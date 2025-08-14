Kapu Tibor a legfiatalabb orosz kozmonautával egy magyar találmányt is megszemlélt az űrállomáson

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a második magyar asztronauta, Kapu Tibor július 15-én tért vissza a Földre, előtte 21 napot és 12 órát töltött az űrben, az Axiom–4 küldetés legénységi tagjaként 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint 60 kísérletet végeztek el.

A Hunor Magyar Űrhajósprogram közösségi oldalán most arról töltöttek fel képet, hogy Kapu Tibort a Nemzetközi Űrállomás legfiatalabb európai űrhajósaként a legfiatalabb kozmonauta, Alekszej Zubrickij fogadta az orosz modulban. Együtt vették szemügyre „a legöregebb magyart”, a Pillét. A magyar találmány a kozmikus sugárzás mérésére alkalmas eszköz, amit már Farkas Bertalan 1980-ban magával vitt a Szaljut–6 űrállomásra. A jól bevált dózismérő több mint 45 éve teljesít szolgálatot különböző űrállomások fedélzetén – írták.