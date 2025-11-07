A Liam Neeson filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet A gyanú árnyékában című izgalmas dráma szerezte meg, a negyedik helyezett alkotás egy izgalmas, pörgős krimi, a The Commuter – Nincs kiszállás lett, a bronzérmes pozícióban pedig egy kevésbé ismert, de annál szenzációsabb történelmi dráma, a Michael Collins végzett, az ezüstérmes film pedig egy klasszikus karácsonyi mozi, az Igazából szerelem (Love Actually) lett. Ezen a héten már a győztes mozival érkezünk, ami nem is lehet más, mint Spielberg mesterműve, a Schindler listája (Schindler’s List).
Az öt legjobb Liam Neeson-film – Schindler listája + videó
Steven Spielberg mesterműve nem szórakoztatni akar, hanem emlékeztetni és tanítani.
1. Schindler listája (1993)
A Schindler listája 1993-ban bemutatott amerikai történelmi dráma, amelyet Steven Spielberg rendezett, és Thomas Keneally 1982-es regényén (Schindler’s Ark) alapul. A film a második világháború idején játszódik, és Oskar Schindler, egy német üzletember igaz történetét meséli el, aki több mint 1100 zsidó életét mentette meg azzal, hogy alkalmazta őket a gyárában, így megóvta őket a koncentrációs táboroktól.
A főszerepekben: Liam Neeson mint Oskar Schindler, Ben Kingsley mint Itzhak Stern és Ralph Fiennes mint Amon Göth, a brutális náci tiszt. A film 7 Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb film, legjobb rendezés és legjobb operatőri munka kategóriákban. Spielberg számára ez volt az a film, amely végleg megerősítette helyét a filmtörténet legnagyobb rendezői között.
A történet
A film 1939-ben, a náci Németország Lengyelország elleni inváziója után kezdődik. Oskar Schindler, a karizmatikus, de opportunista üzletember Krakkóba érkezik, hogy hasznot húzzon a háborús gazdaságból. Zsidó munkásokat kezd alkalmazni gyárában, eleinte pusztán üzleti érdekből, de ahogy szemtanúja lesz a gettó felszámolásának és a náci brutalitásnak, lelkiismerete fokozatosan felébred.
Segítőjével, Itzhak Sternnel, listát állít össze azokról a zsidókról, akiket „elengedhetetlen munkaerőként” menthet meg a haláltól. A „Schindler-lista” így válik az élet szimbólumává a sötétség közepén. A film végén Schindler, miközben menekül a háború végén, rádöbben: bár több mint ezernégyszáz embert mentett meg, még mindig úgy érzi, többet is tehetett volna. A zárójelenetben az idős túlélők és leszármazottaik a valódi sírjánál róják le kegyeletüket Jeruzsálemben.
Liam Neeson alakítása Oskar Schindler szerepében
Liam Neeson megrázóan emberi módon formálta meg Oskar Schindlert, a náci párthoz tartozó üzletembert, akinek fokozatosan ébred fel a lelkiismerete. Szerepe rendkívül összetett: Schindler egyszerre sármos, önző és számító, de a film előrehaladtával mély morális átalakuláson megy keresztül és igazi hőssé válik – nem szándékosan, hanem mert az emberiesség végül erősebb benne a félelemnél.
Neeson játéka visszafogott, mégis elképesztően intenzív. Nem nagy gesztusokkal, hanem a tekintetével, csendjeivel, apró gesztusaival fejezi ki Schindler belső vívódását. A film végén, amikor sírva mondja: „Még egyet megmenthettem volna…”, az egyik legőszintébb és legfájdalmasabb pillanat az egész filmművészetben. A szerep Oscar-jelölést hozott Liam Neesonnak (legjobb férfi főszereplő kategóriában), és világszerte ismertté tette a nevét. Sokan úgy tartják, hogy ő volt az ideális választás: karizmája, mély embersége és színészi fegyelme tökéletesen illeszkedett a karakterhez.
Érdekességek a filmről
- A film fekete-fehérben készült, hogy dokumentarista hatást keltsen és hangsúlyozza a történet időtlenségét. Egyetlen színes elem a piros kabátos kislány, aki a holokauszt áldozatainak ártatlanságát szimbolizálja.
- Steven Spielberg eredetileg nem akarta megrendezni a filmet; túl személyesnek és megrázónak érezte. Több neves rendező is visszautasította, mire végül ő maga vállalta el.
- A forgatás jelentős részét Lengyelországban, Krakkóban és az auschwitzi koncentrációs tábor közelében vették fel.
- Spielberg a forgatás után több hónapig nem tudott más filmen dolgozni, mert érzelmileg kimerítette a történet feldolgozása.
- A film zenéjét John Williams komponálta, és a főtéma – Itzhak Perlman hegedűjátékával – a filmtörténet egyik legmegrendítőbb dallama lett.
- A film bevételeiből Spielberg létrehozta a Shoah Alapítványt, amely a holokauszt-túlélők tanúságtételeit gyűjti és őrzi.
Összegzés – miért érdemes megnézni?
A Schindler listája nem csupán egy film – történelemóra, erkölcsi tükör és emberi kiáltás a feledés ellen. Megmutatja, hogy az emberi jóság képes még a legnagyobb sötétség közepén is felragyogni. A film emlékeztet arra, hogy a történelem borzalmai nem ismétlődhetnek meg, ha emlékezünk – és hogy a bátorság, az együttérzés és a lelkiismeret képes életeket menteni. Ez az alkotás nemcsak Spielberg életművének csúcsa, hanem az egész filmművészet egyik legfontosabb műve. Megnézni nem könnyű – de elengedhetetlen.
Idővonal – 1993, amikor a Schindler listája a mozitörténelem örök klasszikusa lett… 🎬
- A világ Whitney Houston I Will Always Love You és Meat Loaf I’d Do Anything for Love című slágereire dúdolt.
- A Jurassic Park minden korábbi rekordot megdöntött, új korszakot nyitva a filmtrükkök világában.
- Megszületett az Európai Unió, a maastrichti szerződés életbe lépésével.
- Az oslói egyezmény történelmi kézfogást hozott Izrael és a Palesztin Felszabadítási Szervezet között.
- Nelson Mandela és F. W. de Klerk megkapta a Nobel-békedíjat, Dél-Afrika új reményt kapott.
- A World Trade Center elleni merénylet megrázta Amerikát.
- Megjelent a Mosaic böngésző, elindítva az internet korszakát.
Véget ért a Liam Neeson filmjeit bemutató sorozatunk. A jövő héten folytatjuk utazásunkat a filmek csodálatos világában.
Borítókép: Ralph Fiennes mint Amon Göth, a brutális náci tiszt és Liam Neeson mint Oskar Schindler (Fotó: Mafab.hu)
