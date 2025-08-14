Egyet meztelenül, három másik holttestet pedig ruhában találtak meg egymástól néhány méterre a Szajnában

A helyszínre érkező vízi rendőrség először egy holttestet emelt ki a vízből, majd további hármat, amelyek néhány méterre voltak egymástól: az egyik körülbelül 50 méterre az elsőtől, a másik ágak közé szorult, a harmadik pedig a vízzel sodródott. A négy áldozat már több napja a vízben volt, közülük három teljesen fel volt öltözve, míg a negyediken sem nadrág, sem alsónemű nem volt.