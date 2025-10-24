Megszólalt Orbán Viktor édesanyja: ez az igazság a hatvanpusztai zebrákról + videó

Kár, hogy a békéért menetelni kell és az nem magától van – mondta egy fiatal youtubernek adott interjúban Sipos Erzsébet, Orbán Viktor miniszterelnök édesanyja az október 23-i Békemeneten. Mint hangsúlyozta, ha veszély van, akkor vigyázni kell, minden évben részt vesz az eseményen, mert ott a helye, a kormányfőt pedig akkor is támogatná, ha nem a fia volna.

Büszke vagyok rá, ahogy a többi gyerekemre is. Nagyon aggódom érte a történelmi ismereteim alapján is, drukkolok neki

– fejtette ki. Hozzátette, 12 unokája és hét dédunokája van, nem mindegy neki, hogyan alakul az ő jövőjük.

Így lett Orbán Győzőé a kőbánya

A hatvanpusztai birtokról elmondta, hogy az a férje, Orbán Győző tulajdonában van, nem Orbán Viktoré, aki egyébként nagyon szereti Felcsútot. A terület lepusztult volt, amikor a most 85 éves férje megvette, aki most a kőbánya vezetője, a mai napig reggelente munkába jár és este jön haza. Amikor Orbán Viktor elsős gimnazista volt, Orbán Győző akkor vállalta a kőbánya vezetését, ami valójában a komlói bányaigazgatósághoz tartozott. Mivel nem értettek hozzá, eleinte még éjszaka is azt tanulták, hogyan kell üzemeltetni. Azért, hogy ezt elvállalták, cserébe a szocialista állam adott egy lakást, ami fontos volt, hiszen Orbán Viktor akkor ment gimnáziumba.

A privatizáció idején a kőbányát németek akarták megvenni, de Orbán Győző felvette az e-hitelt és így összesen négy tulajdonossal megvásárolták a bányát, amit a kormányfő apja 70 éves koráig fizetett.

A bányának egyébként most is négy tulajdonosa van. – Jól megy a kőbánya, büszke is vagyok rá nagyon – fogalmazott Sipos Erzsébet, hozzátéve hogy a hatvanpusztai majorságot kis darabonként vették meg, majd az épületeket kezdték el felújítani.

Az igazság a zebrákról

A zebrákról elmondta: ahhoz, hogy legyen ott zebra, fel kellene festeniük az úton.

Miért tartanánk zebrát? Ez egy hülyeség, nem normális, aki kitalálta. Nekem ez komikus, a férjemet viszont idegesíti, mert ő komoly ember, és minden olyan dolog idegesíti, ami igazságtalan

– ismertette.