Strabag–Tisza finanszírozási botrány: húsz évvel ezelőtt sikerrel hálózta be a balliberális kormányzatot az osztrák iparmágnás cége

A régi liberális hálózat is a Tisza Pártban látja a reményt az Orbán-kormány leváltására, ezért léphetett akcióba a nyugati szomszédunkban évtizedek óta aktív közéleti szerepet is vállaló, egyik legnagyobb pártfinanszírozó, a Strabag osztrák építőpari vállalat tulajdonosa, Hans Peter Haselsteiner.

A Strabag-botrány egyik főszereplője: Hans Peter Haselsteiner Forrás: YouTube

A részletekről egyelőre nincsenek információk, de tény, hogy Lázár János bejelentése – amely szerint „a strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba, a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják” – egy nap elteltével nagy vihart kavart Ausztriában.

Bár a Strabag addigra cáfolni igyekezett a kapcsolatát a Tisza Párttal, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vizsgálatot kezdeményezett a törvényhozásban, a Nemzeti Tanácsban és felszólította Beate Meinl-Reisingert, a liberális NEOS nevű párt elnökét és egyben külügyminisztert, hogy azonnal tisztázza, tudott-e a történtekről, és érintett-e bármilyen formában az osztrák külügyminisztérium vagy EU-közeli szervezet.

Nem véletlen, hogy az FPÖ rögtön és célzottan az NEOS, vagyis az Új Ausztria és Liberális Fórum elnevezésű formációt kérte számon, hiszen a jelenleg a bécsi kormánykoalíciót erősítő párt fő szponzora a már említett Strabag-vezér. A patrióta FPÖ főtitkára, Christian Hafenecker a közleményében konkrétan meg is nevezte az iparmágnást, azt firtatva a NEOS elnökénél, hogy a liberálisokhoz köthető üzleti körök – köztük a Strabag építőipari vállalat és annak tulajdonosa, Hans Peter Haselsteiner – támogatták-e a Tisza Pártot.

Ami Ausztriában közismert, hazánkban talán kevésbé, holott Magyarországon sem előzmények nélküli a Strabag politikai befolyásolási kísérlete.

Kétszázezer eurós támogatás az SZDSZ-nek

Csaknem húsz éve, 2006-ban robbant ki a botrány, amikor a Die Presse osztrák napilap arról írt, hogy a Magyarországon jelentős beruházásokat elnyert Strabag építőipari vállalat az Eurocontact nevű cégen keresztül 15,2 millió euró támogatást nyújtott az MSZP-nek.

Az Eurocontact ügyvezető tulajdonosa, Alexander Zach az osztrák lapnak ezt cáfolta, viszont elismerte, hogy a szocialisták koalíciós partnerét, a Szabad Demokraták Szövetségét (SZDSZ) 200 ezer euróval – akkori árfolyamon 54 millió forinttal – támogatták. Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke tagadta, hogy támogatásban részesültek volna a Strabagtól, vagy az Eurocontact nevű cégtől, ugyanakkor elmondta, hogy az osztrák liberális párt intézményétől, a Liberális Intézettől kaptak kisebb összeget.

A Die Presse azonban jelezte: birtokába jutott egy számla, amely arról árulkodik, Zach igenis involválva volt az autópálya-beruházás körüli elszámolásokban. A cikk szerint 2005 áprilisában ő maga küldött el egy 6,7 millió euróról szóló számlát a Strabagnak.