Így működik Magyar Péterék kamugépezete

A napját sem tudom már annak, mikor láttuk utoljára a baloldalt azzal kampányolni, hogy mit tudnak nyújtani a magyar embereknek, esetleg mit tettek az emberekért akkor, amikor megkapták a lehetőséget a kormányzásra. Ez mondjuk nem is olyan meglepő, hiszen elég szűkös az a lista, ami a szocialisták és a liberálisok bevált intézkedéseit sorolja.

Az utóbbi 15 év egészen biztosan azzal ment el, hogy kidolgozott és felvázolt szakpolitikai tervek, programok helyett azzal próbálták megszólítani a szavazókat, hogy a másik oldal miért nem jó választás.

Ebbe a taktikába ugyanakkor már nagyon sokszor belebuktak külföldön is, elég csak az amerikai demokratákat említeni.

Mindez azt eredményezte, hogy az emberekben nem az merült fel, miért nem jó a jobboldali kormány, hanem inkább az, hogy ha ennyire csak támadni tudja a baloldal, akkor nem tudnak alternatívát nyújtani, tehát maradhat az aktuális vezetés. Ez annyira felbőszítette a külföldről fizetett balosokat, hogy új stratégiával álltak elő: álhíreket kell lenyomni a szavazók torkán,

hátha lesz pár tízezer ember, akik elhiszik a hazugságokat, így átszavaznak a következő választáson.

Láthattuk ezt már Gyurcsány Ferencnél, Dobrev Kláránál, az azóta már megbukott Momentumnál, a szintén láthatatlan ködbe vesző Hadházy Ákosnál, Márki-Zay Péternél. Ehhez a tásasághoz csatlakozott Magyar Péter is, aki talán még a falra is kiteszi az elődöket büszkeségében Demszky Gábor mellé.

Magyar Péter egyik legsúlyosabb álhíre az volt, hogy a bukott szíriai elnök, Bassár el-Aszad Magyarországra menekült, és azóta is Ferihegyen parkol a gépe. A hataloméhség nagy úr, és ezzel már olyan határt lépett át a Tisza Párt elnöke, amellyel honfitársai százait, akár ezreit sodorta közvetlen életveszélybe. Magyar Péter a médiát is bekebelezte, és igazi vad baloldali módszerekkel próbál vitorlázni a hazugságok tengerén. Bolondnak nézi az embereket, majd csodálkozik, hogy folyamatosan zátonyra fut a hajója, és időnként már csak a testőreinek meg néhány aktivistának tart utcai beszédet.