Bayer Zsolt: Látlelet

Bejárta a pöcesajtót egy kép, s a hozzáfűzött mondandó: Fapados!

Most hagyjuk a fapadost. Érdektelen és gusztustalan, mint a másnapos hányás a budipadlón, olyan éppen, mint a Hadházy, aki ebből vezeti le a maga „ politikai” credóját.

Ha fapados, az a baj, ha nem fapados, az a baj. Mit lehet ezzel kezdeni? Semmit.

Koncentráljunk a mellékelt fényképre.

A képen a miniszterelnök és a felesége látható egy repülő (fapados!) fedélzetén, és alszanak.

Alvó embert lefotózni titokban: a legalja. És nem akadt egyetlenegy fő-, mellék-, al-, segéd- vagy képszerkesztő, aki azt mondta volna, hogy ezt azért nem lehet.

Nem akadt.

Ez a mai látlelet ezekről odaát.

Gazemberek vagytok. Szemét, aljas, gátlástalan, nyomorult és pitiáner gazemberek. Ti vagytok a legalja, ti, akik ma független és objektív sajtónak becézgetitek magatokat.

Mi lesz a következő? Rejtett kamera a klotyón? Hát persze, ti azt is örömmel használnátok.

És a Hadházy készítene hozzá politikai magyarázatot.

Igen, ez a ti politikátok, ez a ti becsületetek, ez a ti tisztességetek.

El lesztek takarítva. Mint a másnapos hányás a budipadlóról. Azzal a poloskával együtt, aki ezt a fotót elkészítette.

Mert az a helyzet, hogy előbb-utóbb mindenre fény derül…