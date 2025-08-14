Ukrajna és Brüsszel kormányváltást szeretne Magyarországon

A Harcosok órája című műsor csütörtöki adásában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt: – Ma az ukrán külpolitikai, politikai törekvések közül az egyik legfontosabb kijevi törekvés az, hogy Magyarországon jövőre a Tisza nyerje a parlamenti választást. […] Ma Kijev egyik legfontosabb erőfeszítése arra irányul, hogy a jövő évi parlamenti választás után ne Orbán Viktor legyen Magyarország miniszterelnöke.

A tárcavezető szerint Magyarországon már megkezdődött a beépülés „azokra a pontokra, ahol a politika meghatározásához szükséges hangulat kialakítása zajlik”. Szijjártó példaként említette, hogy szakértők és politikai szereplők nyilvánosan érvelnek Ukrajna mellett, és támogatják annak európai uniós tagságát.