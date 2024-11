Megdolgoznak a dollárokért: bagatellizálni próbálja Magyar Péter őszödi beszédét a „független sajtó” + videó

Ha nem is trükkök százait, de jó néhány kifinomult manipulatív módszert alkalmaztak egyes baloldali sajtóorgánumok a Magyar Péter őszödi beszédét leleplező hangfelvétel tálalásakor. A Telex, a 24.hu és a 444 azt emeli ki mindjárt a cikke elején, hogy a felvétel névtelen és titkosított email címről érkezett, amit a HVG is egyből a cikk felvezetője, szakszóval a leadje utáni első információként oszt meg az olvasókkal. Újságírói szakmai alapvetés, hogy a cikk elején valamilyen erős állítással kell megragadni az olvasók figyelmét, a baloldali médiumok tehát a névtelenséget tekintik figyelemfelkeltő információnak, nem a hangfelvételen elhangzó erős mondatokat, többek között azt, hogy Magyar Péter büdösnek tartja a híveit és a szájukat is, valamint, hogy az időseknek azt tanácsolná, hogy vegyenek maguknak új unokát.

A 24.hu még a videót sem tette közzé

A 24.hu volt a leglátványosabb abban, hogy elzárja az olvasói elől az információkat, ugyanis ők még a hangfelvételt sem ágyazták a cikkbe, így aki maga szeretett volna önálló véleményt kialakítani a botrányról a felvételt meghallgatva, az erről a hírportálról ezt nem tudta megtenni. Viszonylag röviden írnak a cikkükben arról, ami a hangfelvételen elhangzik, de azt is kritikusan teszik,

ugyanis ködösíteni próbálnak a feltételes mód használatával, mint például hogy nem világos Radnai Márk kiléte, és összehozzák Magyar híveinek „büdösözését” a nyári meleggel, azt sugallván, hogy ez nem olyan súlyos állítás, hiszen ebben az időjárásban az embereknek könnyebben lesz szaguk, mindez a cikk közepén, elrejtve a szövegtengerben.

A baloldali lap ezenfelül megfejteni véli Vogel Evelin magatartását is a „mintha adni akarná Magyar alá a lovat” kifejezéssel. Ezzel azt a rejtett üzenetet közvetíthetik az olvasóknak, hogy Vogel provokálta szegény, ártatlan, csőbe húzott Magyart. Ezután többször is viccelődésként értékelik a Tisza Párt elnökének szavait, komolytalannak beállítva súlyos és sértő mondatait. A cikknek körülbelül a második felét Magyar Péter reakciója és a vasárnapi sajtótájékoztatójának a visszaidézése teszi ki, illetve egy rövid keretes anyagban beszámolnak Hanzel Henrik állításáról is.

Viccelődés és feltételes mód a Telexen

A feltételes mód használatával a Telex is bűvészkedett egy sort, olyannyira, hogy mindjárt a cikk második mondatában így írnak a felvételen hallható információkról.

Az uniós képviselő „büdösözését” szintén nem hangsúlyozzák, hanem a szöveg közepére száműzik, mintha ez nem lenne lényeges.

A 24.hu-hoz hasonlóan a Telex is viccelődésnek állítja be, amikor Magyar megfenyegeti Vogel Evelint az emberek és a „nyugdíjas kommandó” ráuszításával. A cikk másik felét a Telexnél is a Tisza-reagálás, valamint a vasárnapi Magyar-féle sajtótájékoztató visszaidézése teszi ki.

A 444 a címmel és a rövid leaddel sugalmaz

Bár a 444 már jobban kihangsúlyozta Magyar súlyos kijelentéseit, a címadással és a cím alatti rövid leaddel igyekeznek a felvételt hiteltelennek és Magyart áldozatnak beállítani. Címük így szól: Névtelen levélben kapta meg a sajtó az első Vogel-hangfelvételt Magyar Péterről, majd a címoldalon ezalatt az olvasható: Egy nappal azután, hogy a Tisza Párt elnöke arról beszélt, hanganyagokat fognak nyilvánosságra hozni róla.

Uj Péter lapja ezzel azt sugallja, hogy Magyar jól tudta, mi fog történni, pozitív színben beállítva a Tisza Párt elnökét, illetve a cím elején ők is a névtelenséget emelik ki, sugalmazva ezzel, hogy kétséges az anyag hitelessége, ami szintén Magyar narratíváját támasztja alá.

A 444 arra helyezte a fő hangsúlyt, hogy közölte a teljes levelet, amit a szerkesztőségek a hangfelvétel mellé kaptak, majd a beágyazott hangfelvétel alatt néhány pontban kiemelték az erős mondatokat. Amit a 24 és a Telex viccelődésnek állított be, az a 444-nél évődés. A cikk végén röviden olvasható Magyar reakciója a hangfelvételre.

Érdekes, hogy amikor a Magyar Péter által vasárnap bemutatott hangfelvételről számoltak be, akkor nem zavarta őket a hangfelvételt készítő névtelensége. A sajtótájékoztatón Magyart egy újságíró megkérdezte arról, hogy az ő felvétele vágott-e, de Magyar erről csak terelt, mondván, hogy ő csak most hallotta először és majd megkérdezi a felvétel készítőjét. A 444 ezt az epizódot nem is tartotta említésre méltónak.

A HVG Magyar reakcióját domborítja, a lebukását kisebbíti

A HVG már a címben is Magyar Péter véleményét hangsúlyozza, miszerint a felvétel manipulált. A cikket felvezető leadben szintén fontosnak tartják azonnal ismertetni a Tisza vezetőjének a reakcióját. A „nyugdíjas-kommandóról” szóló megjegyzést ők is tréfálkozásnak tartják, mint a Telex és a 24, és ők is ködösítenek Radnai Márk kilétéről. Szintén körülbelül a cikk felében a Tisza Párt reakciójáról írnak és felidézik Magyar vasárnapi sajtótájékoztatóját. Annak viszont külön cikkben elég nagy teret szenteltek, hogy bemutatták a Hanzel Henrik által készített felvételt, azonban itt már nem tettek semmilyen cáfolatot a felvételen elhangzó állítások mellé, a kritikus hozzáállásról ezúttal valamiért „megfeledkeztek”.