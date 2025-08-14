idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Bayer Zsolt: Látlelet

Alvó embert lefotózni titokban: a legalja.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
HadházyLátleletfapados 2025. 08. 14. 8:52

Bejárta a pöcesajtót egy kép, s a hozzáfűzött mondandó: Fapados!

Most hagyjuk a fapadost. Érdektelen és gusztustalan, mint a másnapos hányás a budipadlón, olyan éppen, mint a Hadházy, aki ebből vezeti le a maga „ politikai” credóját.

Ha fapados, az a baj, ha nem fapados, az a baj. Mit lehet ezzel kezdeni? Semmit.

Koncentráljunk a mellékelt fényképre.

A képen a miniszterelnök és a felesége látható egy repülő (fapados!) fedélzetén, és alszanak.

Alvó embert lefotózni titokban: a legalja.

És nem akadt egyetlenegy fő-, mellék-, al-, segéd- vagy képszerkesztő, aki azt mondta volna, hogy ezt azért nem lehet.

Nem akadt.

Ez a mai látlelet ezekről odaát.

Gazemberek vagytok. Szemét, aljas, gátlástalan, nyomorult és pitiáner gazemberek. Ti vagytok a legalja, ti, akik ma független és objektív sajtónak becézgetitek magatokat.

Mi lesz a következő? Rejtett kamera a klotyón? Hát persze, ti azt is örömmel használnátok.

És a Hadházy készítene hozzá politikai magyarázatot.

Igen, ez a ti politikátok, ez a ti becsületetek, ez a ti tisztességetek.

El lesztek takarítva. Mint a másnapos hányás a budipadlóról. Azzal a poloskával együtt, aki ezt a fotót elkészítette.

Mert az a helyzet, hogy előbb-utóbb mindenre fény derül…

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekkárolyi mihály

Magyar Péter korunk Károlyi Mihálya

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekOrbán Viktor

A választás tétje a béke, a nyugalom

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekjólét

Svájc, a kiszámított harmónia

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekBrüsszel

Hallott már ön Ursula Albrechtről?

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gábor Márton
idezojelekfőpolgármester

Hallgat a kiégett buszok ügyében a főváros

Gábor Márton avatarja

A főpolgármester nyaral, a BKK és a BKV pedig nem ad érdemi válaszokat a balesetek kapcsán.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu