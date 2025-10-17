Magyar PéterKocsis MátéTisza Párt

„Egy nárcisztikus, önimádó, hülye barom” – Kocsis Máté durván beszólt Magyar Péternek

Keményen beszólt Magyar Péternek a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, miután az a budapesti békecsúcsból is próbál politikai hasznot húzni. Kocsis Máté a régi ismeretségre hivatkozva állítja: a pártelnök mindig is lúzer volt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 18:12
„Huszonöt éve ismerem Magyar Pétert, világéletében egy lúzer volt. Egy nárcisztikus, önimádó, hülye barom” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a kommentszekcióban hozzátette: még a sajátjai is kiröhögik. 

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Tisza Párt elnöke kissé sajátosan értelmezi a budapesti békecsúcs tető alá hozásában betöltött szerepét. 

A hír hallatán ugyanis a Facebookon elkezdte bizonygatni: ők már hónapokkal ezelőtt javasolták, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon. 

A pártelnök ismert ugyan a túlzó kijelentéseiről, de ezúttal, úgy tűnik, túlzásba esett: teljesen felbolydult miatta a hazai internet. 

A bejegyzése alatti kommentszekcióban ízekre szedték a pártelnököt, de számos publicista és politikus is reagált szavaira külön bejegyzésben – az erről készült összeállításunkat ezen a linken tudja megtekinteni.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: )


