Magyar Péter pofátlansága szintet lépett: szerinte miatta találkozik Budapesten Trump és Putyin

Hónapokkal ezelőtt mi javasoltuk, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon – írta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a közösségi oldalán. Az ukránpárti, Brüsszel által a mentelmi jogával fogott pártelnök úgy fogalmazott: Magyarország pontosan tudja, milyen az, amikor a szomszédban háború dúl, amikor határon túli magyarokat soroznak be katonának, amikor a félelem átszivárog a mindennapokba, ezért számukra a béke nem politikai kampányszlogen, hanem nemzeti sorskérdés.

A Tisza Párt elnöke csupán azt „felejtette el”, hogy Orbán Viktor kormányfő évek óta az orosz-ukrán háború kapcsán a tűzszünet és béketárgyalások fontosságát hangsúlyozza.

A magyar miniszterelnök már a háború kitörése előtt a vérontás megakadályozására törekedett és békemisszióban próbálta lebeszélni Vladimir Putyin orosz elnököt Ukrajna megtámadásáról, amikor Magyar Péter még a Diákhitel Központ vezérigazgatói székében ült, majd a győztes választás után együtt ünnepelt a kormányfővel.

Magyar Péternek ezen a bejegyzésén már egyre többen csak nevetni tudnak kínjukban. Bohár Dániel riporter egy mémet tett közzé a közösségi oldalán, melyen az olvasható: „Börtönbe záratok mindenkit, aki azt meri mondani, hogy nem miattam lesz Budapesten a Trump-Putyin találkozó”.

Ugyanerre Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is felhívta a figyelmet egy Magyar Pétert bohócként ábrázoló mém kíséretében:

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében leszögezte:

Magyar Péter teljesen megbolondult.

– Tényleg ott tartasz, hogy miattad jön Budapestre az amerikai és az orosz elnök? Te, igazán szerencsétlen hülye bohóc! – fogalmazott a kormánypárti politikus, majd idézte Magyar Péter lapunk által fent közölt szavait.

– Édes Istenem, téged már az sem érdekel, hogy az ország értelmes lakói visítva röhögnek rajtad. Szerinted ilyen egy komolyan vehető ember? Az egy dolog, hogy megint kétszínű és hazug vagy, de sosem voltál még annyira nevetséges és szánalmas, mint most.

Pedig régen is balfácánnak ismertünk. Akik még a mai agymenésed után is komolyan vesz téged, az meg is érdemli! – fakadt ki a frakcióvezető, majd kommentben hozzátette: ez a kémfülhallgató szintje, ma van vége a manökennek.