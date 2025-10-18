Szigorúbb fellépést követelnek a magyarok az álhírterjesztőkkel szemben

Újabb felmérését hozott nyilvánosságra a XXI. Század Intézet, amelyben arra keresték a választ, hogy a magyarok vajon mennyire fejthetik ki szabadon a véleményüket a közösségi médiában, szembesülnek-e véleményük kifejtéséért az emberi méltóságukat sértő kommentekkel, illetve mit gondolnak arról, hogy szükséges-e szigorítani a jogszabályokon az álhírek visszaszorítása érdekében, illetve az emberi méltóságot sértő kommentek megfogalmazóival szemben.

Forrás: XXI. Század Intézet

A kutatás szerint a válaszadók közel fele (47 százalék) úgy érzi, hogy teljesen, vagy többé-kevésbé szabadon kifejtheti a véleményét a közösségi médiában, és csak a válaszadók 15 százaléka érzi úgy, hogy egyáltalán nem. Ugyanakkor a szabadságnak „ára” is van:

a válaszadók 43 százaléka nyilatkozott arról, hogy véleménye miatt rendszeresen vagy többé-kevésbé szembesülnie kell emberi méltóságát sértő kommentekkel. A válaszadók közel negyedének (24 százalék) viszont egyáltalán nincs ilyen tapasztalata.

Forrás: XXI. Század Intézet

A kutatóintézet szerint vannak olyan kérdések és ügyek, amelyek nem esnek áldozatul a pártok közötti versengésnek. A XXI. Század Intézet azon kérdésére, miszerint szigorítani kellene-e a jogszabályokon az internetes bántalmazás visszaszorítása, illetve az emberi méltóságot sértő kommentek megfogalmazóival szemben,

tíz válaszadóból nyolc (81 százalék) teljes mértékig vagy inkább egyetért abban, hogy szigorítani kell. Így gondolja ezt a Fidesz-szavazók 91 százaléka, de a Tisza-szavazók 75 százaléka is.

Forrás: XXI. Század Intézet Forrás: XXI. Század Intézet

Az internetes álhírek kapcsán is egyöntetű társadalmi konszenzus uralkodik, minden tíz válaszadóból kilenc (89 százalék) teljes mértékben vagy inkább egyetért azzal, hogy szigorítani kellene az álhírek terjesztőinek büntetésével kapcsolatos szabályokon.

A Fidesz-szavazók 94 százaléka, a Tisza-szavazók 87 százaléka vélekedik így.

Jelen kutatás a XXI. Század Intézet A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása címet viselő kutatási projektje keretében készült, 2025. október 6-a és 8-a között, 1000 fő telefonos megkérdezésével.