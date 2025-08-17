Szerencsejáték Zrtlottónyeremény

Újabb milliárdossal gazdagodott Magyarország, mutatjuk, mire ikszelt a szerencse fia

Számok a cikkben.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 17. 17:06
illusztráció Fotó: MTVA/Róka László
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb milliárdosa van Magyarországnak, köszönhető a vakszerencsének és a Szerencsejáték Zrt-nek. A 33. héten megtartott hatoslottó-számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

  • 5 (öt)
  • 15 (tizenöt)
  • 29 (huszonkilenc)
  • 33 (harminchárom)
  • 37 (harminchét)
  • 44 (negyvennégy).

És jöhet a dobpergés.  A nyeremények alább. 

  • 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 1 399 223 625 forint.
  • 5 találatos szelvény 42 darab, nyereményük egyenként 398 660 forint;
  • 4 találatos szelvény 2007 darab, nyereményük egyenként 8345 forint;
  • 3 találatos szelvény 33 254 darab, nyereményük egyenként 3065 forint.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmigráns

Hiánypótló plakát Németországból

Bayer Zsolt avatarja

Tudják, mi a valódi probléma? Nem tudják. Bezzeg a németek, ők tudják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.