Márki-Zay Péter aljassága határtalan, kikészült Orbán vatikáni látogatásától

Már a bejelentett Trump–Putyin-béketalálkozó híre is felborzolta a kedélyeket, de az, hogy a Vatikánban fogadták Orbán Viktort és Semjén Zsoltot, az teljes pánikot okozott.

A gyűlölet karmestere, a bukott miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter a Facebook-oldalán eresztette ki a benne rejlő gyűlölet-mérget:

„Lehet, hogy az Orbánék kérésére létrejövő mai audiencia, egy jól sikerült vatikáni vizit és néhány szelfi ideiglenesen javít Orbán és Semjén megítélésén – főleg a saját táborukban –, de a rendszer bukását ez nem fogja megakadályozni. Szerintem Leó pápa is pontosan tudja, hogy valójában kikkel fog ma kezet.”