Cserépfalu határában találtak rá arra a férfira ma délután két óra környékén, aki még szombaton tűnt el egy terepfutó versenyen – közölte a Boonnal Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Elmondta azt is, hogy idegenkezűségre utaló jelet nem találtak.
Holtan találtak rá a férfira, aki rejtélyes körülmények között tűnt el a terepfutó versenyről
Megszólalt a rendőrség.
– Ez egyébként egy könnyű-közepes pályának mondható. A gondot a meleg okozhatta, de a szervezők erre is gondosan ügyeltek, plusz frissítőpontokat állítottunk fel, a célban hideg, jeges üdítőkkel, dinnyével vártuk a versenyzőinket – fogalmazott a Heol-nak Molnár Norbert, a Cserépi Trapp szervezője. Hozzáfűzte, Zsoltot személyesen nem ismerte, de azt tudja, hogy erős, tapasztalt futó, aki 50 kilométereket fut többnyire, olyan ember, akinek ez a táv edzésjellegű.
Beszélt arról is, hogy az utolsó fotókon látszott Zsolton a küszködés, de „a mozgása nem volt szétesve”, elég gyorsan haladt, nagy tempóval, még a harmadik helyen is futott, amikor nagyjából méterrel a cél előtt elvesztették. A szervező szerint Zsoltnál telefon sem volt, így ha akart volna is, nehezebb lett volna segítséget kérnie.
