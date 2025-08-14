Az előzetes adatok szerint a támadást egy úgynevezett „Repülő róka” típusú drónnal hajtották végre – írja az Origó.
Videón a brutális ukrán támadás
Ma reggel egy ukrán drón csapódott be egy lakóházba Rosztov-na-Donban, fedélzetén akár 20 kilogramm robbanóanyaggal. A támadásban 13 ember sérült meg.
A találat egy épületet ért, a támadásban 13 ember megsérült. Két súlyos sérültet kórházba szállítottak.
Az épületből 54 lakót evakuáltak, és több környező ház is megrongálódott – számolt be a Life.ru.
Borítókép: Ukrajna dróntámadást hajtott végre (Forrás: X)
