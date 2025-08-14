rendőrségPárizsSzajnaholttestvizsgálat

Egyet meztelenül, három másik holttestet pedig ruhában találtak meg egymástól néhány méterre a Szajnában

Négy holttestet találtak a Szajnában a Párizshoz közeli Choisy-le-Roi-ban néhány méterre egymástól; már több napja a vízben lehettek – erősítette meg csütörtökön az ügyben vizsgálatot indító francia rendőrség a Le Parisien című napilap értesülését.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 14. 15:18
illusztráció Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A rendőrséget szerdán délután riasztotta a Szajna mentén közlekedő elővárosi vasút egyik utasa, miután meglátta a holttesteket a folyóban.

A helyszínre érkező vízi rendőrség először egy holttestet emelt ki a vízből, majd további hármat, amelyek néhány méterre voltak egymástól: az egyik körülbelül 50 méterre az elsőtől, a másik ágak közé szorult, a harmadik pedig a vízzel sodródott. A négy áldozat már több napja a vízben volt, közülük három teljesen fel volt öltözve, míg a negyediken sem  nadrág, sem alsónemű nem volt.

A holttesteket a párizsi igazságügyi-orvostani intézetbe szállították azonosításra és boncolásra.

Choisy-le-Roi polgármestere, Tonino Panetta a Le Parisiennek elmondta, hogy a holttestek bomlásnak indultak. Hozzátette, hogy valószínűleg elég messziről sodródhattak ide. A nyomozás egyelőre nem tárt fel bűncselekményre utaló nyomokat.

