Újabb milliárdosa van Magyarországnak, köszönhető a vakszerencsének és a Szerencsejáték Zrt-nek. A 33. héten megtartott hatoslottó-számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Újabb milliárdossal gazdagodott Magyarország, mutatjuk, mire ikszelt a szerencse fia
Számok a cikkben.
- 5 (öt)
- 15 (tizenöt)
- 29 (huszonkilenc)
- 33 (harminchárom)
- 37 (harminchét)
- 44 (negyvennégy).
És jöhet a dobpergés. A nyeremények alább.
- 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 1 399 223 625 forint.
- 5 találatos szelvény 42 darab, nyereményük egyenként 398 660 forint;
- 4 találatos szelvény 2007 darab, nyereményük egyenként 8345 forint;
- 3 találatos szelvény 33 254 darab, nyereményük egyenként 3065 forint.
