dróntámadásOroszországukránorosz-ukrán háború

Videón a brutális ukrán támadás

Ma reggel egy ukrán drón csapódott be egy lakóházba Rosztov-na-Donban, fedélzetén akár 20 kilogramm robbanóanyaggal. A támadásban 13 ember sérült meg.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 11:14
Ukrajna dróntámadást hajtott végre Forrás: X
Az előzetes adatok szerint a támadást egy úgynevezett „Repülő róka” típusú drónnal hajtották végre – írja az Origó.

Támadás ért egy lakóházat (Telegram)
Támadás ért egy lakóházat (Telegram)

A találat egy épületet ért, a támadásban 13 ember megsérült. Két súlyos sérültet kórházba szállítottak.

Az épületből 54 lakót evakuáltak, és több környező ház is megrongálódott – számolt be a Life.ru.

Borítókép: Ukrajna dróntámadást hajtott végre (Forrás: X)

 

