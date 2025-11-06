Török Gábor nagyon csúnyán elszólta magát, hatalmas bajban van Magyar Péter

Ez világraszóló botrány, nincs ezen mit szépíteni. Magyar Péter és a Tisza Párt kiállította magáról a szegénységi bizonyítványt. Magára valamit is adó elemző, politológus ezt nem védheti, mert ez bizony gigantikus politikai baklövés. Mégis van olyan elemző, aki próbálja szépíteni a katasztrofális kudarcot. Bizonyára kitalálták már, hogy ki lehet ez a szakember. Bizony, ő Török Gábor. Az egyrészt, másrészt – világának felkent képviselője az utóbbi időben kiesett a szerepéből.

Török Gábor korábbi „független elemzői” pozíciója láthatóan háttérbe szorult. Míg korábban elemzéseiben igyekezett az objektivitást fenntartani, most már egyértelműen Magyar Péter narratíváját erősíti – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Deák Dániel a Tisza belső ügyeire rálátó forrásaira hivatkozva úgy tudja, hogy