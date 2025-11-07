Az öt legjobb Liam Neeson-film – Schindler listája + videó

1. Schindler listája (1993)

A Schindler listája 1993-ban bemutatott amerikai történelmi dráma, amelyet Steven Spielberg rendezett, és Thomas Keneally 1982-es regényén (Schindler’s Ark) alapul. A film a második világháború idején játszódik, és Oskar Schindler, egy német üzletember igaz történetét meséli el, aki több mint 1100 zsidó életét mentette meg azzal, hogy alkalmazta őket a gyárában, így megóvta őket a koncentrációs táboroktól.

A film fekete-fehérben készült, hogy dokumentarista hatást keltsen és hangsúlyozza a történet időtlenségét. Fotó: Mafab.hu

A főszerepekben: Liam Neeson mint Oskar Schindler, Ben Kingsley mint Itzhak Stern és Ralph Fiennes mint Amon Göth, a brutális náci tiszt. A film 7 Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb film, legjobb rendezés és legjobb operatőri munka kategóriákban. Spielberg számára ez volt az a film, amely végleg megerősítette helyét a filmtörténet legnagyobb rendezői között.

A történet

A film 1939-ben, a náci Németország Lengyelország elleni inváziója után kezdődik. Oskar Schindler, a karizmatikus, de opportunista üzletember Krakkóba érkezik, hogy hasznot húzzon a háborús gazdaságból. Zsidó munkásokat kezd alkalmazni gyárában, eleinte pusztán üzleti érdekből, de ahogy szemtanúja lesz a gettó felszámolásának és a náci brutalitásnak, lelkiismerete fokozatosan felébred.

Liam Neeson megrázóan emberi módon formálta meg Oskar Schindlert, a náci párthoz tartozó üzletembert, akiben fokozatosan ébred fel a lelkiismeret Fotó: Mafab.hu

Segítőjével, Itzhak Sternnel, listát állít össze azokról a zsidókról, akiket „elengedhetetlen munkaerőként” menthet meg a haláltól. A „Schindler-lista” így válik az élet szimbólumává a sötétség közepén. A film végén Schindler, miközben menekül a háború végén, rádöbben: bár több mint ezernégyszáz embert mentett meg, még mindig úgy érzi, többet is tehetett volna. A zárójelenetben az idős túlélők és leszármazottaik a valódi sírjánál róják le kegyeletüket Jeruzsálemben.