Szijjártó Péter az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását kezdeményezte

Sztárok vallottak: ezért vesznek részt a digitális polgári körök találkozóján

Ma startol a digitális polgári körök első nagy találkozója Budapesten. A Papp László Sportarénában nemcsak Orbán Viktor lesz jelen, hanem számos ismert sztár is: Muri Enikő, Marsi Anikó, Dopeman és Nagy Feró is részt vesz a rendezvényen. A sztárok elárulták, miért tartják fontosnak a kezdeményezést.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 9:25
Ahogy korábban beszámoltunk róla, szombaton rendezik meg Budapesten a digitális polgári körök első nagyszabású találkozóját a Papp László Budapest Sportarénában. A rendezvényen Orbán Viktor is részt vesz.

A házigazda Rákay Philip és Szabó Zsófi színésznő, és a szervezők már bejelentették, hogy számos híresség is tiszteletét teszi az eseményen.

Marsi Anikó elárulta, miért hozta létre a Női Digitális Polgári Kört

Szentkirályi Alexandra mellett Marsi Anikó is részt vesz a Papp László Budapest Sportarénában tartandó találkozón. A TV2 Tények műsorvezetője a Női Digitális Polgári Kör egyik alapítójaként fontosnak tartja, hogy az eseményen kiálljon az online gyűlöletbeszéddel és a baloldali hazugságkampányokkal szemben – írja a Bors.

Marsi Anikó a lapnak elárulta, már nagyon várja a szombati eseményt és azt is elmondta, miért döntött a Női Dikitális Polgári Kör megalapítása mellett. „Természetesen mint a Női DPK egyik alapítója, ott a helyem. Sőt alig várom az eseményt.” 

A legmeghatározóbb tapasztalatom az, hogy én itt biztonságban vagyok.

„Itt senki nem fröcsög, senki nem gyalázkodik. Értelmes emberek értelmes gondolataival találkozom. Főleg nőkével, de csatlakoztak hozzánk férfiak is. Fontosnak tartom azt is, hogy találjunk közös platformot a legkülönbözőbb korosztályok női témáinak” – fogalmazott a Tények műsorvezetője.  

Marsi Anikó ugyanakkor szívesen beszélget majd olyan érdeklődőkkel, akik még csak gondolkodnak azon, hogy csatlakozzanak, például a Női Digitális Polgári Körhöz, melynek hét alappillére és célkitűzései bárki számára elérhetők a Facebookon.

Nagy Feró harcba száll az online hazugságok ellen

A Beatrice frontembere, Nagy Feró izgatottan várja a szombati találkozót a Zebra Digitális Polgári Kör tagjaival is. Reméli, hogy a főként ismert személyiségekből álló csapattal közösen kidolgozhatnak egy stratégiát az online baloldali hazugságpropaganda visszaszorítására – olvasható a Metropol oldalán.

20250916 Budapest Podcast Magyar Nemzet Beszélgetés Nagy Feró Kossuth-díjas énekessel, a Beatrice és az Ős-Bikini frontemberével. Fotó: Polyák Attila (PA) MW
Fotó: Polyák Attila

Zajlik a digitális honfoglalás, és örömmel veszek részt a harcban az online térben is. Fontosnak tartom, hogy a hazugságok terjesztőit leleplezzük

 – mondta Nagy Feró a Ripostnak.

„Elég volt a liberális kettős beszédből és a gyűlöletkeltésből. Akik csatlakoznának a Zebra Digitális Polgári Körhöz, a célkitűzéseinket a dpkor.hu oldalon találják. Várunk mindenkit szeretettel” – tette hozzá a Beatrice frontembere, aki tervei szerint korán érkezik szombaton a Papp László Sportarénába, a digitális polgári körök első országos találkozójára.

Dopeman szerint az árokásás helyett az érdemi párbeszéd vezet előre

Dopeman, azaz Pityinger László, a magyar rapszcéna ismert alakja is részt vesz a digitális polgári körök országos rendezvényén. Számára a részvétel fontos, mert 

a politikai diskurzus szerinte nem a gyűlöletkeltésről, hanem a párbeszédről és az értelmezhető vitákról szól, amelyek előrevihetik a társadalmat, miközben felhívta a figyelmet a virtuális erőszakhullámok ellen.

Forrás:  YouTube/Képernyőkép

„Ezek a polgári körök minden magyarnak teret adnak, legyen kritikus gondolkodású, kormánypárti vagy ellenzéki, de alapvető jogok mentén párbeszéd szükséges” – mondta Dopeman. Szerinte az árokásás helyett az érdemi viták, a közös gondolkodás és a konstruktív hozzászólások vezethetnek valódi előrelépéshez: „Értelmezhető vita alapján lehet előrelépni, nem pedig árokásással” – szögezte le.

Dopeman személyes motivációjáról is beszélt a Borsnak: 

Engem érdekel a közélet és a világ sorsa, ezért látogatok ki a rendezvényre

– összegzett. A digitális polgári körök rendezvénye egyszerre kínál lehetőséget a politikai eszmecserére és a társadalmi problémák feltárására, Dopeman pedig biztosítja, hogy a rendezvény egyik hangjaként felszólaljon a tömeg nevében.

Muri Enikő: Harc a drogok ellen a művészvilágban is

Muri Enikő, a digitális polgári körök drogellenes közösségének alapító tagja elkötelezetten dolgozik a drogprevenció területén, és kiemelte, milyen fontos üzeneteket lehet átadni a rendezvényen. Szerinte a drog elleni küzdelem napi feladat, amely figyelemfelhívást, konkrét programokat és segítségnyújtást is igényel.

20250803_Muri_Eniko_kutyajaval
Fotó: Gábor Zoltán

A színésznő hozzátette: a művészszakmában gyakran előfordul, hogy a kreatív életforma teret enged a káros szenvedélyeknek. 

Sajnos, előfordul, hogy a művészek érzékenységükből fakadóan olyan helyzetbe kerülnek, amikor kilátástalannak látják az életüket, és a droghasználatot látják egyetlen kiútnak

– magyarázta Muri Enikő.

Muri Enikő szerint a legfontosabb, hogy a fiatalok és a kreatív pályán dolgozók tisztában legyenek a drogok káros hatásaival, és merjenek segítséget kérni, mielőtt a probléma ellenőrizhetetlenné válna.

Nagyon remélem, hogy olyan kommunikáció tud elindulni a rendezvényen, és olyan programokat tudunk a közeljövőben kitalálni, amelyek abban tud segítséget nyújtani, hogy ez minél hangosabb legyen, és minél jobban tudjuk terjeszteni azt, hogy a droghasználat ellen igenis föl kell venni a harcot

– fogalmazott Muri Enikő.

Borítókép: Marsi Anikó és Szentkirályi Alexandra is ott lesz a digitális polgári körök első országos találkozóján (Forrás: Bors)

 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

