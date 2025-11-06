idezojelek
Poszt-trauma

Török Gábor nagyon csúnyán elszólta magát, hatalmas bajban van Magyar Péter

Egyrészt, másrészt.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Deák DánielTisza PártTisza-adatbotránynarratívabotrányMagyar Péter 2025. 11. 06. 5:27

Lapunk számolt be elsők között arról, hogy hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely csaknem kétszázezer nevet és az azokhoz tartozó megannyi más információt tartalmaz. Azóta bebizonyosodott, a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki a terjedelmes névsor. Érzékeny adatok egész sora vált elérhetővé. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Magyar Péter, Török Gábor
Magyar Péter Fotó: Máté Krisztián

Ez világraszóló botrány, nincs ezen mit szépíteni. Magyar Péter és a Tisza Párt kiállította magáról a szegénységi bizonyítványt. Magára valamit is adó elemző, politológus ezt nem védheti, mert ez bizony gigantikus politikai baklövés. Mégis van olyan elemző, aki próbálja szépíteni a katasztrofális kudarcot. Bizonyára kitalálták már, hogy ki lehet ez a szakember. Bizony, ő Török Gábor. Az egyrészt, másrészt – világának felkent képviselője az utóbbi időben kiesett a szerepéből. 

Török Gábor korábbi „független elemzői” pozíciója láthatóan háttérbe szorult. Míg korábban elemzéseiben igyekezett az objektivitást fenntartani, most már egyértelműen Magyar Péter narratíváját erősíti – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Deák Dániel a Tisza belső ügyeire rálátó forrásaira hivatkozva úgy tudja, hogy 

Török Gábornak miniszteri pozíciót ajánlottak fel, cserébe azért, ha aktívan támogatja a Tisza Pártot.

Ez bizony sok mindent megmagyarázna. Még azt is, hogy Török csuriba tett ujjakkal a következőket posztolta a botrányos esetről:

„Pont ilyen az adatszivárgási vagy adatlopási ügy is – ahogy már ez a két elnevezés is mutatja. Lehet azt állítani, hogy a Tisza követett el hibát, és hogyan lehetne rábízni valakire az országot, aki a saját szimpatizánsainak az adataival sem bánik gondosan. Meg lehet azt mondani, hogy vajon az-e a felelős, akitől lopnak, vagy az, aki a lopott adatokat felhasználja politikai céljai érdekében. Miután mindkettő elmondható úgy, hogy az emberek százezrei számára hiteles legyen, ezektől a témáktól – minden remény vagy félelem ellenére – szerintem nem várható komoly fordulat a pártok versenyében.”

Persze, persze, Gábor. Sőt még jól is jött Magyar Péternek ez a hatalmas botrány, amivel ország-világnak bebizonyította, hogy alkalmatlan a kormányzásra.

Jobban tenné Török Gábor, ha abbahagyná ezeket a minden szakmai alapot nélkülöző, a Tisza Párt szavazóit hitegető megszólalásait, mert itt már nem kevesebb forog kockán, mint a szakmai hitelesség, miniszteri mézesmadzag ide vagy oda.

Borítókép: Török Gábor (Fotó: Mandiner/Földházi Árpád)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekmagyarság

Tisza-csatlós RMDSZ-t álmodnak

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekadatszivárgás

A Tisza Pártot meg kell büntetni

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeszme

Besaraznák a nagy eszmét

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekVarsó

Vagy a börtön, vagy Budapest

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekgmo

Génpiszkált szemét Ukrajnából

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ennyi sületlenséget ritkán lehet egy helyen találni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu