Négy újdonsággal szolgál idén ősszel a Jeep márka

Hamarosan kezdődik a Jeep idei modelloffenzívája, a következő négy hónap során négy új modellt mutatnak be. Ezek között lesz a május végén már megmutatott új generációs Cherokee, a felfrissített Grand Cherokee, végre testet ölt az először 2022 szeptemberében megmutatott Recon, és frissül a Jeep Grand Wagoneer is. Utóbbinál a megjelenést a Wagoneer S villanyautóhoz közelítik abból az apropóból, hogy hatótávnövelős elektromos hajtást kap az alvázas óriási SUV – ugyanarról van szó, amelyet a Ram 1500 Ramchargernél már bejelentettek. Az alvázas Jeep Wagoneer frissítésére várhatóan tavaszig kell várni, annál más megjelenést adnak az orrnak, hogy jobban elkülönítsék a márka csúcsmodelljétől.

