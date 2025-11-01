Ettől lesz mennyei a marhapörkölt, mutatjuk a titkot

Van egy apró trükk, amivel a klasszikus magyar konyha egyik kedvenc fogása még szaftosabb és karakteresebb lesz. A marhapörkölt egyetlen plusz hozzávalótól új szintre emelhető – és biztos lehetsz benne, hogy mindenki a receptet fogja kérni, ha megkóstolta – olvasható a Mindmegette cikkében.

A vörösboros marhapörkölt finom, omlós / Fotó: Mindmegette

Minden családnak van egy jól bevált marhapörköltreceptje. A szaftos, illatos hús, a lassú főzés és a fűszeres, paprikás ízvilág igazi magyar klasszikus. Amit sokan nem tudnak: egy egyszerű hozzávaló még finomabbá teszi a végeredményt.

Vörösbor vagy balzsamecet?

Ha szereted a telt, mély ízeket, próbáld ki a vörösboros verziót. Egy testes, száraz bor – például cabernet sauvignon vagy kékfrankos – csodát tesz a pörkölttel. A bor nemcsak a hús rostjait puhítja, hanem természetes édességével kerekebbé is teszi az ízeket. Fontos, hogy jó minőségű bort használj – amit szívesen meg is innál mellé.

A balzsamecet viszont finom savasságával és gyümölcsös jegyeivel könnyedebb, mégis elegáns karaktert ad a marhapörköltnek. Elég belőle egy-két teáskanálnyi a főzés végén, hogy kiemelje a hús és a paprika gazdag ízét, anélkül, hogy elnyomná azokat.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)



