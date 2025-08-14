A Mészáros-csoporthoz kerül Szlovákia egyik legnagyobb építőipari cége

A több mint 70 éves múltra visszatekintő Doprastav a.s. többségi tulajdonát a Talentis International Infrastructure Investments Operations s.r.o. vásárolja meg, amely a Mészáros-csoporthoz tartozó Talentis Group Zrt. és a Talentis International Infrastructure Investments Kft. érdekeltsége. A vállalat eddigi főrészvényese, Dusan Mráz megtartja kisebbségi részesedését, és továbbra is az igazgatóság alelnökeként dolgozik – közölték.

A Talentis-csoport a közép-európai nagy léptékű mélyépítési és vízgazdálkodási projektek területén szerzett tapasztalatával kívánja erősíteni a Doprastav regionális jelenlétét. Dusan Mráz szerint az együttműködés új korszakot nyit a szlovák vállalat számára, amely így új piacokra léphet, és tovább erősítheti szakmai hírnevét.

Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa az akvizíció kapcsán úgy fogalmazott:

a Doprastav Szlovákia egyik legnagyobb építőipari cége, jelentős nemzetközi tapasztalatokkal, amely illeszkedik a cégcsoport hosszú távú stratégiájához.

A Doprastav 1953 óta működik, főként közlekedési infrastruktúra, hidak, alagutak és mélyépítési projektek kivitelezésében. Több mint ezer főt foglalkoztat, és számos kulcsfontosságú beruházás fűződik a nevéhez Szlovákiában és külföldön.

A Mészáros Csoport közel 500 céget fog össze, mintegy 60 ezer munkavállalóval.

Az építőipari portfólió része a ZÁÉV Zrt., a Mészáros és Mészáros Zrt., a V-Híd Zrt. és a Magyar Koncessziós Infrastruktúra-fejlesztő Zrt., amely a magyar gyorsforgalmi utak 60 százalékát üzemelteti. A cégcsoport az utóbbi években több külföldi piacon is megjelent építőipari beruházásaival.