Egy templom sem lesz mecset vagy bevásárlóközpont Magyarországon

– A templom az élő hit helye, de a nem vallásos emberek számára is a keresztény civilizáció jelképe, iránytűje, „felkiáltójele” – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Hajdúdorogon, a 320 millió forint kormányzati és egyházi forrásból megújult görögkatolikus székesegyház megáldását követő köszöntőjében. Kiemelte: a kormány teljesítette vállalását, és valamennyi történelmi egyház, köztük a görögkatolikusok püspöki széktemplomait felújította.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Semjén Zsolt elmondta azt is, hogy a Kárpát-medencében felújítottak háromezer-nyolcszáz templomot, felépítettek kétszáz újat, és egyikből sem lesz se mecset, se bevásárlóközpont.

Felújítottak továbbá kétezer-kétszáz plébániát és parókiát, négyszáz egyházi iskolát és négyszáz óvodát, amiből kétszáz vadonatúj

– jelezte a politikus.

Semjén Zsolt szimbolikusnak nevezte, ahogy Hajdúdorogon szoros egységben van a város és a templom élete. A politikus szerint ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a mai Európai Unióban keresztény identitásunk támadás alatt van. Különösen fontosnak nevezte, hogy magyar és európai identitásunk védelmében kiálljunk a kereszténység mellett, megújítsuk templomainkat, amelyek iránytűk és felkiáltójelek. Hozzátette:

ilyen támadás ma a fősodratú ideológiában keresztény gyökereink megtagadása és a behódolás az iszlám inváziónak.

– Fontos tudatosítani, hogy a keresztény civilizációnk alapját jelentő személy fogalma, amin az emberi jogok alapulnak, a keresztény teológiából ered – hangsúlyozta Semjén Zsolt, majd beszédet mondott Kocsis Fülöp érsek-metropolita is.

Hajdúdorog görögkatolikus temploma, a főegyházmegye első székesegyháza több mint egy évig tartó, átfogó felújítás után várja a híveket, akik vasárnap körmenettel tisztelegtek templomuk előtt.