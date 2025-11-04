Tordai Bence akkora balegyenest vitt be Magyar Péternek, hogy azt Mike Tyson is megirigyelné

Már a baloldalon is érzik: Magyar Péter megroggyant. A sorozatos kudarcok, melléfogások, Ruszin-Szendi fegyveres baklövése, Tarr leleplező mondatai és a mostani gigabotrány jelentősen megtépázták a Tisza Pártot és annak háborúpárti vezetőjét.
Mint ismert, hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz. Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki a kétszázezres lista. A hatalmas botránynak még koránt sincs vége, tovább gyűrűzik. A kormányfő összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat a Tisza Párt adatszivárgási botránya miatt, akik megállapították: az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. A miniszterelnök elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását.
Magyar Péter nagyon rossz helyzetben van. Ezt érzik az úgynevezett „régi” baloldal politikusai is. Látják, hogy a mostanra kialakult politikai helyzetből akár tőkét is kovácsolhatnak, azaz megcsíphetnek egy-egy potya helyet a következő ciklusra, mert saját jogon egész biztos, hogy nem kerülnek be az új Országgyűlésbe.
Tordai Bence is ezzel a céllal szólalt meg, és a Facebook-oldalán nagyon kemény hangú posztban kritizálta a Tisza Párt jelöltállítási mizériáját:
„A Tisza választókerületi jelöltjeinek bemutatása ismét későbbre tolódik. Való igaz, fennáll a veszélye annak, hogy a Fidesz minden eszközzel – beleértve a magyar és az orosz (sőt: kínai) titkosszolgálatok bevetését is – támadni fogja a Tisza jelöltjeit. Ezt tudtuk eddig is, hiszen ez egy ilyen műfaj, ráadásul a Fidesz ezen belül is kirívóan tisztességtelenül, a lehető legaljasabb módon játszik. De aki politikusnak áll, ne sírjon, ha támadják! Két fontos szabályt kell csak követni: 1. akinek vaj van a fején, ne menjen a napra, és 2. aki hajlamos hülyeségeket nyilatkozni, az ne akarjon országgyűlési képviselő lenni.”
Tordai mostani posztja felér egy hatalmas balegyenessel, amit látva még Mike Tyson is elégedetten csettintene.
És a tánc még csak most kezdődik.
Borítókép: Magyar Péter-montázs (Forrás: Megafon Központ)
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
