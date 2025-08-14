orosz–ukrán háborúluxusparancsnokkorrupció

Elképesztő luxusban él az egyik ukrán parancsnok

A Tűzfalcsoport beszámolt az Ukrajnában uralkodó kilátástalanságról és a béketárgyalásokkal kapcsolatos szkepticizmusról. Közben a Filimonov házaspár luxusékszerekben, drága órákban és külföldi utazásokon látható – amelyről közösségi oldalaik tanúskodnak. A háború kitörése sem állította meg a család fényűző életvitelét. Az ukrán parancsnok személyét korrupciós találgatások övezik.

Magyar Nemzet
Forrás: Tűzfalcsoport2025. 08. 14. 11:10
Fotó: ROMAN PILIPEY Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Filimonov házaspár fényűző  életmódja és luxusékszereik rácáfolnak a puritán frontharcosok képére, amelyet a liberális médiavilág sok esetben sugallni törekszik. A The Independent a napokban egy ukrán propagandacikket közölt a várható béketárgyalásokkal kapcsolatban. Az ukrán parancsnok személyét korrupciós találgatások övezik.

Szerhij Filimonov ukrán parancsnok (J) – 59. dandár „Da Vinci Farkasok” zászlóalj
Szerhij Filimonov ukrán parancsnok (J) – 59. dandár „Da Vinci Farkasok” zászlóalj
(Fotó: ROMAN PILIPEY / AFP)

Egy ukrán árokban, ahol az orosz fegyverek állandó dörgésétől a mennyezetről zúdul a por, és a falakat borító fekete műanyag csúszik, a katonák mélységes szkepticizmusuknak adnak hangot a béketárgyalásokkal kapcsolatban. A siklóbombák és tüzérségi lövedékek rendszeres robbanásai közepette, amelyek a föld alá kényszerítik őket, kivéve, ha az M777-es ágyúval lőnek, a konfliktus végének kilátása távolinak tűnik

– olvasható az írásban. 

Az ukrán parancsnok és a luxizás

A brit lap drámai körítéssel idézi Szerhij Filimonovot, az 59. dandár „Da Vinci Farkasok” zászlóaljának parancsnokát, aki

számára a háború vége sehol sincs a láthatáron, és az aktuális hírek nem befolyásolják a Pokrovszk körül harcoló egység felszereléséhez szükséges forrásokért folytatott folyamatos küzdelmet.

A súlyos náci és korrupciós vádakkal is illetett Filimonovnak a felszerelés mellett az egyébként extrém drága luxuscikkek beszerzésére és minden jel szerint luxusutazások szervezésére is van energiája a felesége és saját maga részére is. A különböző közösségi  médiafelületek tanúsága szerint csak első ránézésre több tíz millió forintnyi ékszert és luxusórát lehet látni a Filimonov házaspáron.

Filimonov feleségének Instagram-oldala szerint már a háború előtt is jól ment a családnak, Madeira, Como, Barcelona, Mexikó is az úti céljaik között volt, de bőven a háború kitörése után is jutott idő és pénz egy párizsi luxusnyaralásra – számolt be róla a Tűzfalcsoport.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Ukrajna már nem a korrupció ellen harcol, hanem azok ellen, akik nyomoznának utána.

Borítókép: Szerhij Filimonov (Fotó: AFP)

add-square Az igazi Zelenszkij

Luxusélet Ukrajnában nyugati segélyből

Az igazi Zelenszkij 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHadházy

Látlelet

Bayer Zsolt avatarja

Alvó embert lefotózni titokban: a legalja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu