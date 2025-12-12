Ukrajnaemberrablósorozás

Idős férfit zaklattak Zelenszkij emberrablói + videó

Ukrajnában egyre rámenősebbek a katonák ha sorozásról van. Egy friss felvételen az látható, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök emberrablói éppen egy idős férfit zaklatnak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 11:09
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
Ukrajnában folyamatosan zajlanak az erőszakos mozgósítások, ennek során pedig a civil lakosságot sem kímélik. A legújabb videóban az látható, ahogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök emberrablói egy idős férfit zaklatnak. 

Zelenszkij emberrablói továbbra is dolgoznak
Zelenszkij emberrablói továbbra is dolgoznak (Fotó: Anadolu/Narciso Contreras)

A videót egy arra járó autós rögzítette, a felvételeken pedig az látható, amint három egyenruhás rángat egy idős férfit. Az a felvételekből nem derül ki, hogy a férfi mit tett, azonban láthatóan alig áll a lában, eközben pedig több járókelő is összegyűlt az intézkedést nézni. 

Az egyenruhások az elmúlt időben egyre több esetben keverednek összetűzésbe a civil lakossággal. Az erőszakos intézkedések súlyos feszültségeket okoznak az ukrán társadalomban, nem olyan régen pedig már olyan videó is felkerült az internetre, amelyen a civilek mentenek meg egy férfit a sorozástól. 

Ugyanakkor a toborzók is egyre erőszakosabbak, nemrég egy nő próbált meg egy emberrablást felvenni, azonban egy tiszt egyszer csak lefújta őt gázsprével. 

Borítókép: Ukrán toborzók (Fotó: AFP)

