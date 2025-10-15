Nagy FeróBékemenetOrbán ViktorVarga JuditBeatrice

Ankét Feróval – Ilyen utánozó majmot még nem láttunk + videó

Ezeknek semmi sem szent? Miért kell minket mindig provokálni? – vetette fel Nagy Feró, a Beatrice frontembere az Ankét Feróval című podcastműsorunkban a Tisza Pártra utalva. Az adásban Huth Gergely, a Pestisrácok.hu főszerkesztője és Feró kivesézték a békemenetet, az ellenbékemenetet, az „olimpiagyilkos” Cseh Katalint, Varga Judit hiányát a politikai életből, de nem maradt ki Orbán Viktor erdélyi látogatása sem.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 17:04
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kötelező ott lenni a békemeneten – fogalmazott Nagy Feró. Mint emlékeztetett, ő már az első ilyen megmozduláson is ott volt. Huth Gergely rátért arra, hogy Magyar Péter vezetésével október 23-án egyfajta „ellenbékemenetet” szerveznek a tiszások, vagyis nincs új ötletük. Felidézte a tavalyi megemlékezését az ellenzéki, sőt baloldali pártnak, amikor a megjelentek között lukas zászlókat osztogattak szét, amit a rendezvény után a földön, összetaposva hagytak ott, és ez beégett mindenki retinájába. Feró úgy fogalmazott, „ezeknek semmi sem szent, a zászló sem, folyton csak provokálják a konzervatív oldalt mindennel, most az ellendemonstrációjukkal is, de mi van, ha egyszer elszakad a cérna?” Huth erre azt válaszolta, erre várnak. Magyar Péterrel kapcsolatban Feró azt is elmondta, hogy bár soha nem szavazott a kommunistákra, de még a pufajkás Horn Gyula is úriember volt a Tisza-vezérhez képest. Bár soha nem volt a kedvence Horn, mégis ezt gondolja. Az adásban az is szóba került, hogy milyen celebek a Tisza Párt szavazói, így például Nagy Alekosz, aki megsértődött a TV2-re, és abban bízik, hogy megszüntetik a csatornát, és vezetőiket börtönbe csukják majd. Elemezték a Feró szerint „olimpiagyilkos” Cseh Katalin szabadságról alkotott véleményét, aki a közösségi hálón a nemzetközi coming out világnapjáról beszélt. Feró azt kérdi: hogy lehetne még nagyobb szabadság a magyar társadalomban? Mindent lehet, mindenki azt csinál és mond, amit akar, azt szeret, akit akar.

Varga Judit esetleges politikai visszatéréséről is beszélgettek adásunkban. Feró szerint nemcsak tökéletes nő, kiváló és okos hölgy, aki nagyon hiányzik a konzervatív csapatból. Felidézte azt is, mikor és miként találkozott vele először, aminek az előzménye egy közös szelfi volt.

Jöttek kemény gondolatok az atomfegyverekről, majd rákanyarodtak arra, hogyan búcsúztatták Orbán Viktor miniszterelnököt énekkel és egy pálinkával Kolozsváron. A marasztaló dalt nem értették a románok, külön meg kellett magyarázni nekik, hogy akár egy esküvőn, baráti összejövetelen, amikor már alig vannak vendégek, ezt szokták énekelni a magyarok. Ha érdekli önöket, hogy miként sikerült ezt megértetni a román közvéleménnyel, az adásunkból kiderül, valamint az is, hogy a Beatrice milyen dalokat nem játszhatott korábban a Partiumban.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.