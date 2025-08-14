KDNPvédelemHollik István

Hollik István törvényjavaslatot nyújtott be a gyermekek védelme érdekében

A digitális világ is rengeteg veszélyt tartogathat a gyermekek számára.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 15:44
Hollik István Fotó: Magyar Nemzet/Teknős Miklós Fotó: Teknős Miklós
A gyermekek digitális védelméről nyújtott be törvényjavaslatot Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője. A politikus ezt csütörtökön jelentette be Facebook-oldalán. Hollik István azt mondta: háromgyermekes édesapaként pontosan tudja, hogy 

a digitális kütyük mennyire be tudják szippantani a gyerekeket.

Ezek az eszközök elsősorban a hat évnél fiatalabbakra veszélyesek, és ezekről a veszélyekről – alvászavar, szorongás, a beszédkészség kialakulásának romlása – minden szülőnek tudnia kell – hangsúlyozta. Hozzátette: ezekről a veszélyekről most már szakmai tanulmányokat is írnak, sőt a WHO, az ENSZ Egészségügyi Világszervezete is foglalkozik vele. A kereszténydemokrata politikus közölte: a törvényjavaslatban az szerepel, hogy 

minden forgalmazónak, aki digitális eszközt forgalmaz, látható helyen egy feliratot kell elhelyezni a digitális eszközök mellé, amelyen feltüntetik, hogy az eszközök használata hatéves kor alatt nem ajánlott.

Magyarországnak csak akkor van jövője, ha gyermekeink egészségesen tudnak nevelkedni – fogalmazott Hollik István.

Borítókép: Hollik István (Fotó: Teknős Miklós)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
