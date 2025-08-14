UkrajnabefolyásBrüsszelválasztásmagyar kormánytitkosszolgálat

Ukrajna és Brüsszel kormányváltást szeretne Magyarországon

Kijev és Brüsszel a Tisza győzelmét szeretné Magyarországon – erről is beszélt Szijjártó Péter a Harcosok órájában. Földi László titkosszolgálati szakértő szerint a magyar államrend megdöntésére irányuló törekvések, és hogy kik állhatnak a háttérben, operatív módszerekkel deríthetők fel.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 16:00
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Jonas Roosens Forrás: ANP/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Harcosok órája című műsor csütörtöki adásában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt: – Ma az ukrán külpolitikai, politikai törekvések közül az egyik legfontosabb kijevi törekvés az, hogy Magyarországon jövőre a Tisza nyerje a parlamenti választást. […] Ma Kijev egyik legfontosabb erőfeszítése arra irányul, hogy a jövő évi parlamenti választás után ne Orbán Viktor legyen Magyarország miniszterelnöke.

Ukrajna

A tárcavezető szerint Magyarországon már megkezdődött a beépülés „azokra a pontokra, ahol a politika meghatározásához szükséges hangulat kialakítása zajlik”. Szijjártó példaként említette, hogy szakértők és politikai szereplők nyilvánosan érvelnek Ukrajna mellett, és támogatják annak európai uniós tagságát.

Ukrajna: A politika most titkosszolgálatosat játszik

Az ügy kapcsán Földi László titkosszolgálati szakértő lapunknak nyilatkozva hangsúlyozta:

Az operatív szervek nyomozása derítheti ki, lokalizálhatja és iktathatja ki a hasonló műveletek elkövetőit.

Hozzátette:

A politika most titkosszolgálatosat játszik. Játszik Ukrajna és a Tisza is.

Földi László (Fotó: Hír TV)

Földi László szerint „a nyilvánosságra hozatala az ilyen ügyeknek szakmailag nem támasztható alá mindaddig, amíg az nem bizonyítható a korábban említett operatív módon”. Hozzátette: „A napfényre került tevékenységek esetén félő, hogy az új irányba fordul, de politikailag érthető és érdemes rámutatni az állam és az állam rendjének megdöntésére irányuló törekvésekre.”

Külföldi befolyás és politikai játszmák

Földi László arról is beszélt a Magyar Nemzetnek, hogy

Vannak olyan erőterek külföldön, amelyek hamis vádakkal, hamis értesülésekkel, hamis információkkal próbálják a politikai vagy a választási történéseket meghekkelni. Az erre való figyelemfelhívásra a magyar politika lépéseket és intézkedéseket tesz.

Úgy vélte, „azok a lebegtetések, amelyek egy esetleges orosz befolyásolási kísérletet vélelmeznek, szintén a politika eszköztárába tartoznak, és amíg egyértelműen nem tisztázódik, addig bármit mondhat mindkét fél”.

Magyar Péter és az ukrán kémkedéssel vádolt Tseber Roland

A kémkedés gyanújába keveredett személyekkel kapcsolatban a szakértő kijelentette:

Bizonyíték esetén a törvény erejével léphet fel az érintett állam, de a titkosszolgálati tevékenységek háttere és logikája a civilek számára egészen más. A transzparencia e téren rombol, és nem támogat

– összegezte Földi László.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: ANP/AFP/Jonas Roosens)

Harcosok órája 12. epizód - Szijjártó Péter

Harcosok órája 12. epizód - Szijjártó Péter

Posted by Németh Balázs vagyok on Wednesday, August 13, 2025


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekkém

Kijev új besorolást kapott

Tóth Tamás Antal avatarja

Az ukrán főváros lett a világ legkisebb városa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu