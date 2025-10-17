Zebra Digitális Polgári KörNagy FeróvéleményBeatrice

Igazi nagyágyú csatlakozott a Zebra DPK-hoz + videó

Kiderült, miért csatlakozott a Zebra Digitális Polgári Körhöz a Beatrice frontembere, aki a pénteki Mokkában beszélt a döntéséről.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 10:58
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy Feró belépett a Zebra Digitális Polgári Körbe. A zenész-énekes elmondása szerint az elmúlt ötven évét azzal töltötte, hogy megpróbált életben maradni, amit szerinte a kommunista rendszer nem könnyített meg neki. Most azonban lehetősége van összefogni olyan emberekkel, akik hasonlóan gondolkodnak, és együtt fellépni az álhírek ellen – olvasható a Tények oldalán.

20250916 Budapest Podcast Magyar Nemzet Beszélgetés Nagy Feró Kossuth-díjas énekessel, a Beatrice és az Ős-Bikini frontemberével. Fotó: Polyák Attila (PA) MW
Nagy Feró Kossuth-díjas énekes. Fotó: MW/Polyák Attila

Nagyon sok olyan egyszerű ember van, akik elhiszik, amit a világhálón terjesztenek. Ez ellen kell nekünk fellépni

 – hangsúlyozta a pénteki Mokkában Nagy Feró, aki rendszeresen koncertezik az országban, ahol pozitív visszajelzéseket kap nézetei kapcsán.

A zenész a brüsszeli törekvéseket is bírálta, és kifejtette véleményét a migrációval kapcsolatban is:

Jártam Németországban többször is, teljesen ledöbbentem. A németekre jellemző precizitás, tisztaság már nincs. Berlin egy csöves város, hihetetlen. Én ezen rendszer ellen vagyok. Nem akarom, hogy itt is olyan dolgok legyenek, hogy a gyereket nem merem kiengedni az óvodába, mert közben a migránsok elkapják. Ők más kultúrából jöttek

– fogalmazott.

A Zebra Digitális Polgári Kör célja az álhírek elleni küzdelem és a digitális tér megtisztítása. Nagy Feró szerint ez a munka elengedhetetlen, és örömmel csatlakozik a kezdeményezéshez.

A pénteki Mokka-interjút ide kattintva nézheti meg.

 

Borítókép: Nagy Feró, a Beatrice frontembere (Fotó: MW)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekkém

Magyar álkémek Brüsszelben

Horváth József avatarja

Hazai titkosszolgála­taink minden magyar biztonságának a megőrzéséért dolgoznak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu