Elképesztő luxusban él az egyik ukrán parancsnok

Az ukrán parancsnok és a luxizás

A brit lap drámai körítéssel idézi Szerhij Filimonovot, az 59. dandár „Da Vinci Farkasok” zászlóaljának parancsnokát, aki

számára a háború vége sehol sincs a láthatáron, és az aktuális hírek nem befolyásolják a Pokrovszk körül harcoló egység felszereléséhez szükséges forrásokért folytatott folyamatos küzdelmet.

A súlyos náci és korrupciós vádakkal is illetett Filimonovnak a felszerelés mellett az egyébként extrém drága luxuscikkek beszerzésére és minden jel szerint luxusutazások szervezésére is van energiája a felesége és saját maga részére is. A különböző közösségi médiafelületek tanúsága szerint csak első ránézésre több tíz millió forintnyi ékszert és luxusórát lehet látni a Filimonov házaspáron.

Filimonov feleségének Instagram-oldala szerint már a háború előtt is jól ment a családnak, Madeira, Como, Barcelona, Mexikó is az úti céljaik között volt, de bőven a háború kitörése után is jutott idő és pénz egy párizsi luxusnyaralásra – számolt be róla a Tűzfalcsoport.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Ukrajna már nem a korrupció ellen harcol, hanem azok ellen, akik nyomoznának utána.

Borítókép: Szerhij Filimonov (Fotó: AFP)