.

Ott forognak, ott figyelnek,

hogy az édes nótát hallják,

Ős örömnek hárfahangját,

Vejnemöjnen vigadalmát.”

 Ez aztán a rasszista gyűlöletbeszéd, ez a Kalevala. Főleg akkor, amikor a férgek, nyüvek, mind a rög fölébe gyűlnek…

