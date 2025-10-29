Márki-Zay Péter aljassága határtalan, kikészült Orbán vatikáni látogatásától

A baloldal teljesen kikészült Orbán Viktor hétfő vatikáni látogatása miatt. Nem tudják megemészteni, hogy az a hazug narratíva, amit hosszú évek óta folyamatosan adagolnak az embereknek, miszerint a magyar miniszterelnök elszigetelődött, ismét csődöt mondott.
Már a bejelentett Trump–Putyin-béketalálkozó híre is felborzolta a kedélyeket, de az, hogy a Vatikánban fogadták Orbán Viktort és Semjén Zsoltot, az teljes pánikot okozott.
A gyűlölet karmestere, a bukott miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter a Facebook-oldalán eresztette ki a benne rejlő gyűlölet-mérget:
„Lehet, hogy az Orbánék kérésére létrejövő mai audiencia, egy jól sikerült vatikáni vizit és néhány szelfi ideiglenesen javít Orbán és Semjén megítélésén – főleg a saját táborukban –, de a rendszer bukását ez nem fogja megakadályozni. Szerintem Leó pápa is pontosan tudja, hogy valójában kikkel fog ma kezet.”
Túl azon, hogy ismét kiderült a baloldal hazugsága az sem tetszik Magyar Péter legnagyobb támogatójának, hogy a katolikus egyházfők több alkalommal kiálltak a béke mellett az orosz–ukrán háború kitörése óta. Ferenc pápa számos alkalommal beszélt a fegyvernyugvás szükségességéről, XIV. Leó pedig rögtön első pápai üzenetében a béke fontosságát hangsúlyozta. Orbán Viktor miniszterelnök a békemissziója részeként találkozott Leó pápával és ez a háborúpártiaknak nagyon nem tetszett.
Márki-Zay Péter, aki a 2022-es kampányban kijelentette, hogy fegyvereket és akár katonákat is küldeni Ukrajnába, most teljesen kikészült. Mivel most Magyar Péterben látja a háború támogatásának a lehetőségét, a mostani találkozó miatt pánikba esett. Ez a helyzet pedig ismét bebizonyította, hogy az aljassága határtalan és mindenre képes azért, hogy folytatódjon a háború.
Ismét lehullt az álarc. Nincs több kérdés.
Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Máté Krisztián)
