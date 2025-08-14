A Filimonov házaspár fényűző életmódja és luxusékszereik rácáfolnak a puritán frontharcosok képére, amelyet a liberális médiavilág sok esetben sugallni törekszik. A The Independent a napokban egy ukrán propagandacikket közölt a várható béketárgyalásokkal kapcsolatban. Az ukrán parancsnok személyét korrupciós találgatások övezik.
Elképesztő luxusban él az egyik ukrán parancsnok
A Tűzfalcsoport beszámolt az Ukrajnában uralkodó kilátástalanságról és a béketárgyalásokkal kapcsolatos szkepticizmusról. Közben a Filimonov házaspár luxusékszerekben, drága órákban és külföldi utazásokon látható – amelyről közösségi oldalaik tanúskodnak. A háború kitörése sem állította meg a család fényűző életvitelét. Az ukrán parancsnok személyét korrupciós találgatások övezik.
Egy ukrán árokban, ahol az orosz fegyverek állandó dörgésétől a mennyezetről zúdul a por, és a falakat borító fekete műanyag csúszik, a katonák mélységes szkepticizmusuknak adnak hangot a béketárgyalásokkal kapcsolatban. A siklóbombák és tüzérségi lövedékek rendszeres robbanásai közepette, amelyek a föld alá kényszerítik őket, kivéve, ha az M777-es ágyúval lőnek, a konfliktus végének kilátása távolinak tűnik
– olvasható az írásban.
Az ukrán parancsnok és a luxizás
A brit lap drámai körítéssel idézi Szerhij Filimonovot, az 59. dandár „Da Vinci Farkasok” zászlóaljának parancsnokát, aki
számára a háború vége sehol sincs a láthatáron, és az aktuális hírek nem befolyásolják a Pokrovszk körül harcoló egység felszereléséhez szükséges forrásokért folytatott folyamatos küzdelmet.
A súlyos náci és korrupciós vádakkal is illetett Filimonovnak a felszerelés mellett az egyébként extrém drága luxuscikkek beszerzésére és minden jel szerint luxusutazások szervezésére is van energiája a felesége és saját maga részére is. A különböző közösségi médiafelületek tanúsága szerint csak első ránézésre több tíz millió forintnyi ékszert és luxusórát lehet látni a Filimonov házaspáron.
Filimonov feleségének Instagram-oldala szerint már a háború előtt is jól ment a családnak, Madeira, Como, Barcelona, Mexikó is az úti céljaik között volt, de bőven a háború kitörése után is jutott idő és pénz egy párizsi luxusnyaralásra – számolt be róla a Tűzfalcsoport.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy Ukrajna már nem a korrupció ellen harcol, hanem azok ellen, akik nyomoznának utána.
Borítókép: Szerhij Filimonov (Fotó: AFP)
