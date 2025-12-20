civil szervezetAusztriaNGOsport

Ausztriában újabb felháborodást keltett az NGO-k pénzszórása

Az osztrák közéletben ismét a civil szervezetek állami támogatásai kerültek a figyelem középpontjába. A nyilvánosságra került adatok szerint egy menekültekkel foglalkozó NGO jelentős összegeket kapott különböző sportprogramok megvalósítására, ami újabb politikai vitát indított el a közpénzek felhasználásáról. A fejlemények tovább élezhetik a belpolitikai feszültségeket Ausztriában.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 22:48
Migránsok Fotó: BERTRAND GUAY Forrás: AFP
Az FPÖ kérésére kiadott minisztériumi válaszból kiderült: az Asylkoordination Österreich nevű menekültügyi civil szervezet (NGO) többszázezer eurós támogatásban részesült különböző sportprogramok megvalósítására. A nyilvánosságra hozott adatok újabb vitát indítottak el az osztrák állami források felhasználásának ügyében – írja az Exxpress.

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Az utóbbi időszakban több esetben is napvilágra kerültek vitatott támogatások olyan civil szervezeteknél, amelyeknél a közpénzek felhasználásának célja nehezen volt követhető. Korábban a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, hogy Ausztria lakossága szigorúbb migrációs politikát követel. Az Asylkoordination már a nyár folyamán reflektorfénybe került, amikor nyilvánosan támadta Gerhard Karner belügyminisztert egy különösen érzékeny ügy kapcsán, egy szíriai állampolgár kitoloncolása miatt. Ezzel párhuzamosan vált ismertté az is, hogy az Asylkoordination 2019 óta összesen 8,5 millió euró támogatást kapott az osztrák Belügyminisztériumtól.

A támogatásokkal összefüggésben tett fel hivatalos úton kérdést Markus Leinfellner, az FPÖ nemzeti tanácsi képviselője. A válaszból kiderül: az Asylkoordination két projektjét is támogatta a sporttárca. 

A két támogatás együttes összege meghaladja a 371 ezer eurót (142 millió forint).

A kérdés politikai súlyát növeli, hogy az érintett NGO nyilvánosan a kitoloncolások ellen lép fel. 

Borítókép: Migránsok (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

