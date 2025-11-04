idezojelek
Poszt-trauma

Tordai Bence akkora balegyenest vitt be Magyar Péternek, hogy azt Mike Tyson is megirigyelné

Kezdődik a tánc.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Magyar PéteradatszivárgásTordai BenceTisza Pártbalegyenesbotrány 2025. 11. 04. 5:19

Már a baloldalon is érzik: Magyar Péter megroggyant. A sorozatos kudarcok, melléfogások, Ruszin-Szendi fegyveres baklövése, Tarr leleplező mondatai és a mostani gigabotrány jelentősen megtépázták a Tisza Pártot és annak háborúpárti vezetőjét. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Tordai Bence, Magyar Péter, Mike Tyson
Tordai Bence (Fotó: MTI)

Mint ismert, hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz. Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki a kétszázezres lista. A hatalmas botránynak még koránt sincs vége, tovább gyűrűzik. A kormányfő összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat a Tisza Párt adatszivárgási botránya miatt, akik megállapították: az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. A miniszterelnök elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását.

Magyar Péter nagyon rossz helyzetben van. Ezt érzik az úgynevezett régi baloldal politikusai is. Látják, hogy a mostanra kialakult politikai helyzetből akár tőkét is kovácsolhatnak, azaz megcsíphetnek egy-egy potya helyet a következő ciklusra, mert saját jogon egész biztos, hogy nem kerülnek be az új Országgyűlésbe.

Tordai Bence is ezzel a céllal szólalt meg, és a Facebook-oldalán nagyon kemény hangú posztban kritizálta a Tisza Párt jelöltállítási mizériáját:

„A Tisza választókerületi jelöltjeinek bemutatása ismét későbbre tolódik. Való igaz, fennáll a veszélye annak, hogy a Fidesz minden eszközzel – beleértve a magyar és az orosz (sőt: kínai) titkosszolgálatok bevetését is – támadni fogja a Tisza jelöltjeit. Ezt tudtuk eddig is, hiszen ez egy ilyen műfaj, ráadásul a Fidesz ezen belül is kirívóan tisztességtelenül, a lehető legaljasabb módon játszik. De aki politikusnak áll, ne sírjon, ha támadják! Két fontos szabályt kell csak követni: 1. akinek vaj van a fején, ne menjen a napra, és 2. aki hajlamos hülyeségeket nyilatkozni, az ne akarjon országgyűlési képviselő lenni.”

Tordai mostani posztja felér egy hatalmas balegyenessel, amit látva még Mike Tyson is elégedetten csettintene.

És a tánc még csak most kezdődik.

Borítókép: Magyar Péter-montázs (Forrás: Megafon Központ)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeszme

Besaraznák a nagy eszmét

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekVarsó

Vagy a börtön, vagy Budapest

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Az erő illúziója Európában

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekBékemenet

A Békemenet új lendületet adott

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekTisza

A nagy balos átverés

Gajdics Ottó avatarja

Magyar Péternek semmi köze a patrióta jobboldalisághoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu