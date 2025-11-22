keresztényüldözésNigériaSzijjártó Péter

Magyarország határozottan elítéli a keresztény közösségek elleni súlyos támadásokat Nigériában

Magyarország határozottan elítéli a keresztény közösségek elleni súlyos támadásokat Nigériában, azt, hogy fegyveresek előző nap több száz embert raboltak el egy katolikus iskolából és egy istentiszteletről. Erről írt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 21:52
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter arról számolt be friss bejegyzésében, hogy előző nap súlyos támadások érték Nigériában a keresztény közösséget, ugyanis fegyveresek 303 diákot és tizenkét tanárt raboltak el a St. Mary katolikus iskolából a nyugat-nigériai, Niger állambeli Papari Agawarában, miközben egy másik támadás során a Kwara állambeli Krisztus Apostoli Egyház gyülekezetének istentiszteletéről hurcoltak el 38 embert és gyilkoltak meg legalább két hívőt.

Határozottan elítéljük a keresztény közösségek elleni erőszakot. A vallásszabadság alapvető és sérthetetlen jog; számítunk arra, hogy a nigériai hatóságok tovább erősítik a keresztény és minden más vallási közösség védelmét, és következetesen fellépnek a támadások elkövetőivel szemben

– közölte.

„Szolidaritásunkat fejezzük ki az áldozatokkal, családjaikkal, valamint mindazokkal a nigériai közösségekkel, amelyeket ma vallási meggyőződésük miatt támadások érnek” – tette hozzá.

Magyarország 2017-ben, a világon elsőként indított kormányzati programot az üldözött keresztények megsegítésére, amelynek keretében a nigériai keresztények számára is számos alkalommal nyújtott humanitárius adományt. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a segítséget oda vigyük, ahol a legnagyobb szükség van rá

– húzta alá.

Borítókép: A megtámadott iskola (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.