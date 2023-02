Sebestyén Balázs mindenkit meglepett, kemény véleményt fogalmazott meg

A héten azonban újabb dermesztő eset borzolta a kedélyeket. Mint ismert, az óbudai Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola LMBTQ-aktivista pedagógiai asszisztense videóbejegyzésben „dicsekedett el” azzal, hogy egy 15 éves fiúval tart fenn homoszexuális kapcsolatot. A pedagógiai asszisztenst azóta felfüggesztették a munkahelyén. Az ügyben Tényi István szexuális visszaélés és kiskorú veszélyeztetése bűntette gyanúja miatt tett feljelentést. Sebestyén Balázs ebben, az egész országot megbotránkoztató témában, ha lehet úgy fogalmazni minden eddiginél keményebben adott hangot a véleményének. Következőképpen fogalmazott a Rádió 1 műsorában:

„ha az én gyerekemmel jönne haza egy negyvenéves, akkor beleállítanám a vasvillát a hátába”.

Kemény szavak. De az mindenesetre nagyon érdekes és elgondolkodtató, hogy a módfelett PC és az emberi jogokra mindig oly érzékeny liberális jogvédők nem nagyon szólaltak meg a pedagógiai asszisztens botrányával kapcsolatban.

Arról nem is beszélve, hogy a 444.hu, az Átlátszó, a guruló dollárokkal kitömött EzALényeg, a Hírklikk, a Magyar Hang (hang.hu), a Mérce, a Gyurcsány-közeli Nyugati Fény és a Válasz Online is nagyokat hallgat, vagy csak az információk lényegi részét nem mutatja be az óbudai LMBTQ-aktivista megrontási botrányával kapcsolatban.

Abban azonban biztosak lehetünk, hogy Balázs meg fogja kapni majd a magáét az érzékeny liberálisoktól a kemény véleményéért.

Borítókép: Sebestyén Balázs, a Rádió 1 műsorvezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

…

