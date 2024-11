Magyar Péter azokat is gyalázza, akik támogatják és bíznak benne

November közepétől kezdtek el a sajtóhoz szivárogni azok a hangfelvételek, amelyeken Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke trágár szavak kíséretében szidja a saját támogatóit, a nyugdíjasokat és saját európai parlamenti képviselőit is.

A november 11-én a médiához eljutott felvételeken saját szimpatizánsait gyalázza Magyar Péter, káromkodások és trágárságok közepette. A Tisza Párt elnöke feltehetően a június 8-i, Hősök terén tartott tüntetés után beszél arról, mennyire idegesítik a „büdös szájú” támogatók.

Figyelj, annyiszor leizzadtam ma b…meg, inget cseréltem az előbb. Szétszedtek, 40 fokban mentünk át a Hősök terén, azt mondtam, mi a f…szomat csinálok itt? Büdösek az emberek és a szájuk, bleee…

Magyar Péter ezzel szintet lépett a magyar állampolgárok sértegetésében, a Tisza elnöke ugyanis a baloldalon eddig bevett, a fideszes választók sértegetését célzó gyakorlatot továbbfejlesztve már saját szavazóit sértegette, azokat a támogatókat, akik részt vesznek a párt tüntetésein, akár 40 fokban is órákig álldogálnak vagy épp gyalogolnak.

„A sok »büdös ember« a Hősök teréről arra azért jó volt, hogy kijuttassák őfelségét Brüsszelbe havi nyolcmillióért, hogy ott aztán a mentelmi jogával visszaélhessen” – reagált Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Magyar Péter valójában lenézi a választókat, és ezen belül pedig a saját támogatóit is – mutatott rá korábban lapunknak Boros Bánk Levente. A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója kifejtette: az elmúlt 30 évben soha nem sértegetett még magyar politikus választókat ilyen stílusban, mint a Tisza Párt elnöke. Boros Bánk Levente azt is mondta: nem ez az első és valószínűleg nem is ez az utolsó botránya Magyar Péternek, ezeknek az a különlegessége, hogy egy normális közegben már egy ilyenbe is belebukik egy politikus. Hozzátette: ez Magyar Péter őszödi beszéde, ugyanis Gyurcsány Ferenc is zárt körben beszélt Balatonőszödön 2006-ban, miután hazugságokkal kampányolva megnyert egy választást. A sajátjai előtt annak idején Gyurcsány is őszintén fogalmazott.

Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet munkatársa szerint a hangfelvételből az derül ki, hogy Magyar Péter lenézi a választóit. Úgy vélekedett: Magyar Pétert narcisztikussága alkalmatlanná teszi a pozíciójára.

Ómolnár Miklós a Hír TV-ben elmondta: elborzadva hallgatta Magyar Péterről készült újabb botrányos hangfelvételt. Úgy vélekedett, Magyar Péterből árad valami felsőbbrendűségi tudat, megvetés mindenkivel szemben.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója azt mondta, Magyar Péter szerint az emberek szükséges rosszak a politikában. Úgy vélekedett, Magyar Péter nem állított fel egy normát, és ez most ráomlik a fejére.

L. Simon László szerint Magyar Péter hívei is fel fogják tenni a kérdést, hogy „már megint?”

Volt kitől tanulnia Magyar Péternek, aki többek között büdösnek nevezte a szavazókat egy hangfelvétel tanúsága szerint. A Magyar Nemzet korábbi összeállítása szerint Joe Biden amerikai elnök és alelnöke, Kamala Harris is botrányt okoztak azzal, hogy vérig sértették a szavazókat, de Mark Rutte egykori holland miniszterelnök és Boris Johnson volt brit kormányfő is ezt a balliberális hagyományt követte.

A dollármédia színe-java pedig ismét bebizonyította, hogy mennyire független és objektív: elfogult címadásokkal és cikkekkel tettek kísérletet a Magyar Péter őszödi beszédét felfedő hanganyag bagatellizálására. A 24.hu még a videót is sajnálta beágyazni a cikkébe, a HVG egyből a felvétel egyes állításai mellé illesztette Magyar Péter reakcióját, a Telex feltételes módban beszélt a Magyar őszödi beszédében elhangzottakról, a 444 pedig a felvételt közlő névtelenségét tartotta fontosnak hangsúlyozni. A Tisza Párt lakájmédiája, a kontroll.hu pedig egyszerűen elhallgatta a botrányt.