Idős férfit zaklattak Zelenszkij emberrablói + videó

Ukrajnában folyamatosan zajlanak az erőszakos mozgósítások, ennek során pedig a civil lakosságot sem kímélik. A legújabb videóban az látható, ahogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök emberrablói egy idős férfit zaklatnak.

Zelenszkij emberrablói továbbra is dolgoznak (Fotó: Anadolu/Narciso Contreras)

A videót egy arra járó autós rögzítette, a felvételeken pedig az látható, amint három egyenruhás rángat egy idős férfit. Az a felvételekből nem derül ki, hogy a férfi mit tett, azonban láthatóan alig áll a lában, eközben pedig több járókelő is összegyűlt az intézkedést nézni.

Az egyenruhások az elmúlt időben egyre több esetben keverednek összetűzésbe a civil lakossággal. Az erőszakos intézkedések súlyos feszültségeket okoznak az ukrán társadalomban, nem olyan régen pedig már olyan videó is felkerült az internetre, amelyen a civilek mentenek meg egy férfit a sorozástól.