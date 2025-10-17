Trump ismét megvédte Magyarországot: Nehéz helyzetben vannak, nincs tengerük + videó

„India többé nem fog orosz olajat venni. És Magyarország egy kicsit nehéz helyzetben van, mert van egy régi vezetéke, ami már évtizedek óta működik, és az ország a szárazföld belsejében van – nincs tengere. Nincs tengere” – mondta újságírói kérdésre válaszolva Donald Trump.
Beszéltem Magyarország nagyszerű vezetőjével, és tudom, nekik nagyon nehéz ebből kiszállni. Ezt megértem. Magyarország nagyon érdekes helyzetben van, mert nincsenek kikötői, hiszen minden oldalról szárazföld veszi körül. Majd meglátjuk, mi lesz ott. India viszont már nem vásárol olajat Oroszországtól, és már csökkentették is a behozatalt, szinte teljesen leállították
– tette hozzá.