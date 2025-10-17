Igazi nagyágyú csatlakozott a Zebra DPK-hoz + videó

Nagy Feró belépett a Zebra Digitális Polgári Körbe. A zenész-énekes elmondása szerint az elmúlt ötven évét azzal töltötte, hogy megpróbált életben maradni, amit szerinte a kommunista rendszer nem könnyített meg neki. Most azonban lehetősége van összefogni olyan emberekkel, akik hasonlóan gondolkodnak, és együtt fellépni az álhírek ellen – olvasható a Tények oldalán.

Nagy Feró Kossuth-díjas énekes. Fotó: MW/Polyák Attila

Nagyon sok olyan egyszerű ember van, akik elhiszik, amit a világhálón terjesztenek. Ez ellen kell nekünk fellépni

– hangsúlyozta a pénteki Mokkában Nagy Feró, aki rendszeresen koncertezik az országban, ahol pozitív visszajelzéseket kap nézetei kapcsán.

A zenész a brüsszeli törekvéseket is bírálta, és kifejtette véleményét a migrációval kapcsolatban is:

Jártam Németországban többször is, teljesen ledöbbentem. A németekre jellemző precizitás, tisztaság már nincs. Berlin egy csöves város, hihetetlen. Én ezen rendszer ellen vagyok. Nem akarom, hogy itt is olyan dolgok legyenek, hogy a gyereket nem merem kiengedni az óvodába, mert közben a migránsok elkapják. Ők más kultúrából jöttek

– fogalmazott.

A Zebra Digitális Polgári Kör célja az álhírek elleni küzdelem és a digitális tér megtisztítása. Nagy Feró szerint ez a munka elengedhetetlen, és örömmel csatlakozik a kezdeményezéshez.

A pénteki Mokka-interjút ide kattintva nézheti meg.

Borítókép: Nagy Feró, a Beatrice frontembere (Fotó: MW)