„Egy nárcisztikus, önimádó, hülye barom” – Kocsis Máté durván beszólt Magyar Péternek

„Huszonöt éve ismerem Magyar Pétert, világéletében egy lúzer volt. Egy nárcisztikus, önimádó, hülye barom” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a kommentszekcióban hozzátette: még a sajátjai is kiröhögik.

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Tisza Párt elnöke kissé sajátosan értelmezi a budapesti békecsúcs tető alá hozásában betöltött szerepét.

A hír hallatán ugyanis a Facebookon elkezdte bizonygatni: ők már hónapokkal ezelőtt javasolták, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon.

A pártelnök ismert ugyan a túlzó kijelentéseiről, de ezúttal, úgy tűnik, túlzásba esett: teljesen felbolydult miatta a hazai internet.

A bejegyzése alatti kommentszekcióban ízekre szedték a pártelnököt, de számos publicista és politikus is reagált szavaira külön bejegyzésben – az erről készült összeállításunkat ezen a linken tudja megtekinteni.