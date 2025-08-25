Rendkívüli

Szijjártó Péter kemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

Poszt-trauma

Mit is kellene lenyomni Krúbi torkán?

Ha fideszes nőket ér aljas szexuális erőszak, az maga a tiszta művészet és szólásszabadság.

Fotó: Polyák Attila

Amikor semmi értelme és semmi tétje nincs a nagy „küzdelemnek”, akkor az idióták nagy elszántsággal „küzdenek”.

Amikor lenne értelme is és tétje is, akkor kussolnak, befogják a pofájukat, behúzzák fülüket, farkukat, mert mély meggyőződésük, hogy politikailag így helyes, illetve leginkább így hasznos.

Bizony, a politikai haszon! Ez az a klozett, amin naponta lehúzzák az „elveiket” ezek a nyomorult kis senkik.

Mutatok néhány példát, milyen az, amikor „küzdenek”. Álljon itt elsőként egy vita a… a miről is? Hát a semmiről. Arról, hogy előreengedhetjük-e a nőket az ajtóban…

„Dallos Andrea, a Debreceni Egyetem szakértője segít megérteni, mit fájlalnak azok, akik szerint le kellene számolni ezekkel az udvariassági formulákkal. Ők úgy vélik, hogy bár a fentebb említett udvariasságok sokszor kedvezőek a nők számára, esetenként akár anyagi haszonnal is járnak, mélyükön olyan sztereotípiák húzódnak meg, amelyek már korántsem kedvezőek a nőkre nézve.

Mindkét nemmel kapcsolatban vannak pozitív és negatív sztereotípiáink: a nőket kedvesnek, ugyanakkor gyengének, a férfiakat erősnek, ugyanakkor agresszívnak gondoljuk – mondja.

Az ezekre a sztereotípiákra épülő udvariassági formulák (például a szék kihúzása egy étteremben) az úgynevezett jóindulatú szexizmus megnyilvánulási formáinak tekinthetőek, és sokak számára nem is egyértelmű, milyen problémája lehet ezzel egy nőnek. Egyes elemzők szerint viszont ahhoz, hogy a nők a negatív tartalmú szexizmussal le tudjanak számolni, meg kell hogy váljanak a pozitív megnyilvánulásoktól is.

A probléma gyökere abban rejlik, hogy az ellenséges és jóindulatú szexizmus egymással kéz a kézben jár – emeli ki Andrea. Ha elfogadjuk a jóindulatot, az magával hozza az ellenségességet is.

Kutatási adatok is arra mutatnak, hogy azokban az országokban, ahol erőteljesen jelen van a nőkkel szembeni ellenséges szexizmus, ott fogadják el leginkább a nők a jóindulatú szexizmust is.

[…]

Az viszont biztos, hogy a feminizmusnak határozott véleménye van az udvariassági formulák mögött húzódó sztereotípiákról. A NANE egyesület honlapján található, a feminizmussal kapcsolatos tévhiteket eloszlató kiadvány szerint az udvariassági formulákkal éppen az a baj, hogy az ajtónyitás és az előreengedés, egy csokor virág és egy „kezitcsókolom” nagyjából az összes társadalmi privilégium, amely a nőkhöz kötődik.

Ők úgy vélik, hogy ha a fentieket azokkal a hátrányokkal állítjuk párhuzamba, ami a nőket nőiségük miatt érte az elmúlt évszázadok során, a mérleg minden, csak nem pozitív.

[…]

Az udvariasság bizonyos formái nem szolgálnak másra, mint hogy újabb szavakkal és tettekkel mutassák a nők társadalmilag függő helyzetét, és tovább erősítsék a tanult tehetetlenséget.”

 

Jó, mi? És ehhez szükség volt egy „egyetemi szakértőre”…

S ha már a semmiről és a nyomorult kis senkik „küzdelmeiről” beszélünk, akkor nem maradhat ki a 444, ott amúgy bárki, most például a Szily László, aki nem olyan régen ennek örült:

„A nemzetközi sakkszövetség új indexet vezetett be a nemi egyenlőség mérésére, a neve: G.E.C.I.

Halad a korral a nemzetközi sakkszövetség: a FIDE új mérőszámot vezetett be annak a bemutatására, hogy melyik tagországában hogyan áll a nemek közötti egyenlőség a sportág területén. Az új Index kiszámításakor olyanokat vesznek figyelembe, mint

  • a nők aránya az igazolt sakkozók között;
  • az adott ország női sakkozóinak átlagos ÉLŐ-pontszáma az adott ország átlagos férfi értékéhez viszonyítva;
  • a lányok aránya a sakkszövetség ifjúsági világversenyein részt vevő nemzeti delegációkban.

Az új mérőszám neve Gender Equality in Chess Index (Nemi Egyenlőség a Sakkban Index), a hivatalos rövidítése: GECI.”

Őrületesen örvendetes! Tényleg sokkal jobb hely lett a világ…

S akkor következzék mondjuk a HVG – bár tényleg találomra válogattam ezt a kis felvezetést, de onnan mindjárt két fontos anyag is akad:

Fontos anyag 1.:

„A nemi szerepek eltörléséért harcolnak aktivisták Svédországban.

A hagyományos nemi szerepek teljes megszüntetéséért indult harc a nemek közötti egyenlőség terén egyébként is élen járó Svédországban – közölte összeállításában az amerikai Slate magazin. Az úgynevezett »nemsemleges« aktivisták azt szeretnék elérni, hogy a svéd kormány, illetve a társadalom ne tegyen semmilyen megkülönböztetést nők és férfiak között.

Elképzeléseik között szerepel például, hogy a szülők tetszés szerint női nevet adhassanak fiúgyermeküknek. Egy svéd gyermekruházati vállalat teljesen megszüntette a termékeire vonatkozó fiú-lány szekciót, és a »nemsemleges« öltöztetésről intenzív párbeszéd alakult ki a szülői blogokon.

Ugyanez a tendencia bontakozott ki egy svéd játékkatalógusban, ahol egy kisfiú Pókember-jelmezben babakocsit tolt, miközben egy farmernadrágot viselő kislány traktort vezetett. A lap emlékeztetett, hogy Svédország egyébként is a nemi egyenlőség fellegvára, ahol legmagasabb a nők foglalkoztatottsági aránya, s az általános 480 napos szülési szabadságból 60-at hivatalosan a férfiaknak tartanak fent.

A »nemsemleges« mozgalom idén április elején érkezett mérföldkövéhez, amikor egy új személyes névmással gazdagították a svéd nemzeti enciklopédia internetes kiadását. A kötet szerzői a »nemsemleges« személyes névmás megnevezésére a svéd hímnemű »han« és nőnemű »hon« kifejezésből megszületett  »hen« szót javasolták, ami heves vitát váltott ki a svéd médiában.”

Juj de csudijó!

Fontos anyag 2.:

 „Cseh Katalin: Húsvéthétfő egy újabb nap, amikor nekünk, nőknek el kell tűrnünk valamit a hagyomány nevében.

Ez egy egyenlőtlen alku, amit nyugodtan el lehetne engedni – mondta a Momentum politikusa, aki szerint a locsolkodás a férfiaknak legalábbis jóval kellemesebb, mint a nőknek.

(…)

»Húsvétfő van, vagyis nekünk, nőknek egy újabb olyan nap, amikor el kell tűrnünk valamit a hagyomány nevében. Vannak hagyományok, amiket nyugodtan elengedhetünk. Nem minden hagyomány szép!« – mondja a videóban.

Cseh Katalin szerint a locsolkodás a nők számára kellemetlen, legalábbis kellemetlenebb, mint a férfiak számára: »most komolyan a nők kapják a vödröt meg a bűzt, a férfiak pedig a csokit, a pálinkát meg a dicséretet?« – teszi fel a kérdést.”

Na most mondd, na ugye, hogy rátapintott a lényegre a Katika, egyem a gyönge szívét… És akkor lássuk, mi ellen nem fognak „küzdeni”, ugyanis éppen lehúzzák „elveiket” a politikai hasznosság klotyóján. Ez ötlött a szemembe a minap a Mandiner olvasgatása közben:

„Még a Campus Fesztiválon írta kritikusan a külföldről finanszírozott Debreciner, hogy az előadók nem reagálnak kellőképpen a kormány szidására, sőt, van bátorságuk elkezdeni a dalt közben – mostanra úgy tűnik, hogy a fesztiválközönség nem várja el kedvenceitől, hogy a színpadon politizáljanak.

Akadnak persze előadók, akik örömmel megteszik: Krúbi, akinek a dalszövegei között szerepel a »szavazni csak azért megyek, hogy Viktornak jövőre legyen egy sz…r napja«, és az »ú, mától csak fideszes p…csákat kúrok, így nem lesz bűntudat, amikor tövig a torkába túrok«, aligha bánja a Fidesz mocskolását.”

Természetesen értem én, ez itt a művészet maga, a nagybetűs, őszinte, mély művészet, nincs mit tenni, mi abban a korban élünk, amikor Kosztolányi, Krúdy, Thomas Mann és mondjuk Dürrenmatt leredukálódott Krúbivá, az aranyrúdból gennyes sz…rdarab lett, rendben van.

De azért mégis csak lenne itt valami megbeszélnivaló, nemde?

Más ügyben már szóba hoztam ezt a patkányt, nevezetesen Palvin Barbara miatt, ugyanis másutt meg ezt „énekli”:

„Az este hátralévő részében sem tespedtem
Hajnalban Palvin Barbara lenyelte a testnedvem
Kérdezd csak meg tőle, ha azt hiszed kitalálom
Corvinus Gólyahajó 2013”

Ez az, amit ember és férfi nem tesz meg, ugye. Vagyis, hogy:

1.: Ha megtörtént a dolog, azért nem.

2.: Ha nem történt meg, akkor meg pláne.

Mert ugye, adódik a kérdés, vajon ennek a gennyes sz…rdarabnak, akit „krúbiként” azonosítunk, volt például anyja? Tegyük fel, hogy volt… Na már most, vajon az anyja kizárólag az apját sz…pta le egész életében? Valószínűleg nem. 

Na de mit szólna a gennyes sz…rdarab („krúbi”), ha valaki egy színpadon állva üvöltené bele a világba, hogy az anyja lenyelte a testnedvét? Biztosan fel lenne háborodva.

De az még hagyján, de hogy fel lennének háborodva a nagy feministák, nővédők, meg a NANE alapítvány, ugye…

De most mégis kussolnak, ugyanis ez a (vélt) politikai érdekük, ez a klozett, amin lehúzzák éppen az elveiket.

Tényleg: Mérő Vera felháborodott már? Vagy ő is befogja a pofáját? (Igen. Be…)

És akkor vessünk egy pillantást a gennyes sz…rdarab másik produkciójára:

 „ú, mától csak fideszes p…csákat kúrok, így nem lesz bűntudat, amikor tövig a torkába túrok”.

Gusztusos, igaz?

És az a legjobb, ha elvégezzük az ellenpróbát, vagyis mondjuk elképzeljük, hogy egy jobbos énekes engedne meg magának ilyesmit. Például Nagy Feró, Pataky Attila, Demjén Ferenc, Ákos… Kár is sorolni, hiszen nevezettek és az összes többi emberek, művészek férfiak, és nem gennyes sz…rdarabok, mint krúbika. Úgyhogy csak a fantázia szintjén vessük fel egy pillanatra, hogy bármelyikük megengedné magának a színpadon ezt:

„ú, mától csak tiszás p…csákat kúrok, így nem lesz bűntudat, amikor tövig a torkába túrok”.

Lenne országos – sőt! – világbotrány, igaz? Azonnal előkerülne az összes kis nyomorult, gyáva senki, Mérő Verától a NANE egyesületig, és nyilvános idegösszeroppanást kapna az elviselhetetlen szexizmus, hímsovinizmus és szexuális erőszak ilyetén középkori, „fideszes” megnyilvánulásától.

Ám ha a gennyes kis sz…rdarab adja ezt elő, az teljesen rendben van.

Idézzük csak ide a NANE egyesület honlapjáról a vonatkozó részeket:                                                                             

„A nők elleni erőszak az ENSZ meghatározása szerint:

»A nők elleni erőszak bármely olyan, a nőket nemük miatt érő erőszakos tett, mely testi, szexuális vagy lelki sérülést okoz vagy okozhat nőknek, beleértve az effajta tettekkel való fenyegetést, valamint a kényszerítést és a szabadságtól való önkényes megfosztást, történjen az a közéletben vagy a magánszférában.« 

[…]

Szóbeli (verbális) erőszak
A nő lekicsinylése, sértegetése, gúnyolódás, nevetségessé tevés (például a nő külseje, vallása vagy faji hovatartozása miatt), bántalmazással, veréssel való fenyegetés, gyerekek elvételével, öngyilkossággal való fenyegetés.

[…]

Szexuális erőszak
Nem kívánt szexuális tevékenységre való kényszerítés, nemi erőszak, szexszel való fájdalomokozás vagy megalázás, tárggyal való nemi erőszak, intim testrészek bántalmazása, másokkal való közösülés/prostitúció kényszerítése, reproduktív jogok korlátozása: fogamzásgátlás akadályozása vagy kényszerítése, terhességre vagy abortuszra kényszerítés.”

Tiszta sor. 

Fentiek alól kizárólag a „fideszes p…csák” a kivételek, minden esetben, különösen, ha a „krúbi” nevű gennyes sz…rdarab követ el ellenük bármilyen – verbális vagy szexuális – erőszakot. Ugyanis az maga a tiszta művészet és szólásszabadság.

De van egy rossz hírem. Ennek a fajta „művészetnek” és „szólásszabadságnak” van egy másik típusa is. Az, amikor majd a „krúbi” nevű gennyes sz…rdarab torkán fogunk ledugni ma még nem pontosan meghatározott dolgokat (kapanyelet, ásót, kétliteres pillepalackos félédes búfelejtőt, vagy csak egy vágóhídról elhozott lószerszámot).

Miközben az anyja majd éppen lenyeli valaki testnedvét.

Jó buli lesz.

Már nagyon várom…

