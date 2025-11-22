Magyarország határozottan elítéli a keresztény közösségek elleni súlyos támadásokat Nigériában

Szijjártó Péter arról számolt be friss bejegyzésében, hogy előző nap súlyos támadások érték Nigériában a keresztény közösséget, ugyanis fegyveresek 303 diákot és tizenkét tanárt raboltak el a St. Mary katolikus iskolából a nyugat-nigériai, Niger állambeli Papari Agawarában, miközben egy másik támadás során a Kwara állambeli Krisztus Apostoli Egyház gyülekezetének istentiszteletéről hurcoltak el 38 embert és gyilkoltak meg legalább két hívőt.

Határozottan elítéljük a keresztény közösségek elleni erőszakot. A vallásszabadság alapvető és sérthetetlen jog; számítunk arra, hogy a nigériai hatóságok tovább erősítik a keresztény és minden más vallási közösség védelmét, és következetesen fellépnek a támadások elkövetőivel szemben

– közölte.

„Szolidaritásunkat fejezzük ki az áldozatokkal, családjaikkal, valamint mindazokkal a nigériai közösségekkel, amelyeket ma vallási meggyőződésük miatt támadások érnek” – tette hozzá.

Magyarország 2017-ben, a világon elsőként indított kormányzati programot az üldözött keresztények megsegítésére, amelynek keretében a nigériai keresztények számára is számos alkalommal nyújtott humanitárius adományt. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a segítséget oda vigyük, ahol a legnagyobb szükség van rá

– húzta alá.

Borítókép: A megtámadott iskola (Forrás: Facebook)