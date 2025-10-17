Donald TrumpIndiaminiszterelnökMagyarország

Trump ismét megvédte Magyarországot: Nehéz helyzetben vannak, nincs tengerük + videó

Donald Trump washingtoni beszédében megértéssel szólt Magyarországról, amely szerinte nehéz helyzetben van, mert nincs tengerpartja, és egyetlen régi kőolajvezetékre támaszkodik. A volt amerikai elnök azt mondta, beszélt „Magyarország nagyszerű vezetőjével”, és megérti, hogy az ország számára nem egyszerű az energiaforrások átalakítása, miközben India már leállította az orosz olaj vásárlását.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 20:43
Donald Trump Egyiptomban külön méltatta a magyar miniszterelnököt (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„India többé nem fog orosz olajat venni. És Magyarország egy kicsit nehéz helyzetben van, mert van egy régi vezetéke, ami már évtizedek óta működik, és az ország a szárazföld belsejében van – nincs tengere. Nincs tengere” – mondta újságírói kérdésre válaszolva Donald Trump.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MARK WILSON Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Beszéltem Magyarország nagyszerű vezetőjével, és tudom, nekik nagyon nehéz ebből kiszállni. Ezt megértem. Magyarország nagyon érdekes helyzetben van, mert nincsenek kikötői, hiszen minden oldalról szárazföld veszi körül. Majd meglátjuk, mi lesz ott. India viszont már nem vásárol olajat Oroszországtól, és már csökkentették is a behozatalt, szinte teljesen leállították

 – tette hozzá.

Borítókép: Donald Trump Egyiptomban külön méltatta a magyar miniszterelnököt (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Így történt...

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu