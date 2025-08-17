határábanversenyCserépfalufutóverseny

Holtan találtak rá a férfira, aki rejtélyes körülmények között tűnt el a terepfutó versenyről

Megszólalt a rendőrség.

Magyar Nemzet
Forrás: Boon, Heol2025. 08. 17. 15:56
Spitzmüller Zsolt, a rejtélyes módon eltűnt futó Forrás: Heol
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Cserépfalu határában találtak rá arra a férfira ma délután két óra környékén, aki még szombaton tűnt el egy terepfutó versenyen – közölte a Boonnal Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Elmondta azt is, hogy idegenkezűségre utaló jelet nem találtak.

– Ez egyébként egy könnyű-közepes pályának mondható. A gondot a meleg okozhatta, de a szervezők erre is gondosan ügyeltek, plusz frissítőpontokat állítottunk fel, a célban hideg, jeges üdítőkkel, dinnyével vártuk a versenyzőinket – fogalmazott a Heol-nak Molnár Norbert, a Cserépi Trapp szervezője. Hozzáfűzte, Zsoltot személyesen nem ismerte, de azt tudja, hogy erős, tapasztalt futó, aki 50 kilométereket fut többnyire, olyan ember, akinek ez a táv edzésjellegű.

Beszélt arról is, hogy az utolsó fotókon látszott Zsolton a küszködés, de „a mozgása nem volt szétesve”, elég gyorsan haladt, nagy tempóval, még a harmadik helyen is futott, amikor nagyjából méterrel a cél előtt elvesztették. A szervező szerint Zsoltnál telefon sem volt, így ha akart volna is, nehezebb lett volna segítséget kérnie. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmigráns

Hiánypótló plakát Németországból

Bayer Zsolt avatarja

Tudják, mi a valódi probléma? Nem tudják. Bezzeg a németek, ők tudják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu