Ankét Feróval – Ilyen utánozó majmot még nem láttunk + videó

Kötelező ott lenni a békemeneten – fogalmazott Nagy Feró. Mint emlékeztetett, ő már az első ilyen megmozduláson is ott volt. Huth Gergely rátért arra, hogy Magyar Péter vezetésével október 23-án egyfajta „ellenbékemenetet” szerveznek a tiszások, vagyis nincs új ötletük. Felidézte a tavalyi megemlékezését az ellenzéki, sőt baloldali pártnak, amikor a megjelentek között lukas zászlókat osztogattak szét, amit a rendezvény után a földön, összetaposva hagytak ott, és ez beégett mindenki retinájába. Feró úgy fogalmazott, „ezeknek semmi sem szent, a zászló sem, folyton csak provokálják a konzervatív oldalt mindennel, most az ellendemonstrációjukkal is, de mi van, ha egyszer elszakad a cérna?” Huth erre azt válaszolta, erre várnak. Magyar Péterrel kapcsolatban Feró azt is elmondta, hogy bár soha nem szavazott a kommunistákra, de még a pufajkás Horn Gyula is úriember volt a Tisza-vezérhez képest. Bár soha nem volt a kedvence Horn, mégis ezt gondolja. Az adásban az is szóba került, hogy milyen celebek a Tisza Párt szavazói, így például Nagy Alekosz, aki megsértődött a TV2-re, és abban bízik, hogy megszüntetik a csatornát, és vezetőiket börtönbe csukják majd. Elemezték a Feró szerint „olimpiagyilkos” Cseh Katalin szabadságról alkotott véleményét, aki a közösségi hálón a nemzetközi coming out világnapjáról beszélt. Feró azt kérdi: hogy lehetne még nagyobb szabadság a magyar társadalomban? Mindent lehet, mindenki azt csinál és mond, amit akar, azt szeret, akit akar.

Varga Judit esetleges politikai visszatéréséről is beszélgettek adásunkban. Feró szerint nemcsak tökéletes nő, kiváló és okos hölgy, aki nagyon hiányzik a konzervatív csapatból. Felidézte azt is, mikor és miként találkozott vele először, aminek az előzménye egy közös szelfi volt.

Jöttek kemény gondolatok az atomfegyverekről, majd rákanyarodtak arra, hogyan búcsúztatták Orbán Viktor miniszterelnököt énekkel és egy pálinkával Kolozsváron. A marasztaló dalt nem értették a románok, külön meg kellett magyarázni nekik, hogy akár egy esküvőn, baráti összejövetelen, amikor már alig vannak vendégek, ezt szokták énekelni a magyarok. Ha érdekli önöket, hogy miként sikerült ezt megértetni a román közvéleménnyel, az adásunkból kiderül, valamint az is, hogy a Beatrice milyen dalokat nem játszhatott korábban a Partiumban.