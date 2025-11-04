Tordai Bence akkora balegyenest vitt be Magyar Péternek, hogy azt Mike Tyson is megirigyelné

Mint ismert, hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz. Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki a kétszázezres lista. A hatalmas botránynak még koránt sincs vége, tovább gyűrűzik. A kormányfő összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat a Tisza Párt adatszivárgási botránya miatt, akik megállapították: az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. A miniszterelnök elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását.

Magyar Péter nagyon rossz helyzetben van. Ezt érzik az úgynevezett „régi” baloldal politikusai is. Látják, hogy a mostanra kialakult politikai helyzetből akár tőkét is kovácsolhatnak, azaz megcsíphetnek egy-egy potya helyet a következő ciklusra, mert saját jogon egész biztos, hogy nem kerülnek be az új Országgyűlésbe.