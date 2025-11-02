Moody's vészjósló üzenetet küldött az EU-nak

A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntést mindenekelőtt azzal indokolta, hogy a minap negatívra rontotta Franciaország államadósság-kötelezettségeinek osztályzati kilátását is.

A cég hangsúlyozza, hogy Franciaország az EFSF kötvényeinek második legnagyobb garanciavállalója Németország után, és ha a francia szuverén osztályzat a negatív kilátás nyomán a jelenlegi "Aa3"-ról "A1"-re romlana, akkor már nem lenne biztosítható, hogy az EFSF kötvénykibocsátásaira vállalt garanciákat teljes egészében "Aa3" vagy ennél magasabb szuverén besorolású euróövezeti garantőrök fedezzék.

A hitelminősítő ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy Franciaország az EFSF kötvénykötelezettségeinek 33,1 százalékát garantálja.

A Moody's kiemelte ugyanakkor azt is, hogy az EFSF lehető legmagasabb, "Aaa" szintű besorolása - amelyet a hitelminősítő a kilátás negatívra rontásával egy időben megerősített - az uniós stabilitási eszköz adósságkötelezettségeinek túlbiztosítottságát tükrözi, és azt, hogy ezeknek a kötelezettségeknek a 100 százalékát továbbra is "Aa3" vagy ennél magasabb szuverén besorolású euróövezeti garantőrök fedezik.