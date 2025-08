Magyar Péter maga dobta be a törölközőt Erdélyben

Magyar Péternek nem volt elég egy pofon Erdélyben, boldogan szaladt oda kettőért. Ahol csak megfordultak, a tiszásokat mindenhol dühös emberek küldték melegebb éghajlatra.

Magyar Pétert ma már csak a sajtósok és az aktivistái követik (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Balogh Zoltán)

Magyar Péter miatt szárad a Tisza

Spontán öngyulladással csinált magából még nagyobb bohócot Magyar Péter, amikor az élő közvetítése közben rászólt az operatőrre, hogy ne vegye fel, milyen kevesen vannak a rendezvényén. Az operatőr válasza mindent elmondott: „Nem tudok mit csinálni”.

Alig várom, hogy Magyar Péter beröffentse a kifogásgenerátort, és elszórakoztassa a népet a szánalmas mentegetőzéseivel. Talán az lesz, hogy valójában nem is ő mondta ezt az operatőrnek, csak a propaganda szerkesztette oda mesterséges intelligenciával. De az is lehet, hogy épp a mostani divatot választja majd, és elkezdi szajkózni, hogy nem voltak kevesen, csak ez még a rendezvény előtt két órával volt. Esetleg Lázár János leállította a közlekedést még Romániában is, hogy ne juthassanak el a rajongók Magyar Péterhez.

Nemrég elhajtottam egy falusi kocsma mellett, ami előtt többen voltak, mint a tiszás színpadnál, de még az MSZP utóbbi majálisain is többen gyűltek össze, sőt egy osztálykiránduláson is népesebb tábor szokott összegyűlni.

Az újabb kínos lebőgés után természetesen ne lepődjünk meg azon se, hogy valamelyik kutatóintézet kihozza, hogy a Tisza Párt már annyira elnyomja a Fideszt, hogy a 106 egyéni körzetből 230-ban győzelemre állnak a még be nem jelentett tiszás jelöltek.

Elnézve az utóbbi hetek tendenciáját, Magyar Péter nemsokára már saját magának fog beszédet tartani, a végén pedig skandálhatja, hogy „(Sz)árad a Tisza!”. Az ugyanis rendkívül kevés, hogy táblák mellett pózolva és a fűben fetrengve pufogtatja a verbális lőszereit.