Lángoló rollerek: csak az idén huszonegy égett ki idehaza

Tavaly 21, és az idén augusztus 21-ig is ugyanennyi elektromos rollert érintő tűzeset volt – tájékoztatott közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A járművek fele álló helyzetben, 40 százalékuk töltés közben, 9 százalékuk pedig menet közben kapott lángra
– közölték a Sonline-nal. Nagy Zoltán, a kaposvári Dr. Roller Szerviz tulajdonosa jelenleg is több e-rollert javít, amelyeket részben elektromos és fékproblémák miatt vittek hozzá.
Arról, hogy mire kellene kiemelten odafigyelniük a rollereseknek, hogy ne kapjon lángra a jármű, úgy, mint a budapesti buszok, ide kattintva olvashat.
Csattanós választ kapott Magyar Péter az egészségügyi államtitkártól + videó
Kemény üzenetet kapott a Tisza Párt elnöke.
Nem teszi zsebre Karácsony Gergely, amit Kubatov Gábortól kapott
Nem történt volna baj, ha nem sodorják a csőd szélére a fővárost Vitézyvel és a Tisza Párttal karöltve – hangsúlyozta a Fidesz alelnöke.
Koronavírus: friss adatokat közöltek a szakemberek
A szakemberek megkongatták a vészharangot.
Figyelmeztet a Belügyminisztérium: érvénybe lép a vörös kód
Péntektől vasárnapig.
