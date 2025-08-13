A túl tág keretek

„Jó reggelt, itt a rendőrség! A kommentje miatt jöttünk” – ez a címe annak a cikknek, amely a Telexen jelent meg, s amelyet egy bizonyos Flachner Balázs (érdektelen) jegyez.

A mű az internetes kommentelés szigorításával foglalkozik, vagyis azzal, hogy bekerült a Btk.-ba bizonyos internetes megnyilvánulások szankcionálása, például ha valaki egy beazonosítható személy megölését vagy egyéb agresszió elkövetését helyezi kilátásba, vagy ezzel fenyeget, az ezentúl büntetendő és büntethető. Flachner tálalásában:

„A tényállás január 1-jével került be a Btk.-ba, miután az Országgyűlés tavaly decemberben elfogadta az erről benyújtott törvénymódosító indítványt. A köznyugalom elleni bűncselekmények közé került be, a lényege röviden annyi, hogy ha valaki az interneten, beazonosítható személlyel szemben erőszakos cselekedetre utaló szándékot vagy kívánságot fejez ki, akár úgy, hogy megosztja valaki másnak az ilyen jellegű hozzászólását, azt el lehet meszelni.”

Már az „elmeszelni” kifejezés is jelzi, a Telexnek nem tetszik a dolog, és ez kisvártatva egyértelművé válik, amikor előkerülnek az ilyenkor kötelező bullshitek, mindenekelőtt a legnagyobb bullshit, a TASZ:

„Az már az elfogadásakor sem látszott, hogy a jogalkotó azon az általános és naiv felvetésen túl, hogy legyen szebb hely az internet, megvizsgálta volna az új szabály gyakorlati hatásait. Hegyi Szabolcs, a TASZ jogásza akkor a Telexnek azt mondta, a módosított törvény keretei nagyon tágak, ami a rendőrség és a bíróságok dolgát is megnehezítheti. Az azóta indult eljárások és megtett feljelentések alapján tényleg szinte mindenre rá lehet húzni, amit Budai is előszeretettel kihasznál, hiszen nemcsak a Facebookon kesereg az internetes közbeszéd lezüllesztéséről, hanem szorgosan fel is jelentget.”

Helyben vagyunk. Megérkeztünk. A libsik szerint nincs semmi látni- és tennivaló, ha a jelenlegi kormánytagok, közszereplők megölésére buzdít valaki, vagy a neten keres bérgyilkost a miniszterelnök meggyilkolására – ez mind a normális ügymenet része. (Bezzeg ha valaki, mondjuk jelen sorok írója csúnyán beszél valamelyik libsiről, az szörnyű, az megengedhetetlen, az az erőszak előszobája, hát persze…)