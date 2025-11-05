Ankét Feróval – A kommunizmus áldozatai nem kapják meg a kellő tiszteletet + videó

Nagy Feró megjárta a purgatóriumot egy rosszul sikerült mondat miatt, hiába kért bocsánatot, még most is rossz érzés számára, hogy meghurcolták érte. Nemcsak erről, hanem az ’56-os hősökről, a Tisza Párt adatszivárgási botrányáról, a Nyugaton élő migránsok késeléséről és összetűzésekről is kérdezte a Beatrice frontemberét Huth Gergely, a PestiSrácok.hu főszerkesztője az Ankét Feróval című podcastműsorunkban.

Nehéz hét van Feró mögött, de tanult belőle. Mint fogalmazott, azóta keresik rajta a fogást és támadják, mióta kijelentette, hogy nagyon kedveli Orbán Viktor miniszterelnököt, véleménye szerint így kerülhetett bele szókimondó rockzenészként a politikába.

Huth Gergely áttért arra, hogy november 4-én nemcsak gyásznapot tartunk, hanem Halhatatlanok napja címmel méltatjuk az 1956-os szabadságharcosokat és hősöket, akik a brutális szovjet túlerővel szemben szembeszálltak és megpróbáltak megvédeni a szabadságharcot, még akkor is, ha tudták, hogy meg fognak halni. Egy bejátszóban felidézték Wittner Mária ’56-os halálraítélt, volt országgyűlési képviselő beszédét, amelynek egyik fontos eleme volt, hogy nekünk, magyaroknak a kommunistákból is a selejt jutott, és még nem koptak ki a hatalomból.

Feró felidézte, hogy Wittner Máriával jó kapcsolatot ápoltak, kapott tőle egy ’56-os zászlót, amit ma is féltve őriz. Véleménye szerint a kommunizmus áldozatainak több tisztelet járna. Ezt Huth Gergely és Nagy Feró hosszan részletezték.

A műsorban további fontos gondolatokat fogalmaztak meg a Tisza Párt adatszivárgási botrányáról, a nyugati migráció problémáiról, a késelésekről és a verekedésekről is.



