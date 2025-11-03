Tisza PártiparmágnásStrabagMagyar Péter

Strabag–Tisza finanszírozási botrány: húsz évvel ezelőtt sikerrel hálózta be a balliberális kormányzatot az osztrák iparmágnás cége

Húsz év elteltével ismét politikai befolyással próbálkozhat Magyarországon az osztrák építőipari nagyvállalat, a Strabag, amely a hírek szerint pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatja a Tisza Pártot. Mindez nem meglepő, hiszen a cég nagy hatalmú tulajdonosa, Hans Peter Haselsteiner évtizedek óta finanszírozza Ausztria liberális pártjait, korábban pedig – 2006 környékén – a hazai elvtársakat, az akkor kormányzati pozícióban lévő egykori SZDSZ-t segítette több tízmillió forinttal, miközben a Strabag tarolt a hazai közbeszerzési pályázatokon.

Munkatársunktól
2025. 11. 03. 5:05
A régi liberális hálózat is a Tisza Pártban látja a reményt az Orbán-kormány leváltására, ezért léphetett akcióba a nyugati szomszédunkban évtizedek óta aktív közéleti szerepet is vállaló, egyik legnagyobb pártfinanszírozó, a Strabag osztrák építőpari vállalat tulajdonosa, Hans Peter Haselsteiner. 

Strabag
A Strabag-botrány egyik főszereplője: Hans Peter Haselsteiner Forrás: YouTube

A részletekről egyelőre nincsenek információk, de tény, hogy Lázár János bejelentése – amely szerint „a strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba, a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják” – egy nap elteltével nagy vihart kavart Ausztriában.

Bár a Strabag addigra cáfolni igyekezett a kapcsolatát a Tisza Párttal, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vizsgálatot kezdeményezett a törvényhozásban, a Nemzeti Tanácsban és felszólította Beate Meinl-Reisingert, a liberális NEOS nevű párt elnökét és egyben külügyminisztert, hogy azonnal tisztázza, tudott-e a történtekről, és érintett-e bármilyen formában az osztrák külügyminisztérium vagy EU-közeli szervezet. 

Nem véletlen, hogy az FPÖ rögtön és célzottan az NEOS, vagyis az Új Ausztria és Liberális Fórum elnevezésű formációt kérte számon, hiszen a jelenleg a bécsi kormánykoalíciót erősítő párt fő szponzora a már említett Strabag-vezér. A patrióta FPÖ főtitkára, Christian Hafenecker a közleményében konkrétan meg is nevezte az iparmágnást, azt firtatva a NEOS elnökénél, hogy a liberálisokhoz köthető üzleti körök – köztük a Strabag építőipari vállalat és annak tulajdonosa, Hans Peter Haselsteiner – támogatták-e a Tisza Pártot.

Ami Ausztriában közismert, hazánkban talán kevésbé, holott Magyarországon sem előzmények nélküli a Strabag politikai befolyásolási kísérlete.

Kétszázezer eurós támogatás az SZDSZ-nek

Csaknem húsz éve, 2006-ban robbant ki a botrány, amikor a Die Presse osztrák napilap arról írt, hogy a Magyarországon jelentős beruházásokat elnyert Strabag építőipari vállalat az Eurocontact nevű cégen keresztül 15,2 millió euró támogatást nyújtott az MSZP-nek.

Az Eurocontact ügyvezető tulajdonosa, Alexander Zach az osztrák lapnak ezt cáfolta, viszont elismerte, hogy a szocialisták koalíciós partnerét, a Szabad Demokraták Szövetségét (SZDSZ) 200 ezer euróval – akkori árfolyamon 54 millió forinttal – támogatták. Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke tagadta, hogy támogatásban részesültek volna a Strabagtól, vagy az Eurocontact nevű cégtől, ugyanakkor elmondta, hogy az osztrák liberális párt intézményétől, a Liberális Intézettől kaptak kisebb összeget.

A Die Presse azonban jelezte: birtokába jutott egy számla, amely arról árulkodik, Zach igenis involválva volt az autópálya-beruházás körüli elszámolásokban. A cikk szerint 2005 áprilisában ő maga küldött el egy 6,7 millió euróról szóló számlát a Strabagnak.

A HVG is foglalkozott az üggyel az osztrák lapot szemlézve azzal a pluszinformációval, hogy „az Eurocontact belső feljegyzéséből – ami a Hvg.hu birtokában van – pedig kiderül, a pénzt, de legalábbis egy részét a magyar politikai pártoknak szánták.” 

Újabb információk a Strabag befolyásáról

A Strabag pártfinanszírozási botránya 2008-ban újabb lendületet kapott, amikor a Profil című osztrák lap szeptember elején arról tárt fel részleteket, hogy a cég az Eurocontact nevű cégen keresztül kapcsolatokat keresett az MSZP és az SZDSZ vezetésével, minisztereivel és pártpénztárnokaival, hogy az osztrák cég javára befolyást gyakoroljanak a különböző építési megbízások odaítélésekor.

A Portfolio.hu akkori beszámolója emlékeztetett, hogy már két éve – azaz 2006-ban – is megjelent, hogy 2004-ben a Strabag az Eurocontacton keresztül 15 millió eurót (3,5 milliárd forint) juttatott el az M5-ös autópálya építésének idején az MSZP-hez. 

A Strabag akkor annyit ismert el, hogy a 15 millió eurós jutalékot ötéves időszak alatt végzett tervezői, szakértői és akvizíciós tevékenységért fizette ki az Eurocontactnak. Hans-Peter Haselsteinernek, a Strabag tulajdonosának a kifejezett kívánsága az volt, hogy az Eurocontact a honoráriumának egy részét „a magyarországi politikai demokrácia támogatása érdekében pártközeli egyesületeknek és intézményeknek adományozza”. 

Osztrák lobbisták hálózták be a balliberális pártokat

Az osztrák Die Presse is erről cikkezett 2008 szeptemberében, emlékeztetve arra, hogy az iparmágnás Haselsteiner tulajdonában lévő céget már 2006-ban is hasonló vádakkal illették Magyarországon.

A szóban forgó dokumentumok konkrétan több építési projektet érintenek, nevezetesen az M5-ös, M35-ös, M0-s és M7-es autópályákat, valamint két metróvonalat és egy kórházat Budapesten. 2002 és 2005 között Magyarországot a szocialista MSZP kormányozta Medgyessy Péter miniszterelnökkel, koalícióban a liberális SZDSZ-szel, amely a gazdasági miniszteri posztra adott politikust. 

A „profil” egyik jelentése szerint a lobbisták kapcsolatot tartottak fenn a kabinet munkatársaival, a párt pénztárosaival és minden párt minisztereivel, minden pletykáról tájékoztatták őket, befolyásolták a közbeszerzési eljárásokat, találkozókat szerveztek Haselsteiner számára magyar politikusokkal Bécsben, vagy továbbították kívánságaikat a Strabagnak.

 

Tarolt Haselsteinerék cége a hazai közbeszerzési pályázatokon

A korabeli statisztikai adatok szerint a Strabag 113 pályázaton nyert 2004-ben, ezzel a közbeszerzési eljárásokat tekintve a legtöbb kiíráson győzött, és csaknem 168 milliárd forintos megbízást kapott így. Érdekes összevetni, hogy a második legtöbb tendert egy orvosi cég, a B. Braun Medical Kft. nyerte, 62 darabot, de ez a vállalat összességében 1,25 milliárdos bevételre tehetett így szert egy a témával foglalkozó internetes oldal szerint. A bődületes különbség is jelzi, hogy a Strabag a szociálliberális MSZP–SZDSZ-koalíció kormányzása idején tarolt a közpénzekből finanszírozott beruházások terepén, és a profitból visszajuttathatott a liberális cégtulajdonos magyarországi elvtársainak.

Ismétli magát a történelem?

A mai hírek alapján a húsz évvel ezelőttihez hasonló politikai befolyásolásra készülhetnek az osztrák liberálisok és az őket finanszírozó Strabag Magyarországon. Ezúttal a kiszemelt párt a Magyar Péter vezette Tisza, amelynek az esetleges választási győzelem és kormányalakítás után nyilvánvalóan benyújtanák a számlát, csakúgy, mint a múltban az SZDSZ-nek.

Borítókép: A Strabag osztrák építőpari vállalat tulajdonosa, Hans Peter Haselsteiner (Fotó: Képernyőkép/YouTube)

 

