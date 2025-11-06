Török Gábor nagyon csúnyán elszólta magát, hatalmas bajban van Magyar Péter

Lapunk számolt be elsők között arról, hogy hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely csaknem kétszázezer nevet és az azokhoz tartozó megannyi más információt tartalmaz. Azóta bebizonyosodott, a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki a terjedelmes névsor. Érzékeny adatok egész sora vált elérhetővé.
További Poszt-trauma híreink
Ez világraszóló botrány, nincs ezen mit szépíteni. Magyar Péter és a Tisza Párt kiállította magáról a szegénységi bizonyítványt. Magára valamit is adó elemző, politológus ezt nem védheti, mert ez bizony gigantikus politikai baklövés. Mégis van olyan elemző, aki próbálja szépíteni a katasztrofális kudarcot. Bizonyára kitalálták már, hogy ki lehet ez a szakember. Bizony, ő Török Gábor. Az egyrészt, másrészt – világának felkent képviselője az utóbbi időben kiesett a szerepéből.
Török Gábor korábbi „független elemzői” pozíciója láthatóan háttérbe szorult. Míg korábban elemzéseiben igyekezett az objektivitást fenntartani, most már egyértelműen Magyar Péter narratíváját erősíti – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Deák Dániel a Tisza belső ügyeire rálátó forrásaira hivatkozva úgy tudja, hogy
Török Gábornak miniszteri pozíciót ajánlottak fel, cserébe azért, ha aktívan támogatja a Tisza Pártot.
További Poszt-trauma híreink
Ez bizony sok mindent megmagyarázna. Még azt is, hogy Török csuriba tett ujjakkal a következőket posztolta a botrányos esetről:
„Pont ilyen az adatszivárgási vagy adatlopási ügy is – ahogy már ez a két elnevezés is mutatja. Lehet azt állítani, hogy a Tisza követett el hibát, és hogyan lehetne rábízni valakire az országot, aki a saját szimpatizánsainak az adataival sem bánik gondosan. Meg lehet azt mondani, hogy vajon az-e a felelős, akitől lopnak, vagy az, aki a lopott adatokat felhasználja politikai céljai érdekében. Miután mindkettő elmondható úgy, hogy az emberek százezrei számára hiteles legyen, ezektől a témáktól – minden remény vagy félelem ellenére – szerintem nem várható komoly fordulat a pártok versenyében.”
További Poszt-trauma híreink
Persze, persze, Gábor. Sőt még jól is jött Magyar Péternek ez a hatalmas botrány, amivel ország-világnak bebizonyította, hogy alkalmatlan a kormányzásra.
Jobban tenné Török Gábor, ha abbahagyná ezeket a minden szakmai alapot nélkülöző, a Tisza Párt szavazóit hitegető megszólalásait, mert itt már nem kevesebb forog kockán, mint a szakmai hitelesség, miniszteri mézesmadzag ide vagy oda.
Borítókép: Török Gábor (Fotó: Mandiner/Földházi Árpád)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Innen lehet tudni, hogy Magyar Péter érzi a végét
Kiváló iskolát járt ki az elmúlt másfél évben, a szocialisták szokták elővenni az utolsó bevethető fegyverüket: mindig azzal vádaskodnak, amit ők csinálnak.
Fodor Gábor lesújtó véleményt mondott Magyar Péterről, ez mindent megváltoztathat
Nem várt pofon érkezett a Tisza Párt elnökének.
Agyonverőlegények – Karácsonyék támogatásával
A főváros adta arra a pénzt, hogy Pintér Béla nyílt lincseléspárti propagandát fejtsen ki.
Durva kegyeletsértés borzolja a kedélyeket, Lilu és Pottyondy most bezzeg sunyít
Szégyen! Ez lenne az a bizonyos szeretetország?
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Tisza-csatlós RMDSZ-t álmodnak
A Tisza Pártot meg kell büntetni
Besaraznák a nagy eszmét
Vagy a börtön, vagy Budapest
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
A Tisza-adatbotránya miatt borult a bili, kiderült a cselédmédia titka
Lehullt a függetlenség álarca.
Durván befűtöttek Magyar Péternek, nem akárki zúzta porrá a teóriáját
Hol vannak a jelöltek, Peti?
Tordai Bence akkora balegyenest vitt be Magyar Péternek, hogy azt Mike Tyson is megirigyelné
Kezdődik a tánc.
Futótűzként terjed a neten Magyar Péter legújabb agymenése, erre senki sem számított
Kapaszkodjanak meg!
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Innen lehet tudni, hogy Magyar Péter érzi a végét
Kiváló iskolát járt ki az elmúlt másfél évben, a szocialisták szokták elővenni az utolsó bevethető fegyverüket: mindig azzal vádaskodnak, amit ők csinálnak.
Fodor Gábor lesújtó véleményt mondott Magyar Péterről, ez mindent megváltoztathat
Nem várt pofon érkezett a Tisza Párt elnökének.
Agyonverőlegények – Karácsonyék támogatásával
A főváros adta arra a pénzt, hogy Pintér Béla nyílt lincseléspárti propagandát fejtsen ki.
Durva kegyeletsértés borzolja a kedélyeket, Lilu és Pottyondy most bezzeg sunyít
Szégyen! Ez lenne az a bizonyos szeretetország?