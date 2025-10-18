Kocsis Máté: Magyarország békére vágyik, nem Magyar Péter primitív dühöngésére

„Magyarország békére vágyik, és nem arra a primitív dühöngésre, amit Magyar Péter meg az őt ajnározó influenszerek csinálnak!" – írta Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője ezzel a Tisza Párt elnökét és támogatóit bírálta a budapesti békecsúcs kapcsán.

Magyar Péter korábban azt posztolta, hogy már hónapokkal ezelőtt javasolta, Budapest adjon otthont a nemzetközi találkozónak. A kijelentés azonban enyhén szóval is túlzó volt, a kommentszekcióban a pártelnököt ízekre szedték, de számos publicista és politikus is reagált külön bejegyzésben.

Elemzők szerint az elkövetkező hetekben a békecsúcs lesz a fő téma, ami háttérbe szorítja Magyar Péter kampányát. Ha mégis próbál figyelmet kelteni, könnyen közröhej tárgyává válhat, ahogy az legutóbb is történt, miközben valószínűleg Trump és Putyin a nevét sem ismeri.

