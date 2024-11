Túlteljesítette a baloldali normát: Magyar Péter a saját szavazóit alázta meg + videó

Szintet lépett Magyar Péter a magyar állampolgárok sértegetésében, a Tisza elnöke ugyanis a baloldalon eddig bevett, a fideszes választók sértegetését célzó gyakorlatot továbbfejlesztve már saját szavazóit sértegeti.

Azokat a támogatókat, akik részt vesznek a párt tüntetésein, akár 40 fokban is órákig álldogálnak vagy épp gyalogolnak.

Ezt bizonyítja az a hangfelvétel is, melyet Magyar volt barátnője, Vogel Evelin készített, és amelyen Magyar megdöbbentő undorral beszél a szimpatizánsokról. „Büdösek az emberek és a szájuk” – fakadt ki a Tisza elnöke egy pártrendezvény után, pont azokról nyilatkozva ilyen megalázóan, akik a nyári melegben órákon keresztül gyalogoltak, álldogáltak, hallgatták őt. Az ominózus Hősök terei tüntetésről egyébként maga a pártelnök a felvételen azt mondta:

„Figyelj, annyiszor leizzadtam ma b…szdmeg, inget cseréltem az előbb. Szétszedtek, 40 fokban mentünk át a Hősök terén, azt mondtam, mi a f…szomat csinálok itt? Büdösek az emberek és a szájuk, bleee…”

Magyar ráadásul még nyugdíjaskommandónak is nevezi az időseket, és azon viccelődik, majd azt javasolja nekik, hogy a külföldön élő unokáik helyett vegyenek másikat maguknak.

Az idősek halálát várják a tiszások

Az idős korosztályról alkotott valós véleményéről beszélt az egykori MDF-es agrárszakember, Raskó György is, aki mostanában a Tisza körül bukkant fel. Raskó a közösségi oldalán írta azt, hogy „a Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan 100 ezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók, ugyanakkor 100 ezres nagyságrendben lépnek be fiatalok mint első választók. Az idő tehát a Tiszának dolgozik.” Emiatt egyébként a nyugdíjasszervezetek bírálták Magyar Pétert és a Tisza Pártot.

Hasonló megvetéssel beszélt a párt szavazóiról Kollár Tímea, a Tisza egyik EP-jelöltje, aki agymosott népnek nevezte a párt támogatóit. Kollár Tímea egy 2022-es, a Facebook-oldalán közzétett bejegyzése alatt az egyik kommentelőjének a következőket írta:

„Sajnos amíg az oktatás nem változik, addig mi is ugyanolyan agymosott nép maradunk, mint az oroszok.”

Bangónétól Márki-Zayig

A nyugdíjasok becsmérlése sosem állt távol a baloldaltól, az MSZP-től Márki-Zay Péterig többen is tettek már vállalhatatlan megjegyzéseket. Az ellenzék 2022-es közös miniszterelnök-jelöltje például többször is beszélt arról, hogy az időseket, akik sajnos meghalnak a koronavírus-járvány miatt is, sokkal könnyebben megvezette a Fidesz, mint a fiatalokat. – Az új generációk, amelyek szavazni fognak '22-ben, azoknál nagyon kicsi a Fidesz támogatottsága, tehát alapvetően az irány jó – mondta Márki-Zay Péter, aki a kormánypárti szavazókkal sem volt kíméletes,

hol hazaárulónak hívta őket, amiért a Fideszre szavaztak, de trágyával etetett gombáknak is titulálta a bukott miniszterelnök-jelölt a választópolgárokat.

A szocialista Bangóné Borbély Ildikó, volt országgyűlési képviselője az ATV egyik műsorában egyenesen lepatkányozta a fővárosban élőket.

– Ha már szókimondó vagyok:

sok a patkány Magyarországon, ha már a patkánytéma felhozódott Budapesten

– mondta Bangóné, miután arról kérdezték, mégis miért ilyen nagy a Fidesz támogatottsága.

Arra a kérdésre, hogy a megjegyzésének van-e áthallása, a politikus csak annyit mondott: „mindenki úgy gondolja, ahogy akarja, de szerinte meg kellene állítani a patkányinváziót, mert sok kárt tudnak okozni, ahogyan azt az elmúlt időszakban már láthattuk”.

Karácsony Gergely és a röplabdaedzés

Magyar Péter kijelentései még Karácsony Gergelyénél is rosszabbak. A főpolgármester még a 2021-es miniszterelnök-jelölti kampányról mondta azt a Jelen hetilapnak, hogy a vitákat unta, két kérdés között az járt a fejében, hogy a gyereke megy-e röplabdaedzésre.