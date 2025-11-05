idezojelek
Poszt-trauma

Durván befűtöttek Magyar Péternek, nem akárki zúzta porrá a teóriáját

Hol vannak a jelöltek, Peti?

undefined
Már szinte az egész ország Magyar Péteren röhög. Közeledik a választás, és a Tisza Pártnak egész egyszerűen nincsenek jelöltjei. Gyakorlatilag az egész párt egy fikció, egy hatalmas lufi. Ahogy azt korábban megírtuk, a sorozatos kudarcok, melléfogások, Ruszin-Szendi fegyveres baklövése, Tarr leleplező mondatai és a mostani gigabotrány jelentősen megtépázták a Tisza Pártot és annak háborúpárti vezetőjét. 

Magyar Péter
A Tisza Világ applikáció (Forrás: Facebook/Tisza Párt/Képernyőkép)

Az egész adatszivárgási botrányt Magyar Péter először az oroszok ármánykodására, majd a Fideszre fogta. Ezt az újabb agyament összeesküvés-elméletét addig pörgette, hogy azt volt képes állítani, hogy mindez azért történt, mert a Fidesz galád módon meg akarja akadályozni a Tisza Párt jelöltállítási folyamatát. Ezzel az átlátszó őrültséggel próbálta meg a Fideszre kenni a felelőséget, illetve elterelni a figyelmet arról, hogy képtelenek kiállítani, megnevezni a jelöltjeiket.

Ez a kamu azonban már a baloldalon sem aratott osztatlan sikert. A Tisza Párt elnökét már korábban is élesen bíráló Bartus László, az Amerikai Népszava főszerkesztője ismét kemény hangú cikkben zúzta porrá Magyar Péter szánalmas teóriáját:

„Ezzel Magyar átnyomta saját magáról a felelősséget a Fideszre, s megtalálta az indokot, hogy a totális káoszban miért nem tudtak még jelölteket állítani egy teljesen alkalmatlan szisztémában, miközben Magyar igyekszik a hozzá nem értő, ismeretlen, amatőr jelöltek bemutatását olyan messzire húzni, amennyire lehet. Ne derüljön ki az alkalmatlanságuk. De így már minden világos. A Fidesz az oka, hogy nincsenek jelöltek. Nem is lesznek. Bármiben fogadunk, hogy novemberben sem lesznek jelöltek, csak legfeljebb a választás előtt egy héttel. Mindig lesz valamilyen hamis és nevetséges indok. Demokratikus párt esetében egy ilyen adatszivárgás után le kell mondani. De a Tisza nem is egy párt.”

A kormánypártisággal még csak véletlenül sem vádolható Bartus nem az első a baloldalról, akinél kiverte a biztosítékot Magyar Péter hazudozása a jelöltjeiről. Tordai Bence is a napokban fogalmazott meg nagyon kemény kritikát a Tisza Párttal kapcsolatban.

Magyar sarokba szorult, mi pedig az elmúlt napok fejleményei után, csupán egy kérdést teszünk fel neki:

Hol vannak a jelöltek, Peti?

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél )

Egyik ruszki, másik ruszki

Semmi alapja nincsen annak, hogy 1956-ot és az orosz–ukrán háborút egy lapon említsük.

