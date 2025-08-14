Rákkeltő anyag miatt konyhai eszközt hívott vissza egy forgalmazó

Rákkeltő anyag kioldódásának veszélye miatt a TEDi Árukereskedelmi Kft. az általa forgalmazott Habkanál elnevezésű termék visszahívását kezdeményezte – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a konyhai eszközben a határértéket meghaladó primer aromás aminok kioldódását mutatták ki, ami azért veszélyes, mert a vegyület élelmiszerbe kerülve rákkeltő hatású lehet.

Az NKFH arra kéri a fogyasztókat, hogy a terméket ne használják. A visszagyűjtött eszközök megsemmisítését vagy elszállítását az NKFH nyomon követi.