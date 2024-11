Hatalmas titok derült ki, Gyurcsány embere borította a bilit

A baloldali megmondóemberek szakmai álarcot öltő figurái közül, most éppen Katona Tamás, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) volt elnöke adott interjút a HVG-nek. Érdemes felidézni, hogy a baloldali médium milyen körmönfontan mutatta be az interjúalanyt. Azt írták Katonáról, hogy a Pénzügykutató Zrt. körül csoportosuló, sokszínű szakértői csapat gazdaságpolitikai programját szerkeszti.

Elképesztő!

Csurka István most lenne 90 esztendős, azonban egykori kijelentése, ami azóta szállóigévé vált, miszerint a szakértelem bolsevista trükk, most is aktuális. Katona Tamás természetesen elmondta a beszélgetés során, hogy csőd szélén áll a gazdaság, Orbán bukni fog , s a többi. A szokásos ballib mantrákat újból előkapta, azonban a néhai Gyurcsány-kormány pénzügyi államtitkára akaratán kívül leleplezte az egész baloldalt, kifecsegte a titkot.