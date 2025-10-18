Nincs fék az álhírvonaton: az ellenzék szerint Orbán Viktor egyenesen a ruandai királytól szerez szarvasmarhákat

„Létezik egy Zsiday Viktor nevű szánalomgyár, aki egy cső balos bankár. Ez a Zsiday most eljutott végre közéleti karrierjének (WC)csúcsára” – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője közölte, Zsiday minap egy podcastban elmesélte, hogy elment Ruandába, a királyi birtokra, ahol valaki azt mondta neki, hogy „ott járt korábban egy szintén Viktor nevű president Magyarországról és annak a president Viktornak nagyon tetszettek a királyi szarvasmarhák, a nagy szarvúak”.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Kocsis Máté azt írta, Hadházy Ákos azonnal lecsapott a Zsiday által hallucinált történetre, gyorsan posztolt egyet, így el is kezdett terjedni az újabb őrület.

Zsiday! Tudod, egyre többen vagyunk, akik egyre kevésbé rajongunk az álhíreitekért. A kitalált baromságokért, a sunyi hazugságaitokért. És egyre többen vagyunk, akik szerint nem kell eltűrni az ilyen magadfajta sértett senkiknek a mocskolódását

– hangsúlyozta a kormánypárti politikus, aki utánajárt a baloldali bankár történetének. Kiderítette:

„Orbán Viktor president még soha nem járt Ruandában”.

„Persze ezt te is sejted, mert az egész sztorit magad találtad ki lájkokért, meg azért, hogy elmesélhesd, hogy te f…sza csávó vagy és afrikai királyi birtokokon pengetsz” – mutatott rá Kocsis Máté.

Borítókép: Ankole-Watusi szarvasmarha (Fotó: Shutterstock)