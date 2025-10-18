Kocsis MátéBudapesti békecsúcsMagyar Péter

Kocsis Máté: Magyarország békére vágyik, nem Magyar Péter primitív dühöngésére

A Tisza Párt elnökének a budapesti Trump-Putyin békecsúcs kapcsán tett gyermeteg bejegyzése felkavarta az internetet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 8:53
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Magyarország békére vágyik, és nem arra a primitív dühöngésre, amit Magyar Péter meg az őt ajnározó influenszerek csinálnak!" – írta Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője ezzel a Tisza Párt elnökét és támogatóit bírálta a budapesti békecsúcs kapcsán.

20250920 Budapest A Digitális Polgári Körök első országos találkozója. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője Fotó: Hatlaczki Balázs / MW

Magyar Péter korábban azt posztolta, hogy már hónapokkal ezelőtt javasolta, Budapest adjon otthont a nemzetközi találkozónak. A kijelentés azonban enyhén szóval is túlzó volt, a kommentszekcióban a pártelnököt ízekre szedték, de számos publicista és politikus is reagált külön bejegyzésben.

Elemzők szerint az elkövetkező hetekben a békecsúcs lesz a fő téma, ami háttérbe szorítja Magyar Péter kampányát. Ha mégis próbál figyelmet kelteni, könnyen közröhej tárgyává válhat, ahogy az legutóbb is történt, miközben valószínűleg Trump és Putyin a nevét sem ismeri.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: MW)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

add-square Budapesti békecsúcs

Szijjártó Péter keményen visszaszólt Magyar Péternek: Bohócokra nincs idő + videó

Budapesti békecsúcs 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu