Új utak és kerékpárutak épülnek, mutatjuk hol

A mintegy 543 millió forintból megvalósuló belterületi útépítési projekt célja az új lakóövezetek közlekedési komfortjának növelése.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 9:35
Forrás: MTI
Belterületi utakat és kerékpárutakat építenek, illetve újítanak föl Mórahalmon uniós támogatással – tájékoztatott a Csongrád-Csanád vármegyei város önkormányzata. A közlemény szerint a mintegy 543 millió forintból megvalósuló belterületi útépítési projekt célja az új lakóövezetek közlekedési komfortjának növelése.

Mórahalom-Alsóvárosban öt utcát aszfaltoznak le több mint 1,2 kilométer hosszúságban, 4-4,5 méter szélességben. Emellett elkészül a gyűjtőút szerepet betöltő Bálint Sándor utca 5,5-6 méter szélességű aszfaltburkolata is több mint 800 méter hosszon. A fejlesztés során négy utca meglévő burkolatát is hozzákapcsolják az új hálózathoz, így megszűnik ezek zsákutca jellege.

A fejlesztés részeként minden érintett utcában járda is épül, és elkészülnek a csapadékot elvezető árkok és csatornák is.

A tervek szerint az év végére megvalósuló fejlesztés érinti a Bercsényi, Balassi Bálint, Pölös és Nagyistván utcákat is, amelyek több mint 840 méteren kapnak 4-6 méter széles aszfaltburkolatot. A homokháti kisvárosban 403 millió forintból fejlesztik a kerékpárűt-hálózatot. A Szegedi út mellett 1,3 kilométer hosszúságban felújítják a közös gyalog- és kerékpárút burkolatát. Új kerékpárutat építenek az Alsóváros és a városközpont között, az Erzsébet királyné útján. Az óvodások és iskolások közlekedését teszi biztonságosabbá az a gyalog- és kerékpárút, amely a Barmos György teret az uszodát és a sportcentrumot köti majd össze. Az új kerékpárutak hossza 1,6 kilométer lesz.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
