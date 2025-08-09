idezojelek
A Helyzet

Így működik Magyar Péterék kamugépezete

„A tengerész meséi gyakran hazugságok, de a tenger igazsága mélyebb minden szónál.”

Odrobina Kristóf
A napját sem tudom már annak, mikor láttuk utoljára a baloldalt azzal kampányolni, hogy mit tudnak nyújtani a magyar embereknek, esetleg mit tettek az emberekért akkor, amikor megkapták a lehetőséget a kormányzásra. Ez mondjuk nem is olyan meglepő, hiszen elég szűkös az a lista, ami a szocialisták és a liberálisok bevált intézkedéseit sorolja. 

Az utóbbi 15 év egészen biztosan azzal ment el, hogy kidolgozott és felvázolt szakpolitikai tervek, programok helyett azzal próbálták megszólítani a szavazókat, hogy a másik oldal miért nem jó választás.

Ebbe a taktikába ugyanakkor már nagyon sokszor belebuktak külföldön is, elég csak az amerikai demokratákat említeni.
Mindez azt eredményezte, hogy az emberekben nem az merült fel, miért nem jó a jobboldali kormány, hanem inkább az, hogy ha ennyire csak támadni tudja a baloldal, akkor nem tudnak alternatívát nyújtani, tehát maradhat az aktuális vezetés. Ez annyira felbőszítette a külföldről fizetett balosokat, hogy új stratégiával álltak elő: álhíreket kell lenyomni a szavazók torkán, 

hátha lesz pár tízezer ember, akik elhiszik a hazugságokat, így átszavaznak a következő választáson.

Láthattuk ezt már Gyurcsány Ferencnél, Dobrev Kláránál, az azóta már megbukott Momentumnál, a szintén láthatatlan ködbe vesző Hadházy Ákosnál, Márki-Zay Péternél. Ehhez a tásasághoz csatlakozott Magyar Péter is, aki talán még a falra is kiteszi az elődöket büszkeségében Demszky Gábor mellé.
Magyar Péter egyik legsúlyosabb álhíre az volt, hogy a bukott szíriai elnök, Bassár el-Aszad Magyarországra menekült, és azóta is Ferihegyen parkol a gépe. A hataloméhség nagy úr, és ezzel már olyan határt lépett át a Tisza Párt elnöke, amellyel honfitársai százait, akár ezreit sodorta közvetlen életveszélybe. Magyar Péter a médiát is bekebelezte, és igazi vad baloldali módszerekkel próbál vitorlázni a hazugságok tengerén. Bolondnak nézi az embereket, majd csodálkozik, hogy folyamatosan zátonyra fut a hajója, és időnként már csak a testőreinek meg néhány aktivistának tart utcai beszédet.

Hadházy Ákos kiváló matróz ezen a hajón, a zsák végre megtalálta a foltját. A hatvanpusztai fantomzebrák esete jól mutatja, hogyan működik a gépezet. Az egyik legalja lap azt írta, Bicske mellett zebrákat láttak. Magyar Péter ezt követően hozzáköltötte, hogy Orbán Viktornak Hatvanpusztán zebrái vannak, ráadásul ezek vérszomjas jószágok, még az unokák is félnek tőlük. Hadházy Ákos itt vette fel a kamugyártó varázsköpenyét, és tucatnyi balliberális sajtóorgánumon futott végig a sztori. Röviddel ezután már a tiszás kamuprofilok is elárasztották az internetet a vérszomjas Orbán-zebrákkal. Hadházy Ákos közben kéttucatnyi embert összekönyörögve Hatvanpusztán próbálta megmutatni azt, ami nem létezik.

A tengerészek ugyanakkor mit sem érnek hajó nélkül, így valahonnan temérdek pénzt kell koldulni az építéshez.

Itt jött a képbe a Soros-hálózat és az amerikai USAID, ami lényegében a demokrata háttérhatalom pénzcsapja. Baloldali és liberális politikusok, médiamunkások ihatnak a csapból, az egyetlen dolguk pusztán az, hogy őrültebbnél őrültebb mesékkel kell riogatni az embereket, hogy végre valahára egy irányítható kormány álljon Magyarország élén. A hazugságok komoly vihart kavarhatnak a tengeren, csak senki sem számol azzal, hogy a méteres hullámok egy pillanat alatt a mélybe ránthatják a hajósokat. Herman Melville a Moby Dick című regényében már a 19. század közepén leírta az egyik legnagyobb tanulságot: „A tengerész meséi gyakran hazugságok, de a tenger igazsága mélyebb minden szónál.”

 

