Bayer Zsolt: Látlelet

Bejárta a pöcesajtót egy kép, s a hozzáfűzött mondandó: Fapados!
Most hagyjuk a fapadost. Érdektelen és gusztustalan, mint a másnapos hányás a budipadlón, olyan éppen, mint a Hadházy, aki ebből vezeti le a maga „ politikai” credóját.
Ha fapados, az a baj, ha nem fapados, az a baj. Mit lehet ezzel kezdeni? Semmit.
Koncentráljunk a mellékelt fényképre.
A képen a miniszterelnök és a felesége látható egy repülő (fapados!) fedélzetén, és alszanak.
Alvó embert lefotózni titokban: a legalja.
És nem akadt egyetlenegy fő-, mellék-, al-, segéd- vagy képszerkesztő, aki azt mondta volna, hogy ezt azért nem lehet.
Nem akadt.
Ez a mai látlelet ezekről odaát.
Gazemberek vagytok. Szemét, aljas, gátlástalan, nyomorult és pitiáner gazemberek. Ti vagytok a legalja, ti, akik ma független és objektív sajtónak becézgetitek magatokat.
Mi lesz a következő? Rejtett kamera a klotyón? Hát persze, ti azt is örömmel használnátok.
És a Hadházy készítene hozzá politikai magyarázatot.
Igen, ez a ti politikátok, ez a ti becsületetek, ez a ti tisztességetek.
El lesztek takarítva. Mint a másnapos hányás a budipadlóról. Azzal a poloskával együtt, aki ezt a fotót elkészítette.
Mert az a helyzet, hogy előbb-utóbb mindenre fény derül…