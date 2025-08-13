A túl tág keretek

A 27 éves politikust a héten az alsó-szászországi Verden tartományi bírósága bűnösnek találta gyűlöletkeltés miatt a helyi afgán munkavállalók ellen. Hatezer eurós pénzbüntetés megfizetésére kötelezték, ráadásul büntetőjogi aktája is lesz. Az interneten több karikatúra is megjelent az ügy kapcsán.
Az ügy egy 2021. augusztusi bejegyzésre vezethető vissza, az AfD politikusa a közösségi médiában közzétett egy posztot, amelyben bírálta a hamburgi városvezető szociáldemokratákat, amiért a bűnözési statisztikák ellenére a városba csalogatják a migránsokat. A megosztott statisztika szerint Németországban a 2015-ös migránshullám óta ugrásszerűen megnőtt a csoportos nemi erőszakok száma, ezért pedig jelentős mértékben az afgán migránsok a felelősek. Kaiser 2021-ben bírálta Peter Tschentscher hamburgi főpolgármester döntését, miután bejelentette, hogy kétszáz afgán munkavállaló érkezik Hamburgba. Marie-Thérese Kaiser a közösségi oldalán egy videóüzenetben leszögezte, hogy hiába ítélték el másodfokon is, ismét fellebbez majd a bíróságon a döntés ellen, hiszen ő csak hivatalos állami statisztikákat közölt.”
„Kalevalabűnözés Finnországban: a rendőrség már az eposzolvasást is üldözi. 1835. február 28-án Elias Lönnrot megjelentette a 32 rúnóból álló ún. Régi-Kalevalát, az eposz második változatát. A Régi-Kalevala világsikere kiemelte a finneket az ismeretlen népek sorából, hozzájárult a finn nyelv fejlődéséhez, a finn nemzeti öntudat erősödéséhez. 1860 óta február utolsó napja a Kalevala napja. A hazafias finn Kék-Fekete Mozgalom (Silimusta Liike) az eposz felolvasásával kívánt megemlékezni nemzeti kultúrájuk eme jelentős dátumáról. Az ország legtöbb könyvtárában hagyták a mozgalom tagjait kulturális tevékenységüket végezni, de Helsinkiben a rendőrség odáig ment, hogy megpróbálta megakadályozni a felolvasást. A Kék-Fekete Mozgalom kiadványa és a Kalevala A nap megünneplésére a finn etnonacionalista szervezet bejelentette, hogy az ország könyvtáraiban kívánják olvasni a Kalevalát. A Kék-Fekete Mozgalom olvasókörei korábban már a baloldali szélsőségesek, valamint a rendőrség ellenállásába ütköztek, és nagy port kavartak a médiában. Például tavaly a finn függetlenség napján könyvkört tartottak, amikor mintegy 300 hangos antifasiszta és antirasszista ellentüntető 20-30 olvasó nacionalistát vett körül a helsinki Oodi könyvtárban. Múlt pénteken összesen 17 könyvtárba látogattak el a mozgalom tagjai. A legtöbb könyvtárban békén hagyták a tagokat, és a felolvasásokat gond nélkül megtarthatták, ám Helsinkiben, Jyväskylä városában és a nagyrészt svéd ajkú Porvoo városában azonban a rendőrség és a könyvtári személyzet elnyomásával szembesültek. Porvoóban a könyvtár dolgozói megtiltották a Kalevala olvasását. Jyväskyläben az őrök kidobták a tagokat. Amikor Helsinkiben felolvasták a nemzeti eposzt, gyorsan megjelent több rendőrjárőr, hogy feloszlassák az általuk «jogosulatlan gyülekezésnek» nevezettet felolvasást az Oodi-könyvtárban. Ekkor úgy döntöttek, hogy kipróbálják a Richardsgatan könyvtárat. Néhány percig sikerült felolvasniuk a könyvből, mire megjelent a könyvtárigazgató ugyanazokkal a rendőrökkel, mint korábban, hogy értesítse a nacionalistákat, hogy a könyvtárban nem szabad olvasni. Kalevalabűnözők, veszélyes elemek Amikor megtudták, hogy nincs joguk az adóból finanszírozott könyvtárak használatára, egy Helsinki központjában található kávézóba mentek, ahová mind a baloldali szélsőségesek, mind a kék-feketéket üldöző rendőrök követték őket. Amint beléptek, legalább két álarcos és agresszív baloldali szélsőséges követte őket, és megpróbálták elmondani a pénztárosnak, hogy fasiszták, és ne szolgálja ki őket. A pénztárosnál a hazafiak felhívták a figyelmet arra, hogy nem érdemes álarcosokra hallgatni, és mivel a kék-feketék nem jelentenek problémát, és fizető vásárlók, a pénztáros nem hallgatott a baloldali szélsőségesekre. A bolsevikok «Nácimentes könyvtárat!» szlogeneket skandáltak. Ezek a protofinnek tüntettek a Kalevala felolvasása ellen. Amikor az antifák nem értek célt, akkor a rendőrök kis idő múlva bementek a kávézóba, és megkérdezték a pénztárost, hogy eltávolíthatják-e a nacionalistákat. A pénztárosnő ugyanazt a választ adta a kövér és szakállas rendőrnek – aki civilben elmehetne Rubeus Hagrid-imitátornak is –, mint partnereiknek, a baloldali szélsőségeseknek: «fizető vásárlók és nem zavarnak senkit.»”
„Játszott Vejnemöjnen ujja,
harsogott a hárfa húrja,
hegy, völgy rengett, szikla zengett,
mind a szirtek mennydörögtek.
(…)
Föld alól a férgek, nyűvek
Mind a rög fölébe gyűlnek.
Ott forognak, ott figyelnek,
hogy az édes nótát hallják,
Ős örömnek hárfahangját,
Vejnemöjnen vigadalmát.”
