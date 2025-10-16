Magyar PéterVlagyimir PutyinUkrajnaSzijjártó PéterGoogleHír TVbékemisszióbanBudapestháború

Magyar Péter pofátlansága szintet lépett: szerinte miatta találkozik Budapesten Trump és Putyin

A Tisza Párt elnöke, újdonsült békeharcosként Orbán Viktor világraszóló diplomáciai sikerét nyúlná le.

Munkatársunktól
2025. 10. 16.
Hónapokkal ezelőtt mi javasoltuk, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon – írta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a közösségi oldalán. Az ukránpárti, Brüsszel által a mentelmi jogával fogott pártelnök úgy fogalmazott: Magyarország pontosan tudja, milyen az, amikor a szomszédban háború dúl, amikor határon túli magyarokat soroznak be katonának, amikor a félelem átszivárog a mindennapokba, ezért számukra a béke nem politikai kampányszlogen, hanem nemzeti sorskérdés.

A Tisza Párt elnöke csupán azt „felejtette el”, hogy Orbán Viktor kormányfő évek óta az orosz-ukrán háború kapcsán a tűzszünet és béketárgyalások fontosságát hangsúlyozza. 

A magyar miniszterelnök már a háború kitörése előtt a vérontás megakadályozására törekedett és békemisszióban próbálta lebeszélni Vladimir Putyin orosz elnököt Ukrajna megtámadásáról, amikor Magyar Péter még a Diákhitel Központ vezérigazgatói székében ült, majd a győztes választás után együtt ünnepelt a kormányfővel. 

Magyar Péternek ezen a bejegyzésén már egyre többen csak nevetni tudnak kínjukban. Bohár Dániel riporter egy mémet tett közzé a közösségi oldalán, melyen az olvasható: „Börtönbe záratok mindenkit, aki azt meri mondani, hogy nem miattam lesz Budapesten a Trump-Putyin találkozó”.

Ugyanerre Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is felhívta a figyelmet egy Magyar Pétert bohócként ábrázoló mém kíséretében:

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében leszögezte: 

Magyar Péter teljesen megbolondult.

– Tényleg ott tartasz, hogy miattad jön Budapestre az amerikai és az orosz elnök? Te, igazán szerencsétlen hülye bohóc! – fogalmazott a kormánypárti politikus, majd idézte Magyar Péter lapunk által fent közölt szavait. 

– Édes Istenem, téged már az sem érdekel, hogy az ország értelmes lakói visítva röhögnek rajtad.  Szerinted ilyen egy komolyan vehető ember? Az egy dolog, hogy megint kétszínű és hazug vagy, de sosem voltál még annyira nevetséges és szánalmas, mint most. 

Pedig régen is balfácánnak ismertünk. Akik még a mai agymenésed után is komolyan vesz téged, az meg is érdemli! – fakadt ki a frakcióvezető, majd kommentben hozzátette: ez a kémfülhallgató szintje, ma van vége a manökennek.

Megszólalt Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár is, aki a ChatGPT-t hívta segítségül. – A nagyzásos téveszme (latinul delusio magnificentiae) olyan kóros meggyőződés, amikor az egyén rendíthetetlenül hiszi, hogy rendkívüli képességekkel, hatalommal, jelentőséggel vagy küldetéssel rendelkezik. Ilyenkor a személy azt gondolja, hogy ő maga híres vagy isteni személy – például Napóleon, Jézus Krisztus, egy király vagy próféta. Ezek a meggyőződések nem korrigálhatók sem érvekkel, sem bizonyítékokkal, mert a valóságérzékelés pszichotikus szinten torzult – írta az államtitkár a közösségi oldalán.

Magyar Péter egyszerre botrányosnak és nevetségesnek tekinthető bejegyzése nyomán a Hír TV felidézte : apró szépséghiba, hogy a Google nem felejt: Szijjártó Péter külügyminiszter már 2022 februárjában, a háború másnapján javaslatot tett a budapesti béketárgyalásokra. 

 

Ez a fajta pofátlan ötletlopás és a történelem átírására tett kísérlet már nem egyszerű politikai hiba, hanem egyenesen az olvasók intelligenciájának a semmibevétele. Ahogy azt a tényeket és a józan észt tisztelő olvasóink is tudják, ez az eset nem egy elszigetelt botlás, hanem egy következetesen épített hazugságháló újabb csomópontja. Ez a minta az, ami a leginkább leleplezi a Magyar Péter-jelenséget:

  • az "én soha nem bántalmaztam a feleségemet" hazugsága, amit egy titkos hangfelvétel cáfolt.
  • Az "én soha nem leszek EP-képviselő" ígérete, amit az első adandó alkalommal rúgott fel.
  • A "nincsenek testőreim" állítása, miközben börtönviselt verőlegények védik.
  • A "jelöltjeim nem kólásdobozok" tagadása, miközben a belső levelezés ennek az ellenkezőjét bizonyítja. A lista hosszú és unalmas. A lényeg a minta, a valóság letagadása, majd amikor a tényekkel szembesítik, a felelősség áthárítása és a "propagandistázás".

 – idézte fel a Hír TV véleménycikkében.

Borítókép: Magyar Péter a hozzá illó öltözetben (Fotó: Deák Dániel Facebook-oldala)

