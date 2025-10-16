Varga Judit új párjának interjúját Magyar Péter nem tudta szó nélkül hagyni, vérszemet kapott + fotó

„Judit döntését, bármi legyen az, támogatni fogom. Az biztos, hogy mindketten egy békés, nyugodt, valódi teljesítményre épülő, azt értékelő országban szeretnénk élni, ezért dolgozunk, ezért kiállunk értékeink mellett, akár az asztalosműhelyben is” – jelentette ki a Telexnek adott interjújában Varga Judit jelenlegi párja, Windisch László arra a kérdésre, hogy támogatja-e a volt igazságügyminiszter visszatérését a politikába.

A balliberális hírportál azután kereste meg az Állami Számvevőszék elnökét, hogy Windisch tegnap este Varga Judittal közös képet posztolt közösségi oldalára. A fotón mindketten egy asztalosműhelyben vannak, Windisch pedig csak annyit fűzött hozzá a képhez, hogy „Szerintem…” A Telex megkérdezte, hogy mit és kinek kíván üzenni a fotóval.

Senkinek semmit. Mindenki tetszés szerint befejezheti a gondolatot, ha akarja. Én magam is többféleképp el tudom képzelni a mondatot. Például úgy, hogy szerintem a tisztességgel végzett kétkezi alkotómunka boldoggá tesz. Pláne, ha az ember ezt az örömöt a társával is meg tudja osztani

– válaszolta Windisch.

Forrás: Facebook

A balliberális hírportál a Facebookon is megosztotta az interjút. Alig volt kint 3 perce (!) az írás, Magyar Péter máris kommentelt: „Minek ide Origo… egy délelőtt 3-4 Orbán-poszt, aztán egy kis bulvár. A Tisza javaslatai, témái, már sajnos nem férnek el.”

A Tisza elnökét figyelmeztethették, hogy nem volt jó ötlet hirtelen felindulásból reagálni, ezért körülbelül 7-8 perc után törölte hozzászólását.