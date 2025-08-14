Két balatoni nyaralóba is besurrant – gyorsított eljárásban ítélték el

Egy férfi tavaly július közepén szabadult a pécsi lopási ügye miatt elrendelt letartóztatásból. Munka reményében Keszthelyre indult, ám végül Balatonbogláron kötött ki, ahol éjjel észrevett egy német turisták által bérelt nyaralót. Kihasználva, hogy a kiskapu és a teraszajtó sem volt zárva, besurrant és értékek után kutatott. Pénztárcákat, készpénzt és bankkártyákat vitt el, közel 150 ezer forint értékben – közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség.

A vádlott ezt követően Fonyódra ment, ahol egy ikerház hátsó részén lévő szúnyoghálós ajtónál „jó napot” köszönéssel próbálta ellenőrizni, van-e otthon valaki. Válasz híján belökte az ajtót, de annak nyikorgására felébredt a sértett. A férfi sietve távozott, ám a sértett követte, és értesítette a fonyódi rendőröket, akik őrizetbe vették.

A Fonyódi Járási Ügyészség a bűncselekmény elkövetésétől számított 72 órán belül bíróság elé állította a férfit. A Fonyódi Járásbíróság az ügyészi váddal egyezően bűnösnek mondta ki a többszörös visszaesőt, és 3 év 1 hónap fegyházbüntetésre, valamint 4 év közügyektől eltiltásra ítélte.