Kocsis MátéRuandaOrbán ViktorZsiday ViktorszarvasmarhaHadházy Ákos

Nincs fék az álhírvonaton: az ellenzék szerint Orbán Viktor egyenesen a ruandai királytól szerez szarvasmarhákat

Újabb baloldali álhírről rántotta le a leplet Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint ezért a mesért jár a Zebra Nagydíj.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 18. 14:42
Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Létezik egy Zsiday Viktor nevű szánalomgyár, aki egy cső balos bankár. Ez a Zsiday most eljutott végre közéleti karrierjének (WC)csúcsára” – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője közölte, Zsiday minap egy podcastban elmesélte, hogy elment Ruandába, a királyi birtokra, ahol valaki azt mondta neki, hogy „ott járt korábban egy szintén Viktor nevű president Magyarországról és annak a president Viktornak nagyon tetszettek a királyi szarvasmarhák, a nagy szarvúak”.

Budapest, 2025. szeptember 22. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője reagál Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalására az Országgyűlés őszi ülésszakának első plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én. MTI/Máthé Zoltán
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Fotó: MTI/Máthé Zoltán 

Kocsis Máté azt írta, Hadházy Ákos azonnal lecsapott a Zsiday által hallucinált történetre, gyorsan posztolt egyet, így el is kezdett terjedni az újabb őrület.

Zsiday! Tudod, egyre többen vagyunk, akik egyre kevésbé rajongunk az álhíreitekért. A kitalált baromságokért, a sunyi hazugságaitokért. És egyre többen vagyunk, akik szerint nem kell eltűrni az ilyen magadfajta sértett senkiknek a mocskolódását

– hangsúlyozta a kormánypárti politikus, aki utánajárt a baloldali bankár történetének. Kiderítette:

„Orbán Viktor president még soha nem járt Ruandában”.

„Persze ezt te is sejted, mert az egész sztorit magad találtad ki lájkokért, meg azért, hogy elmesélhesd, hogy te f…sza csávó vagy és afrikai királyi birtokokon pengetsz” – mutatott rá Kocsis Máté.

Borítókép: Ankole-Watusi szarvasmarha (Fotó: Shutterstock)

 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu