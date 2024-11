Váratlan helyről érkezett jókora balegyenes Magyar Péternek, Jusztnál elszakadt a cérna

Kedden újabb hangfelvétel látott napvilágot.

Elszórt sok millió forint, gond a számlákkal, a szerződésekkel – ez jellemezte egy időben a Tisza Párt pénzügyeit. Erről beszél Magyar Péter egyik bizalmasa, a párt alelnöke a legújabb, szerkesztőségünkhöz ma eljuttatott hangfelvételen. Radnai Márk arra is utal, hogy Magyar Péter az öccsének is juttat pénzt a pártból – pontosan úgy, mint azoknál az állami vállalatoknál, amelyeknél Magyar vezető pozíciót töltött be.

Mindeközben megy a vetítés Magyar Péter részéről, hogy ő nem akar alkudozást a régi ellenzék pártok politikusaival, mondván, megvan a felelősségük abban, ahova az országa mára jutott. „Menjenek el dolgozni végre” – üzente nekik a Tisza Párt elnöke a 24.hu-nak adott villáminterjúban.