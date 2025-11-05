Végképp elege lett az osztrákoknak a bűnöző migránsokból

Az elmúlt hónapokban Ausztria már megkezdte a bűnöző menedékkérők hazaküldését Szíriába és Afganisztánba, annak ellenére, hogy ezeket az országokat hivatalosan nem tekintik biztonságosnak. Azonban ez a lépés jelentős nemzetközi figyelmet és kritikát váltott ki, különösen az emberi jogi szervezetek részéről – mutat rá az Exxpress osztrák hírportál.

Ausztria lakossága szigorúbb migrációs politikát követel (Fotó: NurPhoto via AFP)

Az első eset egy 32 éves szíriai férfi kitoloncolása volt, aki 2014-ben érkezett Ausztriába, de 2019-ben elvesztette menekültstátuszát több bűncselekmény elkövetése miatt. Hét év börtönbüntetés után, 2025. július 3-án toloncolták ki Szíriába, ami az első ilyen eset volt az EU-ban az elmúlt tizenöt évben.

Ezt követte egy 39 éves szíriai férfi kitoloncolása, akit szexuális bűncselekmény miatt ítéltek el. Néhány hónappal később, 2025. október 21-én egy 31 éves afgán férfit küldtek vissza hazájába, akit nemi erőszak és súlyos testi sértés miatt ítéltek el. Ez volt az első eset, hogy Afganisztánba toloncoltak ki bűnözőt azóta, hogy a tálibok átvették a hatalmat 2021-ben.

Az emberi jogi szervezetek és az ENSZ élesen bírálták ezeket a lépéseket. Az Amnesty International „veszélyes áttörésről” beszélt Európában, és azzal vádolta Ausztriát, hogy megsérti a nemzetközi jogot. Az UNHCR figyelmeztetett, hogy nem szabad erőszakos visszatoloncolásokat végrehajtani olyan országokba, ahol kínzás, önkényes letartóztatás és politikai üldöztetés fenyeget.

Az osztrák belügyminisztérium azonban kitart álláspontja mellett, és „szigorú, de igazságos menekültpolitikát” ígér. A kormány szerint elsődleges cél a saját lakosság védelme, még akkor is, ha ez nemzetközi kritikákat vált ki.

A Pragmaticus által megrendelt közvélemény-kutatás eredményei alátámasztják ezt a politikát. A megkérdezettek 85 százaléka támogatja az elítélt bűnözők kitoloncolását, még akkor is, ha ez nem biztonságos országokba történik. A férfiak körében ez az arány még magasabb, 89 százalék, míg a nőknél 81 százalék.

Különösen érdekes, hogy az idősebb generáció, a 60 év felettiek szinte teljes egyetértésben (95 százalék) támogatják a szigorúbb intézkedéseket. A 30-59 éves korosztály 85 százaléka ért egyet a kitoloncolásokkal, míg a fiatalabb, 16-29 éves korosztályban ez az arány 68 százalék.

A felmérés más aspektusai is a lakosság elégedetlenségét mutatják a jelenlegi menekültpolitikával kapcsolatban. Csak 12 százalék elégedett a kormány intézkedéseivel, míg 55 százalék elégedetlen. A megkérdezettek 71 százaléka nagy vagy nagyon nagy kihívásnak tartja a migrációt. Az idősebbek körében ez az arány 80 százalék. A téma tehát továbbra is az első helyen áll a lakosság aggodalmai között.

Az osztrákok szeretnék az országukat függetleníteni a nemzetközi befolyástól: 42 százalék tartja helytelennek az olyan nemzetközi bíróságok, mint az Európai Unió Bírósága vagy az Emberi Jogok Európai Bírósága befolyását Ausztria menekültpolitikájára. És szinte minden negyedik válaszadó (22 százalék) úgy véli, hogy Ausztriának komolyan fontolóra kellene vennie a nemzetközi megállapodásokból, például a genfi menekültügyi egyezményből való kilépést. A 60 év felettiek körében ez az arány akár 28 százalékot is eléri.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)